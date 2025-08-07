piwik no script img

taz zahl ich

Verdächtiges Möbel im SenatorenbüroEin Papierkorb ohne Schuld

Bremens Finanzbehörde nimmt Provenienzforschung ernst. Das führt auch zu kuriosen Geschichten.

Im Magazinkeller des Bremer Finanzamts steht der quadratische Papierkorb
Der Papierkorb: Solides Kunsthandwerk aus Rattan und Holz Foto: Sina Schuldt/dpa
Von Benno Schirrmeister

Bremen taz | Noch hat sich Bremens Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) nicht entschieden, den Papierkorb zurückzunehmen. Er könnte darin ohne schlechtes Gewissen seinen Papiermüll, nicht aber seine Taschentücher!, stilecht entsorgen. Denn die Herkunft des Behältnisses ist nun geklärt und für harmlos befunden worden.

Noch in Karoline Linnerts (Grüne) erster Amtszeit (2007 bis 2011) hatte das solide Stück neben dem pompösen Massivholzschreibtisch der Bürgermeisterin gestanden, obwohl die es nicht sonderlich mochte. Aber anfangs hatte sie geglaubt, das sich nach oben hin weitende Behältnis mit quadratischem Holzboden sei, zusammen mit dem restlichen Inventar des Senatorinnen-Büros, denkmalgeschützt.

Stimmte aber so nicht, und seit 2014 befindet sich der Papierkorb im Kellerdepot. Damals war er in Verdacht geraten, Raubgut zu sein. Denn auch mit dem hatten die Nazis das 1931 fertiggestellte Gebäude ausgestattet.

Das trägt seit 1934 den echt papierkorbreifen Namen „Haus des Reichs“: In unfassbar verschwenderischer Manier hatten es sich die Brüder Georg Carl und Heinz Lahusen ab 1929 errichten lassen. Geprägt ist die palastartige Anlage von einer leicht entschlackten, etwas verspäteten Jugendstil-Ästhetik.

Ein Palast fürs Wollimperium

Sie sollte dem Familienkonzern Nordwolle als Zentrale dienen. Bei Baubeginn war das mit fast 28.000 Beschäftigten Europas größtes Wollverarbeitungsunternehmen, bei Fertigstellung dann pleite. Aus der Konkursmasse fiel die Invest-Ruine ans Reich. Nach drei Jahren Leerstand wurde sie im NS-Staat dann zum Sitz der Finanzverwaltung.

Die hat, Bremen hat das schon ab 2012 aufarbeiten lassen, den Raub jüdischen Eigentums koordiniert. Bei der wissenschaftlichen Untersuchung dieser behördlichen Täterschaft waren auch die Ausstattung ihrer Büros in den Blick gekommen.

So hatte der Oberfinanzdirektor den für die Auktionen zuständigen Gerichtsvollzieher schriftlich angewiesen, erbeutete Gegenstände von der öffentlichen Versteigerung zurückzuhalten, die sich zur Möblierung der Verwaltung eigneten, also vor allem Schreibtische, aber auch „Sessel, Teppiche und Büromaschinen“.

Bei den deshalb 2014 ausgesonderten Einrichtungsgegenständen seien „Spuren wie Aufkleber, Stempel und Kreidenummern“ festgestellt worden, die dann „zu dem Verdacht führten, dass sie nicht hierher gehören“, so Provenienzforscherin Jana Schäfer in ihrem Bericht fürs „Zentrum Kulturgutverluste“ über die Ergebnisse ihrer Arbeit.

Zusammengefasst: Zwei Finanzamt-Schränke sind eindeutig Raubgut, zwei Stühle wohl Mobiliar des Dampfers „Bremen IV“, ein weiterer war von der „Kraft durch Freude“-Verwaltung ausgesondert worden.

Der Papierkorb war aber ganz am richtigen Platz. Er stammt ihr zufolge aus den „Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk“: Die hatten für Georg Carl Lahusen das Direktorenzimmer ausgestattet, und dessen feudale Atmosphäre komplettiert ein Rattan-Möbelstück durch einen kleinen kolonialrevanchistischen Akzent. Verständlich, dass der Finanzsenator noch zögert, ihn zurückzuholen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bremer Mahnmal zur „Arisierung“ #"Arisierung" #Finanzen #Senat Bremen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Ausgrabungsstätte mit Licht und Geländer

Jüdisches Leben in Köln

Acht Meter tief Geschichte

In Köln schaufeln derzeit Archäologen das alte Judenviertel aus. Ein Besuch in der wohl spannendsten Grube der Republik.
Von Klaus Hillenbrand
An einem Neubau hängt ein Transparent mit der Aufschrift "Auf Raub gebaut".

Protest gegen Kühne + Nagel-Neubau

„Peinlich und respektlos“

Die Logistikfirma Kühne + Nagel feiert Richtfest am Neubau des Bremer Stammsitzes an der Domsheide. AktivistInnen protestierten mit einem 30-Meter-Transparent.
Interview von Jean-Philipp Baeck

Neues Buch über Hermann Göring

Von Bildern und Räubern

Wie sich Hermann Göring bei der Plünderung jüdischer Sammlungen bereicherte, zeigt eine detaillierte Studie des Berliner Historikers Hanns Christian Löhr.
Von Robert Schröpfer

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

2

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

3

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

4

Agrarministerium auf Abwegen

Metzger feuert Tierschützerin

5

Bürgergeld

Union und SPD setzen auf Härte gegen Arbeitsverweigerer

6

Massenentlassung bei Lieferando

Ausgeliefert