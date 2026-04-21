Widerstand im Kultfilm „Casablanca“Sei wie Rick!

E s gibt diese Szene im Kultfilm „Casablanca“ von 1942. Als deutsche Offiziere an ihrem Tisch lautstark „Die Wacht am Rhein“ intonieren, fordert der aus Europa entkommene Widerstandskämpfer Victor Lázló die Tanzkapelle in Rick’s Café auf, die französische Nationalhymne zu spielen. Der Kapellmeister schaut erschrocken zu Barbesitzer Rick, gespielt von Humphrey Bogart, der ihm zunickt. Eine winzige Geste, auf die die pathetischste Marseillaise-Szene der Filmgeschichte folgt. Inbrünstig übertönt der Saal die deutschen Nazis.

Dass sein Café kurz darauf geschlossen wird, kann Rick nicht verhindern. Aber den Moment des erfolgreichen kollektiven Widerstands der in seiner Bar versammelten europäischen Flüchtlingsgesellschaft gegen den faschistischen Aggressor hat er ermöglicht. Ein Moment der Kraft im Strudel der allgemeinen Ohnmacht.

Rick konnte das, weil es sein Ort war, sein Café, sein Hausrecht, sein – kleiner – Machtbereich. Genau um solche Räume kämpfen heute viele, die sich im ländlichen Raum, aber nicht nur dort, dem faschistischen Rechtsruck entgegenstellen. Manchmal braucht es dazu nicht nur gute Argumente, manchmal braucht es Macht und vor allem den Willen, sie einzusetzen, solange man sie noch hat.

Wo wir Macht haben

Die Faschos, die alten und die neuen, ob sie nun Donald Trump, Viktor Orbán oder AfD heißen, kennen weder Skrupel noch Anstand beim Durchsetzen von Herrschaft. Um sie zu erlangen, zielen sie darauf, jede Gegenmacht zu brechen, wo auch immer sie sich zeigt. Kapitel 12 im „Regierungsprogramm“ der AfD Sachsen-Anhalt mit dem Titel „Pervers-linke Agitation beenden!“ führt das aus. Was die AfD fordert, sind keine Vorschläge, das sind handfeste Angriffe, und genauso müssen sie beantwortet werden, vom demokratischen Staat und von der Zivilgesellschaft.

In „Casablanca“ ist es der korrupte französische Polizeichef, der auf Wunsch der Deutschen Rick’s Café schließt. Er findet erst am Ende des Films Haltung, als die Flasche Vichy-Wasser im Mülleimer landet und eine wunderbare Freundschaft beginnt.

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Seien wir nicht wie der Polizeichef, seien wir wie Rick. Und das überall, wo wir noch Macht haben – oder welche aufbauen können.

Das ist übrigens auch cool. Oder hat irgendjemand ästhetisch-kulturell ernsthafte Schwierigkeiten, sich zwischen Humphrey Bogart, Stilikone der Filmgeschichte, und Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, zu entscheiden? Nee, oder? Nick noch einmal, Rick!