Weltweit Trauer um Papst Franziskus: Mann des Friedens, Papst der Verletzlichsten und Schwächsten

Weltweit trauern Millionen Menschen um Papst Franziskus. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche starb nach Angaben des Vatikans am Ostermontag im Alter von 88 Jahren. Der Text der Todesanzeige von Papst Franziskus, die am Montag von Kardinal Kevin Farrell, dem Kardinalkämmerer, in der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta verlesen wurde, wo Franziskus lebte:

„Liebste Brüder und Schwestern, mit tiefer Trauer muss ich den Tod unseres Heiligen Vaters Franziskus bekannt geben. Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst am Herrn und seiner Kirche gewidmet. Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, besonders für die Ärmsten und Ausgegrenzten. In großer Dankbarkeit für sein Beispiel als wahrer Jünger des Herrn Jesus befehlen wir die Seele von Papst Franziskus der unendlichen barmherzigen Liebe des einen und dreifaltigen Gottes an.“

Die Reaktionen im Überblick:

Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin: „Seine Stimme wird fehlen“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat dem verstorbenen Papst Franziskus für seine Positionen in sozialen und kirchlichen Debatten gedankt. „Er mischte sich ein, rang für das Soziale und Menschliche“, erklärte Baerbock am Montag in den Kurzbotschaftendiensten X und Bluesky. „Seine Botschaft war für das Hier und Jetzt, auch mal kontrovers, nie auf das Pastorale beschränkt.“ „Seine Stimme wird fehlen“, fügte die Bundesaußenministerin an. Franziskus habe mit seinen Positionen auch „seine Kirche“ immer wieder herausgefordert. (afp)

Georg Bätzing, Deutsche Bischofskonferenz: „Umsichtiger Hirte“

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz trauert um Papst Franziskus. „Mit dem Tod von Papst Franziskus verliert die Kirche einen großen Papst, einen umsichtigen Hirten und einen mutigen Erneuerer des kirchlichen Auftrags“, erklärte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Montag in einer ersten Reaktion auf die Todesnachricht. Papst Franziskus war am Morgen im Alter von 88 Jahren gestorben. „In tiefer Trauer verbeugen wir uns vor einem Papst, dem es ein Anliegen war, unter den Menschen zu sein und an die Ränder der Gesellschaft zu gehen“, sagte der Limburger Bischof weiter. Bätzing bezeichnete Franziskus, der seit 2013 das Oberhaupt der Katholiken war, als „Brückenbauer“ sowie als „Menschenfreund und Menschenfischer“. Er habe in der Kirche starke Akzente gesetzt und neue Wege des Miteinanders eröffnet. Der von ihm angestoßene Weg einer synodalen Kirche sei unumkehrbar. (epd)

Charles III., Britischer König: „Zutiefst traurig“

Der britische König Charles erklärt, er und seine Frau Camilla seien „zutiefst traurig“ über den Tod des Papstes. Er übermittle der römisch-katholischen Kirche, der Franziskus mit so viel Entschlossenheit gedient habe, sein „aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl“. Charles ist das Oberhaupt der Church of England, die sich 1534 von Rom abspaltete. Charles und Camilla waren erst Anfang des Monats Franziskus im Vatikan begegnet. (rtr)

Antonio Costa, EU-Ratspräsident: Ideen für die Zukuft

Auch EU-Ratspräsident Antonio Costa würdigte den Pontifex. Papst Franziskus sei von tiefem Mitgefühl gewesen, schrieb auch er auf der Plattform X. Die großen globalen Herausforderungen unserer Zeit – Migration, Klimawandel, Ungleichheit, Frieden – hätten ihm ebenso am Herzen gelegen wie die alltäglichen Probleme aller Menschen. Weiter schrieb er: „Mögen seine Ideen uns weiterhin in eine hoffnungsvolle Zukunft führen.“ (dpa)

Andrzej Duda, Polnischer Präsident: Großer Apostel der Barmherzigkeit

Der polnische Präsident Andrzej Duda bezeichnet Papst Franziskus als einen „großen Apostel der Barmherzigkeit“. In ihm habe er die Antworten auf die Herausforderungen der modernen Welt gesehen, erklärt Duda auf der Plattform X. In seiner Seelsorge habe sich Franziskus von Demut und Einfachheit leiten lassen. (rtr)

