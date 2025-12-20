Verbrenner-Aus-Aus, Blackrock, Gletscher Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Die EU-Kommission will das Verbrenner-Aus zurücknehmen: Statt null Emissionen sollen Neuwagen ab 2035 nur 90 Prozent weniger CO2 ausstoßen müssen. Die verbleibenden Emissionen sollen die Autokonzerne durch die Verwendung von umweltfreundlichem Stahl oder klimafreundlicheren Kraftstoffen ausgleichen können. Wie die Autolobby und Umweltverbände auf den Vorschlag der Kommission reagieren, besprechen Sandra Kirchner und Jonas Waack im klima update°.

Zwei niederländische Pensionsfonds ziehen 19 Milliarden Euro vom weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock ab. Der Grund: Blackrock hat sich weitgehend von Klimaschutz- und anderen Nachhaltigkeitskriterien verabschiedet.

Eine Studie hat erstmals berechnet, wann jeder einzelne Gletscher auf der Erde voraussichtlich verschwunden sein wird, und wie viele Gletscher am Ende des Jahrhunderts noch übrig sein dürften. Von kleineren Gletschern in niedriger Höhe – etwa in den Alpen – könnte rund die Hälfte schon in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren ganz verschwinden.

