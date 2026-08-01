Wochentaz-Podcast Wie steht's mit der Solidarität nach dem CSD-Anschlag?

Als beim Christopher Street Day im Berliner Tiergarten das Wort „Evakuierung“ auf den Bildschirmen aufleuchtete, stand taz-Redakteur Stefan Hunglinger in der Menge. Abdul B. hatte am Rande des Tiergartens ein Auto in die Menschenmenge gesteuert. Eine Frau starb, 29 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Statt Solidarität hat Stefan Hunglinger nach dem Attentat viel Häme gegenüber der queren Community wahrgenommen. Darüber spricht er in dieser Folge von Reingehen mit Sophie Fichtner.

Im zweiten Teil blicken wir nach Argentinien. Das Land hatte im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern eine eigene Industrie. Seit zweieinhalb Jahren ist Javier Milei an der Macht, der mit seinen anarchokapitalistischen Vorstellungen die Wirtschaft in Argentinien umbaut. Was das für die Menschen im Land bedeutet, erzählt Sophia Boddenberg, Korrespondentin der taz und freie Autorin in Südamerika.

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