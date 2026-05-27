Horrorszenario abgewendet? : Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Empfohlener externer Inhalt
Klimaleugner drehen durch, weil die Forschung Klimaszenarien aktualisiert. Deutschland wird Klimaziele reißen. Die Regierung will beim Klima sparen.
Das bisherige Worst-Case-Szenario in der Klimakrise ist abgewendet: Fachleute des World Climate Research Programme haben die 15 Jahre alten Szenarien in Klimamodellen aktualisiert und dabei unter anderem die absolute Horrorvariante gestrichen. Klimaleugner wie Donald Trump oder die AfD frohlocken: Die Aufregung um die Klimakrise sei ja dann wohl überzogen gewesen. Ist da was dran? Tabea Kirchner und Verena Kern machen im klima update° den Faktencheck.
Nach heutigem Stand wird Deutschland alle gesetzlichen Klimavorgaben von 2030 bis 2045 reißen. Das zeigt der Prüfbericht, den der Expertenrat für Klimafragen der Regierung von Friedrich Merz (CDU) vorgelegt hat.
Die Bundesregierung sucht nach Sparoptionen, etwa im Klimafonds. Auch Förderprogramme für Haushalte mit wenig Einkommen geraten in Gefahr. Die Einsparungen wären klein, der Schaden groß.
klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz panterstiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Nur noch 430 – dann sind wir 50.000
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – wir brauchen nur noch 430 Freiwillige, dann haben wir es geschafft! Setzen Sie jetzt ein Zeichen für die taz und machen Sie mit. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert