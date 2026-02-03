dpa | Der Nahverkehr in Berlin ist wieder angelaufen. Der von der Gewerkschaft Verdi organisierte Warnstreik sei beendet, teilte die BVG am Morgen mit. Zum Betriebsbeginn um 3.00 Uhr hätten die Beschäftigten die Arbeit wieder aufgenommen.

„Inzwischen sind die gelben Busse und Bahnen in Berlin wie gewohnt unterwegs“, hieß es vom Unternehmen. „Dank der vereinbarten ‚Enteisungsfahrten‘ am Streiktag konnte auch der Straßenbahnverkehr auf allen Linien aufgenommen werden.“

Verdi und die BVG hatten sich vor dem Ausstand darauf verständigt, dass Straßenbahnen trotz des Warnstreiks unterwegs sind, um ein erneutes Einfrieren der Oberleitungen zu verhindern. Fahrgäste nahmen sie allerdings nicht mit. Wegen des Warnstreiks mussten die Menschen in der Hauptstadt den ganzen Tag auf U-Bahn, Tram und die meisten Busse verzichten.

Doch die nächste Herausforderung – vor allem für Fußgänger – lässt nicht auf sich warten. Denn das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt weiter anspruchsvoll.

Zum Mittwoch und Donnerstag klettern die Höchsttemperaturen zwar wieder über null Grad, aber es ist fraglich, ob der Eispanzer über den Bürgersteigen zum Schmelzen gebracht wird.

Und jetzt das Schönste: Dem Wetterbericht nach schneit es in der Nacht zum Mittwoch, am darauffolgenden Tag und in der darauffolgenden Nacht gebietsweise. Es ist mit ein bis drei Zentimeter Neuschnee zu rechnen.