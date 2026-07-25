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Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger gucken in die Kamera, darüber steht der Schrictzug "Reingehen - Die Geschichten der Woche"

Wochentaz-Podcast Leihmutterschaft – ist das Ausbeutung oder Selbstbestimmung?

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Feministinnen stehen bei dieser Frage auf beiden Seiten. Unsere Autorin beantwortet die wichtigsten Punkte.

Sophie Fichtner
Niko Kappel
von Sophie Fichtner, Niko Kappel und Amelie Sittenauer

Der Fall Jens Spahn hat die Debatte um Leihmutterschaft neu entfacht. Aber wie funktioniert Leihmutterschaft eigentlich? Wie viel Geld bekommt die Leihmutter? Und ist Leihmutterschaft doch auch ein feministischer Akt? Genderredakteurin Amelie Sittenauer beantwortet die wichtigsten Fragen im Gespräch mit Sophie Fichtner.

Außerdem: Wer in Jakarta von A nach B kommen will, ruft ein Rollertaxi. Der freie Journalist Niko Kappel war in der indonesischen Metropole unterwegs und hat recherchiert, wie die Fahrer ausgebeutet werden.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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