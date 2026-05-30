Wochentaz-Podcast Warum es eine Schwarze Psychologie braucht

Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und der Politik insgesamt wächst, die AfD profitiert davon. Bundesweite Volksabstimmungen könnten das ändern, sagt meine Kollegin Antje Lang-Lendorff – und sie hat gute Gründe dafür.

Und was, wenn die Wissenschaft, die unsere Gefühle erklärt vor allem weiße Erfahrungen beschreibt? Die Psychologin Gina Sissoko spricht über Rassismus in der Therapie – und über ihren Ansatz einer Schwarzen Psychologie.

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