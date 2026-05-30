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Wochentaz-Podcast Warum es eine Schwarze Psychologie braucht

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In dieser Folge geht es um politische Gefühle. Wie kann man besser mit Unzufriedenheit umgehen? Und was ist rassismuskritische Psychotherapie?

Stefan Hunglinger
Antje Lang-Lendorff
von Stefan Hunglinger, Antje Lang-Lendorff und Gina Sissoko

Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und der Politik insgesamt wächst, die AfD profitiert davon. Bundesweite Volksabstimmungen könnten das ändern, sagt meine Kollegin Antje Lang-Lendorff – und sie hat gute Gründe dafür.

Und was, wenn die Wissenschaft, die unsere Gefühle erklärt vor allem weiße Erfahrungen beschreibt? Die Psychologin Gina Sissoko spricht über Rassismus in der Therapie – und über ihren Ansatz einer Schwarzen Psychologie.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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Themen #Podcast „Reingehen“ #Rassismus #AfD
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