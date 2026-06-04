Migration und Flucht : Wie über Flucht berichten in Zeiten der Abschottung?
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Die EU will Rückkehrzentren, viele verschließen die Augen vor den Toten im Mittelmeer. Kann man die Menschen journalistisch noch erreichen?
Noch nie waren weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Gleichzeitig kommen in Europa immer weniger Schutzsuchende an. Das liegt auch an einer Asylpolitik, die die Grenzen der EU immer weiter nach außen verlagert. Gerade haben die EU-Mitgliedstaaten beschlossen, sogenannte Rückführzentren in Drittstaaten zu ermöglichen. Wer nicht in sein Herkunftsland zurückgeschickt werden kann, soll also in von der EU finanzierte Lager in anderen Teilen der Welt gebracht werden. Es ist ein weiterer Schritt in einer Migrationspolitik, die auf Abschreckung und Auslagerung setzt.
Während die Politik über Grenzschutz, Abschiebung und Rückführung diskutiert, geraten die Geschichten der Menschen hinter den Zahlen zunehmend aus dem Blick. Wie erzählt man von Flucht in einer Zeit, in der viele die Debatte längst satthaben? Und kann Journalismus überhaupt noch etwas bewegen?
Darüber spricht in dieser Folge der fernverbindung Auslandsredakteurin Judith Poppe mit unserem Nordafrikakorrespondenten Mirco Keilberth. Seit Jahren berichtet er aus Libyen, Tunesien, Ägypten und anderen Ländern der Region über Flucht, Migration und die Menschen hinter den Schlagzeilen.
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Diese Folge wurde aufgezeichnet am Dienstag, 2. 6. 2026 um 14 Uhr MEZ.
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