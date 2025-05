E s gab eine Zeit, da hätte eine Nachricht wie diese Schlagzeilen gemacht: 70 Menschen sind innerhalb von zwei Tagen in Sudans Hauptstadt Khartum an Cholera gestorben. 45 Tote meldeten die Behörden für Dienstag, 25 für Mittwoch, dazu allein an diesen beiden Tagen 2.119 bestätigte Infektionsfälle. Die Zahl der Choleratoten in Sudan liegt dieses Jahr bereits bei 1.640. Man darf davon ausgehen, dass diese Zahlen in diesem Bürgerkriegsland ohne funktionierende staatliche Strukturen nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit darstellen.

 Der Krieg in Sudan bleibt ein schreckliches Hintergrundrauschen

Im April trat Sudan in sein drittes Kriegsjahr ein, von einem schnellen Ende des blutigen Machtkampfs zwischen der regierenden Armee unter Staats- und Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und der aufständischen paramilitärischen Miliz RSF (Rapid Support Forces) unter Ex-Vizepräsident Mohamed Hamdan Daglo geht niemand aus. Anders als die Kriege in der Ukraine oder in Gaza ist der Krieg in Sudan kein Topthema der internationalen Diplomatie, trotz emsiger Aktivitäten der damit befassten Politiker bleibt er ein schreckliches Hintergrundrauschen im globalen Horror des Jahrs 2025.

Nur vereinzelt stechen besonders schreckliche Entwicklungen heraus: etwa, dass 400.000 Menschen aus dem belagerten Flüchtlingslager Zamzam in Darfur, wo schon 2024 eine Hungersnot festgestellt wurde, ohne jede Versorgung ins Nichts geflohen sind. Das Schicksal vieler von ihnen verliert sich in der Wüste.

Systematische sexualisierte Gewalt, ein bewährtes Kriegsmittel der RSF gegen missliebige Bevölkerungsgruppen in Darfur, ist allgemein verbreitet. Die größte Flüchtlingskrise der Welt, die größte Hungerkrise der Welt – das sind Sudan-Standardformeln in Nachrichten und ebenso sorgenvollen wie folgenlosen politischen Erklärungen geworden.

Nun also Cholera in Khartum. Der Hintergrund zeigt, wie sich dieser Krieg einfachen Erklärungen entzieht. Vor wenigen Monaten jubelte Sudans Armee, sie habe endlich die RSF aus der Hauptstadt vertrieben, in der im April 2023 der Krieg ausbrach und die seitdem umkämpft war.

Von den mehreren Millionen Menschen, die aus der einst fünf Millionen Einwohner zählenden Stadt geflohen waren, machten sich die ersten auf den Rückweg, in zarter Hoffnung auf Normalisierung und in Angst um ihr zurückgelassenes Hab und Gut. Aber in Khartum funktioniert nichts, die staatlichen Behörden haben nicht wieder die Arbeit aufgenommen, und nun beschießt die RSF die Stadt mit Drohnen aus der Ferne. Weil dadurch die letzten Reste der Strom- und Wasserversorgung zerstört wurden, wütet die Cholera in horrendem Ausmaß.

Dieses Desaster ist, wie alles in Sudan, eigentlich völlig vermeidbar, ein menschengemachtes Versagen inmitten einer menschengemachten Katastrophe. Und jetzt? Etwa einmal im Monat befasst sich der UN-Sicherheitsrat damit und äußert seine „tiefe Sorge“. Mitte Juni dürfte es wieder so weit sein. Bis dahin werden wieder einige Tausend Sudanesen weniger am Leben sein, über die man sich Sorgen machen kann.