piwik no script img

Versorgung mit ErdgasJetzt liefert Aserbaidschan

Um ausbleibende Lieferungen aus Russland zu ersetzen, kauft Europa Gas in Aserbaidschan. Seit dem Wochenende fließt das Erdgas in die Pipeline.

Eine Gasförderanlage vor blauem Himmel
Aserbaidschan gehört zu den großen Erdgasexporteuren weltweit und liefert auch nach Syrien. Hier eine Anlage in Homs Foto: Imago/Bakr Al Kasem
Nick Reimer

Von

Nick Reimer

Seit diesem Wochenende liefert nun erstmals auch Aserbaidschan ⁠Erdgas nach Deutschland und Österreich. Wie der staatliche Energiekonzern „State Oil Company of Azerbaijan Republic“ (Socar) erklärte, fließt das Gas über die Transadria-Pipeline (TAP) aus der Türkei durch Griechenland und Albanien nach Süditalien und wird dort ins EU-weite Netz eingespeist.

Mit dem Bau der Pipeline war 2015 begonnen worden, um unabhängiger von russischen Lieferungen zu werden, seit 2020 ist die Röhre in Betrieb. Wie Russland ist Aserbaidschan allerdings ein autokratisches Regime, das gegen Andersdenkende hart vorgeht.

Vertragspartner der Aserbaidschaner ist Sefe, ein fast unbekanntes Staatsunternehmen, dass 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Anteile der Gazprom Germania GmbH übernommen hat. Sefe hatte einen Zehnjahresvertrag unterschrieben, der den Aserbaidschanern die Abnahme von 1,5 Milliarden Kubikmetern pro ⁠Jahr garantiert. Die Bundesrepublik hat sich international gesetzlich verpflichtet, 2045 klimaneutral zu sein, das fossile Erdgas müsste dafür laut Wis­sen­schaft­ler:n­nen wesentlich früher ersetzt werden.

„Es darf kein einziges fossiles Projekt mehr geben“

Das ist der deutschen Bundesregierung aber offensichtlich nicht bewusst: Schwarz-Rot brachte am Freitag ein sogenanntes „Unitarisierungsabkommen“ in den Bundestag ein, mit dem vor der deutschen Nordseeinsel Borkum Erdgas gefördert werden soll. „Wenn diese Regierung es mit einem Klimaziel ernst meint, darf es kein einziges neues fossiles Projekt mehr geben“, erklärte Nele Evers, Sprecherin von Fridays for Future.

Aber genau das haben Union und SPD offensichtlich vor: Vor Borkum will der niederländische Fossilkonzern One-Dyas 35 Jahre lang Erdgas aus dem Nordseeboden holen, eine Zustimmung Deutschlands dafür ist notwendig. Der Konzern ist im Lobbyregister des Deutschen Bundetages registriert.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Energiekrise #Gas #Aserbaidschan #Energieversorgung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Im Hintergrund ein LNG-Terminal-Schiff in Wilhelmshaven, im Vordergrund sind Schafe zu sehen
Versorgung mit Erdgas Gasspeicher sind für die Winterzeit ungewöhnlich leer

Die Gaskraftwerke laufen aufgrund großer Stromnachfrage und wenig Erneuerbaren auf Hochtouren. Gleichzeitig gerät LNG aus den USA in die Kritik.

Von Bernward Janzing
US präsident Trump steht vor Arbeitern mit Schutzhelmen
US-Klimapolitik nach einem Jahr Trump Solar-Boom und „wunderschöne“ Kohle

Donald Trump will die Welt vom Klimaschutz abbringen. Selbst im eigenen Land gelingt ihm das nur teilweise. Der Schaden ist dennoch enorm.

Von Jonas Waack
Zwei Reisende und zwei uniformierte Männer sztehen vor der Anzeigentafel in einem Flughafen
Migrationspolitik unter Trump USA stoppen Vergabe von Einwanderungsvisa für 75 Staaten

Aussetzung tritt am 21. Januar in Kraft und wird mit Sicherheitsbedenken begründet sowie der Sorge, Einwanderer könnten Hilfsleistungen benötigen.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Massenmord in Iran Wir können wissen, was geschieht
2
Professor über Trumps Friedensrat „Das wäre eine Art Frankenstein-Situation“
3
Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen Die EU beginnt sich zu wehren
4
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
5
Trump und seine Grönland-Manie Ein Präsident auf Bulldozerfahrt
6
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar