Horrorszenario abgewendet? Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Das bisherige Worst-Case-Szenario in der Klimakrise ist abgewendet: Fachleute des World Climate Research Programme haben die 15 Jahre alten Szenarien in Klimamodellen aktualisiert und dabei unter anderem die absolute Horrorvariante gestrichen. Klimaleugner wie Donald Trump oder die AfD frohlocken: Die Aufregung um die Klimakrise sei ja dann wohl überzogen gewesen. Ist da was dran? Tabea Kirchner und Verena Kern machen im klima update° den Faktencheck.

Nach heutigem Stand wird Deutschland alle gesetzlichen Klimavorgaben von 2030 bis 2045 reißen. Das zeigt der Prüfbericht, den der Expertenrat für Klimafragen der Regierung von Friedrich Merz (CDU) vorgelegt hat.

Die Bundesregierung sucht nach Sparoptionen, etwa im Klimafonds. Auch Förderprogramme für Haushalte mit wenig Einkommen geraten in Gefahr. Die Einsparungen wären klein, der Schaden groß.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz panterstiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.