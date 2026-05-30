Wochentaz-Podcast : Warum es eine Schwarze Psychologie braucht
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In dieser Folge geht es um politische Gefühle. Wie kann man besser mit Unzufriedenheit umgehen? Und was ist rassismuskritische Psychotherapie?
Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und der Politik insgesamt wächst, die AfD profitiert davon. Bundesweite Volksabstimmungen könnten das ändern, sagt meine Kollegin Antje Lang-Lendorff – und sie hat gute Gründe dafür.
Und was, wenn die Wissenschaft, die unsere Gefühle erklärt vor allem weiße Erfahrungen beschreibt? Die Psychologin Gina Sissoko spricht über Rassismus in der Therapie – und über ihren Ansatz einer Schwarzen Psychologie.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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