piwik no script img
Köpfe von Vogel, Reinecke, Pickert und Boddenberg

Rechtsruck in Südamerika Kehrt die Politik der 70er Jahre nach Südamerika zurück?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chile rückt nach rechts, die USA drohen Venezuela. Der Bundestalk ordnet ein, wie sehr Südamerika politisch unter Druck gerät.

Stefan Reinecke
Bernd Pickert
Wolf-Dieter Vogel
von Stefan Reinecke, Bernd Pickert, Wolf-Dieter Vogel und Sophia Boddenberg

In Chile hat der rechte José Antonio Kast die Wahl gewonnen, in Argentinien regiert Javier Milei, in El Salvador setzt Nayib Bukele auf autoritäre Sicherheitspolitik. Zugleich verschärfen die USA unter Donald Trump den Ton gegenüber Venezuela – bis hin zu militärischen Drohkulissen, Aktionen auf See und dem offenen Nachdenken über „Regime Change“.

Im Bundestalk diskutiert Stefan Reinecke mit Bernd Pickert, Wolf-Dieter Vogel und Sophia Boddenberg, ob Lateinamerika gerade tatsächlich nach rechts kippt und wie gefährlich dieser Trend ist. Die Runde fragt, warum rechte (und rechtsradikale) Kandidaten in Ländern wie Chile punkten: mit dem Versprechen von Ordnung, mit dem Thema Migration, mit Angst vor Kriminalität und mit dem Versagen linker Regierungen, spürbare Verbesserungen im Alltag zu liefern.

Aus Chile berichtet Sophia Boddenberg über Kast und seine politische Biografie, über das lange Nachwirken der Pinochet-Diktatur und darüber, warum die Linke nach der großen Aufbruchsstimmung rund um Gabriel Boric so stark an Zustimmung verloren hat. Bernd Pickert und Wolf-Dieter Vogel ordnen die Rolle der USA ein: Was steckt hinter der Eskalation gegenüber Venezuela – Anti-Drogen-Politik, Einschüchterung, Ölinteressen, geopolitischer Wettbewerb mit China? Und wie realistisch ist eine Rückkehr zur alten „Hinterhof“-Politik?

Auch Gegenbeispiele kommen vor: Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum zeigt, dass sich Trumps Drohungen rational begegnen lässt – und dass Sozialpolitik politische Stimmungen drehen kann. Am Ende bleibt die große Frage: Wird Lateinamerika erneut zum Schauplatz einer harten Machtpolitik oder entstehen gerade neue Spielräume zwischen USA, China und Europa?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Bundestalk“ #Lateinamerika #Chile #Venezuela
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Köpfe von Reinecke, Holly, Tricarico und Gueler
Was bleibt vom Westen? Trumps Sicherheitsstrategie, Europas Zukunft
Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Leon Holly, Tanja Tricarico und Cem-Odos Gueler

Noch hält die NATO. Aber Europa muss auf Trumps Sicherheitsstrategie eine Antwort finden.

Parteitag der Grünen Wohin steuert die Partei jetzt?
Podcast „Bundestalk“ von Martina Mescher, Anja Krüger, Benno Stieber und Tobias Schulze

Der Parteitag zeigt die Grünen im Übergang: soziale Klimapolitik, Industrieangst sowie Streit um Wehrdienst und Nahost. Der Bundestalk ordnet ein.

Köpfe von Sabine am Orde, Barbara Oertel, Leon Holly und Stefan Reinecke.
28 Punkte, viel Kritik Ein US-Plan für die Ukraine
Podcast „Bundestalk“ von Sabine am Orde, Barbara Oertel, Leon Holly und Stefan Reinecke

Der US-Plan für die Ukraine löst Kritik und neue Verhandlungen aus. Nun stellt sich die Frage, was davon realistisch ist und was Europa erwartet.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Verursacher von Verkehrsunfällen Junge Männer, die rasen, drängeln und töten
2
Lehrerin über Rassismus an Schulen „Wer sagt, dass wir neutral sein müssten, hat keinen Plan“
3
Kollegahs Deutschland-Song Ein feuchter Traum der Neuen Rechten
4
Abgeschwächte EU-Vorgaben Glaubwürdigkeit der Klimaziele in Gefahr
5
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
6
Nachruf auf Rosa von Praunheim Wie bitte, Rosa ist tot?