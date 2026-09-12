Wochentaz-Podcast Es ist nicht alles Magdeburg

In Berlin wird Elif Eralp als Lichtfigur gefeiert und mit Zohran Mamdani verglichen, dem sozialistischen Bürgermeister New Yorks. Kersten Augustin leitet das Inlandsressort der taz und hat die Spitzenkandidatin der Linkspartei im Wahlkampf begleitet. Mit der Frage, ob Eralp die eigene Partei vielleicht noch zum Verhängnis wird bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird am 20. September der Landtag gewählt und dort geht es um nicht weniger als den Erhalt der Demokratie. Wie geht es denen, die die Vielfalt in der Fläche verteidigen? Dazu hat Rügenerin und taz-Reporterin Julia Völcker recherchiert. Sie war mit der „Fetten Elke“ unterwegs, einem Diskobus, der durch den Nordosten tuckelt.

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