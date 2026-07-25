Wochentaz-Podcast : Leihmutterschaft – ist das Ausbeutung oder Selbstbestimmung?
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Feministinnen stehen bei dieser Frage auf beiden Seiten. Unsere Autorin beantwortet die wichtigsten Punkte.
Der Fall Jens Spahn hat die Debatte um Leihmutterschaft neu entfacht. Aber wie funktioniert Leihmutterschaft eigentlich? Wie viel Geld bekommt die Leihmutter? Und ist Leihmutterschaft doch auch ein feministischer Akt? Genderredakteurin Amelie Sittenauer beantwortet die wichtigsten Fragen im Gespräch mit Sophie Fichtner.
Außerdem: Wer in Jakarta von A nach B kommen will, ruft ein Rollertaxi. Der freie Journalist Niko Kappel war in der indonesischen Metropole unterwegs und hat recherchiert, wie die Fahrer ausgebeutet werden.
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