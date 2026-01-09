Was Trumps Klima-Ausstieg bedeutet Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Die USA unter Donald Trump verlassen nach dem Paris-Abkommen nun auch die UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC, den Weltklimarat IPCC und über 60 weitere internationale Organisationen. Das Memorandum mit der vollständigen Liste ist hier nachzulesen. Damit verabschieden sich die USA komplett von den internationalen Klimaverhandlungen, werden keine Klimagelder mehr bereitstellen und auch keine Informationen mehr liefern, wie viele Treibhausgase sie eigentlich verursachen. Wie groß der Schaden für den Klimaschutz ist, besprechen Verena Kern und Jonas Waack im klima update°.

Deutschlands CO2-Emissionen sind im vergangenen Jahr nur um 1,5 Prozent gesunken, wie die Daten von Agora Energiewende zeigen. Der Rückgang ist deutlich geringer als im Vorjahr. Beim Verkehr und bei den Gebäuden wurde sogar mehr CO2 ausgestoßen. Immerhin: Der Absatz von Wärmepumpen stieg auf einen Höchststand von 300.000 Stück. Damit wurden erstmals mehr Wärmepumpen als Gaskessel eingebaut.

Das Institut der deutschen Wirtschaft und die Versicherung Ergo haben einen Klimarisikoindex veröffentlicht. Er soll zeigen, in welchen Städten und Gemeinden die Infrastruktur am stärksten vom Klimawandel gefährdet ist – aktuell, 2050 und 2085. Demnach ist Wilhelmshaven am stärksten betroffen, sowie weitere Kommunen im Nordwest, und zwar durch Stürme, Starkregen, Überschwemmungen und Sturmfluten.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.