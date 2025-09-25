piwik no script img

Wirtschaft in der RezessionKahlschlagsrhetorik füttert Krise

Anja Krüger
Kommentar von Anja Krüger

Deutschland steckt in der Rezession, trotz Milliarden im Topf. Dabei konterkariert Merz’ Sparkurs den Aufschwung und befeuert rechten Protest.

Friedrich merz hält seine Hand an sein Kinn
Deutschland könne sich den Sozialstaat und die Energiewende nicht mehr leisten, erklärt ausgerechnet Millionär Merz Foto: Martin Schutt/dpa

D er deutsche Staat hat durch das beschlossene kreditfinanzierte 500 Milliarden Euro „Sondervermögen“ für Investitionen so viel Geld wie nie zuvor zur Verfügung. Die Auftragsbücher der Unternehmen müssten in Erwartung des vielen Geldes übervoll sein, allerorten müsste Aufbruchstimmung herrschen.

Aber Fehlanzeige. Die Wirtschaft kommt im dritten Rezessionsjahr noch immer nicht richtig in Fahrt, die Arbeitslosenzahlen steigen, und Pessimismus breitet sich aus.

Das liegt nicht nur daran, dass die Milliarden noch immer nicht fließen und die Furcht vor Donald Trump und Wladimir Putin Politik groß ist. Verantwortlich dafür sind mit Bundeskanzler Friedrich Merz und seinem Finanzminister Lars Klingbeil auch diejenigen, die das Sondervermögen auf den Weg gebracht haben.

Mit ihrem ständigen Predigen vom Kürzen und Sparen sorgen sie für Verunsicherung und Stillstand. Sie konterkarieren ihren Plan für den Aufschwung. So machen sie die Rechtsextremen immer stärker, statt ihnen das Wasser abzugraben.

Ausgerechnet Millionär und Privatflieger Merz erklärt, Deutschland könne sich den Sozialstaat und die Energiewende nicht mehr leisten. Mit dieser Kahlschlagsrhetorik verunsichert er die Bürger:innen. Arme müssen Merz’ Auslassungen als Kampfansage begreifen.

Auch die Übrigen müssen fürchten, dass ihr Leben teurer wird, weil Gebühren und Zuzahlungen steigen könnten oder Leistungen gekürzt werden. Das macht nicht nur notorisch schlechte Laune, sondern sorgt auch für Konsumverzicht – was der Wirtschaft schadet. Gleichzeitig stecken Ma­na­ge­r:in­nen in einer Zwickmühle. Sie fragen sich bei Investitionen, ob sie wie Merz weiter das Fossile forcieren oder klimagerecht umbauen sollen. Das setzt keine Kräfte frei, sondern blockiert sie.

Deutschland ist trotz anhaltender Krise eines der reichsten Länder der Welt, das sich den Sozialstaat und die Klimapolitik leisten kann. Das infrage zu stellen, wie es der Bundeskanzler demonstrativ immer wieder macht, führt nicht zum Überwinden der Krise. Im Gegenteil.

 Parlamentskorrespondentin
Schwerpunkte Wirtschaft- und Energiepolitik
Themen #Konjunktur #Rezession #Wachstumsprognose #Volkswirtschaft
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
