piwik no script img

taz zahl ich

Wegen SteuerbetrugBritische Vize-Premierministerin Rayner steht vor dem Aus

Erst undurchsichtiger Immobilienbesitz, jetzt auch noch ein Steuervergehen: Der Ruf der populären Labour-Politikerin Angela Rayner ist beschädigt.

Porträt von Angela Rayner mit Sonnenbrille und hellem Jacket - sie steigt aus einem Auto
Die stellvertretende Premierministerin Angela Rayner muss ihr Amt wohl aufgeben Foto: Toby Melville/reuters
Dominic Johnson
Von Dominic Johnson

Berlin taz | Großbritanniens Labour-Premierminister Keir Starmer kämpft gerade gegen viele Probleme. Miese Umfragewerte, der Höhenflug des Rechtspopulisten Nigel Farage mit seiner Partei „Reform UK“, ein bevorstehender Sparhaushalt mit neuen Sozialkürzungen. Jetzt hat er ein weiteres Problem: seine eigene Stellvertreterin.

Seit Angela Rayner am Mittwoch zugeben musste, dass sie beim Kauf einer Immobilie in Hove an Englands Südküste 40.000 Pfund (gut 45.000 Euro) zu wenig Steuern gezahlt hat, steht das Aus einer der populärsten Labour-Politikerinnen im Raum. Zur Last gelegt wird der 45-Jährigen nicht nur dieses Steuervergehen. Sie hat schon in der Vergangenheit für Irritationen mit undurchsichtigen Immobilienbesitzverhältnissen gesorgt. Und nachdem Rayner zu Oppositionszeiten, vor Labours Wahlsieg 2024, bei Steuersünden konservativer Politiker immer als Erste und Lauteste Rücktritte gefordert hatte, muss sie sich nun fragen lassen, wie sie es mit sich selbst hält.

Bei Labour ist Rayner eine Ausnahmeerscheinung, obwohl sie eigentlich für das steht, wofür Labour gerne stehen würde, wenn sich die britische Arbeiterklasse noch mit dieser Partei identifizieren würde. 1980 in Stockport bei Manchester in eine bitterarme Familie geboren – ihre Mutter war Analphabetin, einmal die Woche ging man zur Oma zum Baden und Richtig-Essen, erzählte sie später in einem Interview –, wuchs sie in der sozialen Spaltung der Thatcher-Ära ganz unten auf. Mit 16 wurde sie schwanger und verließ die Schule ohne Abschluss. Später schaffte sie die Ausbildung zur Pflegerin, sie engagierte sich gewerkschaftlich, und 2015 wurde sie für Labour ins Unterhaus gewählt. In ihrer Jungfernrede gestand sie, sie könne kaum in die Fußstapfen ihrer illustren Labour-Vorgänger treten – schon gar nicht mit ihren bunten Schuhen mit hohen Absätzen.

Rayner erlebte viel, was andere nicht gut wegstecken würden. Eine erneute Schwangerschaft endete mit einer Frühgeburt nach nur 23 Wochen, die fälschlicherweise als spontaner Abort behandelt wurde; das Baby wog unter einem halben Kilo, erlitt eine Hirnblutung und lag die ersten sechs Monate zwischen Leben und Tod. Es stößt nun in der Öffentlichkeit besonders sauer auf, dass Angela Rayner das Entschädigungsgeld, das der staatliche Gesundheitsdienst NHS ihr für Fehler bei dieser Geburt gezahlt und angelegt hat, zum Kauf eines dritten Eigenheims für 800.000 Pfund (fast eine Million Euro) verwendet hat und darauf auch noch Steuern sparen wollte, indem sie die Luxuswohnung mit Meerblick fälschlicherweise zu ihrem Hauptwohnsitz erklärte.

Aber das passt zu dieser stählern und authentisch auftretenden Politikerin. Wo Starmer hölzern und unbeholfen auftritt, ist Rayner wortgewandt und schlagfertig, mit einem aggressiven Witz. Zuweilen wirkt sie wie eine Labour-Antwort auf Boris Johnson mit einem ähnlich chaotischen Auftritt und ähnlich unbekümmertem Umgang mit dem Chaos im eigenen Leben. Starmer machte sie schon als Oppositionsführer zu seiner Stellvertreterin, die sich anders er selbst mit reichen Tories anlegte und diese als „Abschaum“ bezeichnete. Das war und ist ganz nach altlinkem Geschmack, obwohl sie sich selbst gar nicht als Linke sieht.

Jetzt hat sich Rayner in einen Skandal manövriert, auf den sie mit Totalabwehr und Halbwahrheiten reagiert und auch damit an Boris Johnson erinnert. Der Ethikbeauftragte der Regierung untersucht ihr Steuervergehen – so was war aus ihrer Sicht früher ein Rücktrittsgrund. Ob sie das politisch übersteht, war am Donnerstag offen. Beschädigt ist sie auf jeden Fall.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Labour Party #Großbritannien #Keir Starmer #Steuerbetrug #Immobilien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Der britische Premierminister Keir Starmer steht bei einer Ansprache an einem Rednerpult

Großbritannien

Starmer stellt Anerkennung Palästinas in Aussicht

Der britische Premierminister will im September einen palästinensischen Staat anerkennen. Es sei denn, Israel ändere sein Verhalten radikal.
Von Daniel Zylbersztajn-Lewandowski
Macron reibt sich die Nase vor Downing Str. 10

Britisch-französischer Flüchtlingsdeal

Macron als Starmers Türsteher

Kommentar von Dominic Johnson
Die gute Nachricht: Großbritannien muss Möglichkeiten zur legalen Einreise für Schutzsuchende schaffen. Aber Skepsis ist angebracht.
Die Abgeordnete Zarah Sultana am 22. Juni auf dem Weg in ein Studio der BBC

Parteigründung beginnt mit Streit

Britische Linke suchen Alternative zu Labour

Ein Jahr nach Keir Starmers Amtsantritt in Großbritannien kündigt eine linke Labour-Politikerin die Gründung einer eigenen Partei an.
Von Daniel Zylbersztajn-Lewandowski
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid

2

Rechte für Transfrauen

Pack die Badehose wieder ein

3

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

4

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

5

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

6

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme