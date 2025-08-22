Wachstum nach unten korrigiert: Deutschland schrumpft stärker als gedacht
Die Wirtschaftsleistung kriselt mehr als berechnet, ein drittes Rezessionsjahr wird wahrscheinlicher. Ökonomen fordern ein neues Bruttoinlandsprodukt.
Das Statistische Bundesamt korrigierte damit am Freitag seine erste Schätzung von Ende Juli nach unten, als von einem Mini-Minus von 0,1 Prozent die Rede war. „Vor allem die Industrieproduktion entwickelte sich schlechter als zunächst angenommen“, wurde die Korrektur begründet. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte es noch zu einem Wachstum von 0,3 Prozent gereicht.
Damit wird ein drittes Rezessionsjahr in Folge wahrscheinlicher. Erst vor kurzem hatte das Statistische Bundesamt seine Angaben über das BIP der Jahre seit 2008 korrigieren müssen. Am größten fiel dabei die Korrektur für das Jahr 2023 aus, als die deutsche Wirtschaft um 0,7 Prozent und nicht wie bisher gedacht um 0,1 Prozent schrumpfte. 2024 waren es minus 0,5 Prozent nach zuvor minus 0,2 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt als alleinige Messgröße für gelungenes Wirtschaften greife „zu kurz“, kommentierte Charlotte Bez, Ökonomin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. „Eine Diskussion über das BIP, die nicht eingebettet ist in den drohenden Klimakollaps, Kriege und die weitreichenden Auswirkungen von Trumps imperialer Politik, wirkt fast wie eine Verdrängung der Realität“, betonte Bez.
Es gebe längst „Messalternativen aus der akademischen Welt“, die „Lebensqualität, ökologische Stabilität und soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund“ rückten.
Handelskonflikt als Hauptursache
Fachleute aus dem klassischen Spektrum machten den Handelskonflikt als Hauptursache für die schlechten BIP-Zahlen aus. „Das fette Minus bei den Exporten ist das Ergebnis des zollgehemmten Handels“, kommentierte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. Die deutschen Warenexporte waren im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gesunken.
Der am Donnerstag zwischen der EU und den USA festgezurrte Zoll-Deal dürfte weiter Wachstum in Europa und Deutschland kosten. Er sieht für Industrieprodukte Zölle von 15 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union vor – US-Waren werden in der EU hingegen weitgehend von Zöllen verschont.
„Der deutsche Mittelstand könnte zu einem Opfer der US-Zölle werden“, warnte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Er werde es schwerer haben als große Konzerne, die Produktion dorthin zu verlagern, wo wenig Zölle zu zahlen sind. Hinzu komme der stärkere Euro, der deutsche Waren in anderen Währungsräumen verteuere. „Es ist schwer vorstellbar, wie die exportabhängige deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte aus der scheinbar endlosen Stagnation herauskommen soll“, sagte Brzeski.
Neues Geschäftsmodell nötig
„Deutschland muss sein Geschäftsmodell von Grund auf erneuern“, erklärte Florian Schuster-Johnson, Ökonom vom progressiven Thinktank Dezernat Zukunft. Die hiesige Wirtschaft sei „zu abhängig von Exportüberschüssen und technologisch in wichtigen Branchen nicht auf der Höhe der Zeit. Er forderte „mehr Investitionen in Schulen, Kitas, Forschung und Innovation“ anstatt Milliardensubventionen für fossile Energien wie Gas. Das Problem aus Schuster-Johnsons Sicht: „Dass in den Sektoren Auto und Maschinenbau so viele Arbeitsplätze verschwinden, ohne dass bei produktiven, industrienahen Dienstleistungen ausreichend neue entstehen.“
Das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium hingegen pochte auf weitere Reformen. Die Bundesregierung will Hunderte Milliarden Euro in Infrastruktur und Ausrüstung stecken. Sie hat zudem steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen verbessert und eine Absenkung der Energiekosten eingeleitet. (mit Agenturen)
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Einwanderung und Extremismus
Offenheit, aber nicht für Intolerante
CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion
Sexuelle Identität entzweit Union
Verkehrswende in Paris
Blick in die Zukunft
Nicht-binärer Geschlechtseintrag
Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen
Anschlag auf Pipelines 2022
Tatverdächtiger für Angriff auf Nordstream verhaftet
Straße wird umbenannt
Berlin streicht endlich das M-Wort