Kirsten Fehrs, EKD-Ratsvorsitzende: „Menschlich nahbar“

Mit Trauer und Anteilnahme hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) auf den Tod von Papst Franziskus reagiert. Die EKD-Ratsvorsitzende, Bischöfin Kirsten Fehrs, würdigte das verstorbene Oberhaupt der katholischen Kirche als einen „geistlich von Hoffnung tief durchdrungenen Papst, der sich zugleich auf berührende Gesten verstand, um auf das Elend in der Welt aufmerksam zu machen“. Franziskus habe früher als viele andere die Welt über die Not der Geflüchteten auf der Mittelmeerinsel Lampedusa alarmiert. Zudem hob die Hamburger Bischöfin die Verantwortung des Papstes für die Schöpfung hervor und verwies auf seine Umwelt-Enzyklika „Laudato si“. „Tief beeindruckend war seine menschliche Nahbarkeit und aufrichtige Bescheidenheit. Er ging stets auf alle Menschen zu. Das ließ ihn zum Segen werden“, sagte die Ratsvorsitzende der EKD, die ihren Verwaltungssitz in Hannover hat. „Als evangelische Christinnen und Christen sind wir dankbar dafür, wie er für den internationalen Zusammenhalt in Wort und Tat eingetreten ist.“ Franziskus habe sich für die Ökumene eingesetzt. „Er hat buchstäblich bis zum letzten Atemzug weltweit Gottes Segen weitergegeben“, betonte Fehrs. (epd)

Izchak Herzog, Israelischer Präsident: Mann von grenzenlosem Mitgefühl

Der israelische Präsident Izchak Herzog hat den verstorbenen Papst Franziskus als Mann von grenzenlosem Mitgefühl gelobt. „Ich hoffe aufrichtig, dass seine Gebete für Frieden im Nahen Osten und für die sichere Heimkehr der Geiseln bald erhört werden“, schrieb Herzog am Montag im Kurznachrichtendienst X. Er sprach den Christen in Israel und weltweit sein Beileid aus. Franziskus habe großen Wert darauf gelegt, enge Beziehungen zur jüdischen Welt zu pflegen und den interreligiösen Dialog als Weg zu mehr Verständnis und gegenseitigem Respekt voranzutreiben. Der am Morgen mit 88 Jahren verstorbene Franziskus hatte wiederholt Israels Vorgehen im durch den Terrorangriff und die massenhafte Geiselnahme vom 7. Oktober 2023 ausgelösten Gazakrieg kritisiert und gesagt, die Vorwürfe des Völkermords, die Israel hartnäckig bestreitet, müssten untersucht werden. (ap)

Internationales Auschwitz Komitee: Auschwitz-Überlebende trauern

Das Internationale Auschwitz Komitee hat den verstorbenen Papst Franziskus als beharrlichen Mahner gegen Antisemitismus und Rassenhass gewürdigt. Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner erklärte am Montag in Berlin, Auschwitz-Überlebende in aller Welt verabschiedeten sich „mit großer Wehmut, Zuneigung und Anerkennung“ von Papst Franziskus. Sie hätten dem Kirchenoberhaupt tiefes Vertrauen entgegengebracht. Franziskus habe „einer oftmals gleichgültigen und ungerechten Welt immer wieder den Spiegel vorgehalten“. Seine Einladungen und Aufforderungen an alle Menschen, eine Welt zu gestalten, in der die Angst vor Fremden, Antisemitismus und Rassenhass keinen Platz mehr haben soll, habe die Überlebenden tief berührt. Heubner fügte hinzu, die Worte und die Haltung von Franziskus galten den Auschwitz-Überlebenden „als ein Kompass für Menschlichkeit und Menschenwürde, der ihnen Mut gemacht hat, ihren Weg der Erinnerung und Aufklärung weiterzugehen“. (epd)

Kaja Kallas, EU-Chefdiplomatin: Große Trauer

EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas sprach „allen Katholiken auf der Welt“ ihr Beileid aus. Mit großer Trauer habe sie erfahren, dass der Pontifex verstorben sei, schrieb die EU-Außenbeauftragte ebenfalls auf der Plattform X. „Als wir uns kürzlich in Rom trafen, dankte ich Papst Franziskus für seine starke Führung beim Schutz der Schwächsten und der Verteidigung der Menschenwürde.“ (dpa)

Michael Kretschmer, Ministerpräsident Sachsen: „Ein Vermächtnis, das bleibt“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat mit großer Trauer auf den Tod von Papst Franziskus reagiert. Auf der Plattform X nannte der CDU-Politiker das Kirchenoberhaupt am Montag einen beeindruckenden Menschen, „voller Wärme, Klarheit und innerer Stärke“. Besonders sein persönliches Gespräch mit Papst Franziskus im Jahre 2022 bleibe ihm unvergessen, schrieb Kretschmer. Zu seinen Worten stellte Kretschmer ein Foto dieser Begegnung. Der sächsische Ministerpräsident fügte hinzu: „Seine Worte, sein Blick auf die Welt, seine ruhige Entschlossenheit – all das hat mich tief bewegt.“ Papst Franziskus habe bis in die letzten Stunden seines irdischen Lebens Brücken gebaut, zwischen Menschen, Religionen und Kulturen. „Er hat gezeigt, wie viel Kraft im Zuhören und im Dialog liegt“, sagte Kretschmer. Franziskus werde eine Lücke hinterlassen, aber auch „ein Vermächtnis, das bleibt“. (epd)

Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin: Franziskus inspirierte Millionen

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit großer Trauer auf den Tod von Papst Franziskus reagiert. „Mit seiner Bescheidenheit und seiner aufrichtigen Liebe für die weniger Glücklichen inspirierte er Millionen, weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus“, schrieb von der Leyen auf der Plattform X. „Meine Gedanken sind bei allen, die diesen tiefen Verlust spüren. Möge ihnen der Gedanke Trost spenden, dass das Erbe von Papst Franziskus uns allen auch weiterhin den Weg zu einer gerechteren, friedlicheren und mitfühlenderen Welt weisen wird.“ (dpa)

Emmanuel Macron, Französischer Präsident: Papst der „Verletzlichsten und Schwächsten“

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den verstorbenen Papst Franziskus als einen Mann gewürdigt, der stets „an der Seite der Verletzlichsten und Schwächsten“ gestanden habe. Franziskus habe „sein ganzes Leben lang für mehr Gerechtigkeit und für eine bestimmte Idee von Menschlichkeit, für eine brüderliche Menschlichkeit gekämpft“, sagte Macron am Montag bei einem Besuch im französischen Überseegebiet Mayotte. Er sprach „den Katholiken auf der ganzen Welt“ sein „tief empfundenes Beileid“ aus. Frankreich teile „den großen Schmerz“ den der Tod des Pontifex in der ganzen Welt verursache. (afp)

Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin Italien: Ein großer Mensch hat uns verlassen

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat den verstorbenen Papst Franziskus am Montag als „großen Menschen“ gewürdigt. „Eine Nachricht, die uns tief empfundene Trauer bereitet, weil uns ein großer Mensch und ein großer Hirte verlässt“, erklärte Meloni über Franziskus’ Tod in Onlinenetzwerken. Sie habe „das Privileg seiner Freundschaft, seiner Ratschläge und Lehren“ genossen, die ihr „selbst in den Augenblicken der Prüfung und des Leids“ zuteil geworden seien. (afp)

Friedrich Merz, CDU-Chef: „Unermüdlicher Einsatz“

CDU-Chef Friedrich Merz hat mit großer Trauer auf den Tod von Papst Franziskus reagiert. „Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung. Demut und der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes leiteten ihn dabei“, schrieb der voraussichtliche künftige Kanzler auf der Plattform X. „Damit berührte der erste Lateinamerikaner auf dem Heiligen Stuhl Menschen weltweit und über Konfessionsgrenzen hinweg“, erklärte Merz. (dpa)

Javier Milei, Argentiniens Präsident: Gütig und weise

Der argentinische Präsident Javier Milei würdigt Franziskus, einen gebürtigen Argentinier, als gütig und weise. Mit tiefer Trauer habe er erfahren, dass der Papst gestorben sei und nun in Frieden ruhe, schreibt Milei auf X. Franziskus wurde 1936 als Jorge Bergoglio in Buenos Aires als Sohn italienischer Einwanderer geboren, wurde dort Erzbischof und war der erste lateinamerikanische Papst. In seiner Heimat bedauerten etliche Menschen, dass er nie als Pontifex zurückkehrte, doch er erhielt Lob für seinen Einsatz für die Armen. In früheren Jahren hatte Milei, ein radikaler Wirtschaftsliberaler, Franziskus als Sozialisten beschimpft und ihn als Stellvertreter des Teufels auf Erden tituliert. Nach der Übernahme des Präsidentenamtes Ende 2023 glättete Milei jedoch die Wogen wieder. Das Präsidialamt in Buenos Aires lobte, dass Franziskus den Fokus auf den interreligiösen Dialog, die Förderung der Spiritualität junger Menschen und die Kostensenkung im Vatikan legte, was im Einklang mit Mileis sogenannter Kettensägen-Sparpolitik steht. (rtr)

Moskauer Patriarchat: Franziskus knüpfte Kontakt zu russisch-orthodoxer Kirche

Das Moskauer Patriarchat erklärt, Papst Franziskus habe eine bedeutende Rolle bei der aktiven Entwicklung der Kontakte zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und der römisch-katholischen Kirche gespielt. Die russisch-orthodoxe Kirche erwarte, dass sich die Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche nach Franziskus’ Tod wie bisher entwickeln werde, meldet die russische Nachrichtenagentur Tass. Der westliche und der östliche Zweig des Christentums spalteten sich im Jahr 1054 im Zuge nie beigelegter Streitigkeiten über Glaubenslehre und päpstliche Autorität. (rtr)

Wladimir Putin, russischer Präsident: Werde Franziskus in bester Erinnerung behalten

Der russische Präsident Wladimir Putin drückt sein Beileid aus. Er habe viele Gelegenheiten gehabt, mit diesem herausragenden Mann zu kommunizieren, so Putin. Beide hätten sie einander mit großem Respekt behandelt. „Ich werde ihn für immer in bester Erinnerung behalten.“ Putin bezeichnete Franziskus als „weisen“ Mann, der die „hohen Werte von Humanismus und Gerechtigkeit“ stets verteidigt habe. In einem am Montag vom Kreml veröffentlichten Brief an den Vatikan würdigte Putin Franziskus für dessen Engagement für einen Austausch mit der orthodoxen Kirche in Russland. Der verstorbene Papst habe „den Dialog zwischen der Russischen Orthodoxen und der Römisch-Katholischen Kirche aktiv gefördert“, schrieb der Kremlchef. (rtr/afp)

Olaf Scholz, Bundeskanzler: „Fürsprecher der Schwachen“

Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das Wirken des gestorbenen Papstes Franziskus gewürdigt und allen Gläubigen sein Mitgefühl übermittelt. „Mit Papst Franziskus verlieren die Katholische Kirche und die Welt einen Fürsprecher der Schwachen, einen Versöhner und warmherzigen Menschen“, erklärte Scholz auf der Plattform X. „Seinen klaren Blick auf die Herausforderungen, die uns umtreiben, habe ich sehr geschätzt.“ (dpa)

Wolodymyr Selenskyj, Ukrainischer Präsident: „Für Ukrainer gebetet“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Er verstand es, Hoffnung zu geben, Leiden durch Gebet zu lindern und die Einheit zu fördern. Er hat für den Frieden in der Ukraine und für die Ukrainer gebetet. Wir trauern gemeinsam mit den Katholiken und allen Christen, die bei Papst Franziskus geistigen Beistand suchten. Ewiges Gedenken!“ (dpa)

Markus Söder, Ministerpräsident Bayern: „Sehr schwerer Tag“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich bestürzt über den Tod von Papst Franziskus geäußert. „Heute ist ein sehr schwerer Tag. Der Tod von Papst Franziskus macht auch mich persönlich tieftraurig und betroffen“, sagte Söder. „Ein großer Mahner für Frieden und Versöhnung ist von uns gegangen. Ausgerechnet an Ostern – einer ganz besonderen Zeit im Zeichen des Abschieds, der Trauer und der Auferstehung.“ Der Glaube gebe Orientierung und Halt gerade in einer Welt in Aufruhr. „Für Verlässlichkeit und Kraft stand auch der Heilige Vater.“ Trotz Krankheit sei der Papst bis zum letzten Tag im Dienst für die Menschen und den Glauben, sagte Söder. (dpa)

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident: Welt verliert „leuchtendes Zeichen der Hoffnung“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den gestorbenen Franziskus als bedeutenden Papst und „Mann des Friedens“ gewürdigt. „Mit Franziskus verliert die Welt ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung, einen glaubwürdigen Anwalt der Menschlichkeit und einen überzeugenden Christen“, erklärte Steinmeier in einem in Berlin veröffentlichten Kondolenzschreiben. „Seine Bescheidenheit, seine Spontaneität und sein Humor, vor allem aber sein spürbar tiefer Glaube haben Menschen auf der ganzen Welt berührt – und Halt, Kraft und Orientierung gegeben.“ Der Bundespräsident hob Franziskus’ besondere Sorge und besondere Liebe für die Armen, Ausgegrenzten, Vertriebenen und Geflüchteten hervor. „Viele, die sich als vergessen empfanden, fühlten sich von ihm, dem Papst, gehört, gesehen und verstanden.“ (dpa)

Irme Stetter-Karp, Katholische Laien: „Papst der Herzen“

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, hat den verstorbenen Franziskus als „Papst der Herzen“ bezeichnet. „Wir verabschieden uns in Trauer und Zuneigung vom Papst der Herzen“, teilte Stetter-Karp in Berlin mit. Seine Amtszeit werde als „Zeit der Öffnung der Kirche“ in Erinnerung bleiben. „Dass er als letzten Gruß mit schwacher Stimme den Ostersegen gespendet hat, ist für mich ein Zeichen der Hoffnung über den Tod hinaus.“ Das ZdK ist die Vertretung der katholischen Laien, der Nicht-Kleriker in den Pfarrgemeinden vor Ort. Zusammen mit der Deutschen Bischofskonferenz hatte das ZdK 2019 einen Reformprozess angestoßen, den Synodalen Weg. (dpa)

Donald Tusk, Polens Regierungschef: „Guter, warmherziger Mensch“

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat den verstorbenen Papst Franziskus als „guten, warmherzigen und sensiblen Menschen“ gewürdigt. „Möge er in Frieden ruhen“, schrieb Tusk am Montag im Onlinedienst X. Polens Präsident Andrzej Duda erklärte auf X, Franziskus sei „ein großer Apostel der Barmherzigkeit“ gewesen. Barmherzigkeit sei für den verstorbenen Papst „die Antwort auf die Herausforderungen der modernen Welt“ gewesen. (afp)

JD Vance, US-Vizepräsident: Mein Mitgefühl gilt den Millionen Christen

US-Vizepräsident JD Vance erklärt, sein tiefes Mitgefühl gelte den Millionen Christen auf der ganzen Welt, die Papst Franziskus geliebt hätten. „Ich habe mich gefreut, ihn gestern (Sonntag) zu sehen, obwohl er offensichtlich sehr krank war. Aber ich werde ihn immer für seine Predigt in den ersten Tagen von Covid in Erinnerung behalten. Sie war wirklich wunderschön.“ (rtr)

Hendrik Wüst, Ministerpräsident NRW: Einsatz für Arme und Schwache

Nach dem Tod von Papst Franziskus hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Verstorbenen als bescheidenen und nahbaren Papst gewürdigt. Sein unermüdlicher Einsatz für Arme und Schwache sowie generell die Ausgegrenzten der Gesellschaft habe die katholische Kirche nachhaltig geprägt und weltweit nicht nur unter Gläubigen Zuversicht gestiftet, erklärte der Christdemokrat in Düsseldorf. Franziskus sei ein bescheidener Papst gewesen, der einen einfachen Lebensstil pflegte, sagte Wüst. „Er setzte sich mit Sachspenden für Obdachlose ein und trat immer wieder in den direkten Dialog mit den Menschen – unabhängig von Herkunft oder Glaube.“ Papst Franziskus habe sich auch dafür eingesetzt, Missstände innerhalb der Kirche aufzuklären, neue Transparenz zu schaffen und Vertrauen zurückzugewinnen, sagte der bekennende Katholik Wüst, der vor zwei Jahren bei einer Audienz beim Papst in Rom gewesen war. „Die Kirche muss die Nähe zu den Menschen erhalten, indem sie Erneuerung zulässt. Genau dafür hat Papst Franziskus tagtäglich gewirkt und so den Menschen weltweit neue Hoffnung geschenkt.“ (dpa)