piwik no script img

Was Trumps Klima-Ausstieg bedeutet Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

USA steigen aus Klima-Abkommen aus. Deutschland wird langsamer beim Klimaschutz. Wilhelmshaven muss am meisten Angst vorm Klimawandel haben.

Jonas Waack
von Jonas Waack und Verena Kern

Die USA unter Donald Trump verlassen nach dem Paris-Abkommen nun auch die UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC, den Weltklimarat IPCC und über 60 weitere internationale Organisationen. Das Memorandum mit der vollständigen Liste ist hier nachzulesen. Damit verabschieden sich die USA komplett von den internationalen Klimaverhandlungen, werden keine Klimagelder mehr bereitstellen und auch keine Informationen mehr liefern, wie viele Treibhausgase sie eigentlich verursachen. Wie groß der Schaden für den Klimaschutz ist, besprechen Verena Kern und Jonas Waack im klima update°.

Deutschlands CO2-Emissionen sind im vergangenen Jahr nur um 1,5 Prozent gesunken, wie die Daten von Agora Energiewende zeigen. Der Rückgang ist deutlich geringer als im Vorjahr. Beim Verkehr und bei den Gebäuden wurde sogar mehr CO2 ausgestoßen. Immerhin: Der Absatz von Wärmepumpen stieg auf einen Höchststand von 300.000 Stück. Damit wurden erstmals mehr Wärmepumpen als Gaskessel eingebaut.

Das Institut der deutschen Wirtschaft und die Versicherung Ergo haben einen Klimarisikoindex veröffentlicht. Er soll zeigen, in welchen Städten und Gemeinden die Infrastruktur am stärksten vom Klimawandel gefährdet ist – aktuell, 2050 und 2085. Demnach ist Wilhelmshaven am stärksten betroffen, sowie weitere Kommunen im Nordwest, und zwar durch Stürme, Starkregen, Überschwemmungen und Sturmfluten.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „klima update°“ #Klimawandel #USA unter Trump #IPCC #CO2-Emissionen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Köpfe von Katharina Wojczenko, Bernd Pickert, Tanja Tricarico und Leon Holly
US-Militäraktion in Venezuela Ist das Völkerrecht am Ende?
Podcast „Bundestalk“ von Bernd Pickert, Katharina Wojczenko, Leon Holly und Tanja Tricarico

Die USA bombardieren Venezuela und entführen den Präsidenten. Während Europa zögert, droht Trump bereits den Nächsten – diesmal in Richtung Grönland.

Logo der Fernverbindung
Widerstand in Iran Können die Proteste das Regime stürzen?
Podcast „Fernverbindung“ von Daniela Sepehri und Tanja Tricarico

Die desolate Wirtschaftslage in Iran treibt etliche Menschen auf die Straßen. Es geht ums Überleben und es wird ein Ende des brutalen Regimes gefordert.

Das Logo des Klima Update
Verbrenner-Aus-Aus, Blackrock, Gletscher Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Sandra Kirchner und Jonas Waack

Die EU-Kommission will das Verbrenner-Aus abschaffen. Blackrock wird für Anti-Klima-Kurs bestraft. Wann die Alpengletscher sterben werden.

klimawandel

Verschneite Landstraße in Brandenburg
Sturmtief „Elli“ Es ist trotzdem zu warm

In ganz Europa warnen Meteorologen vor extremem Schnee, Regen und Minusgraden. Es ist kalt – doch Klimaforscher wundert das nicht.

Von Nick Reimer

8.1.2026

Portrait von Katherina Reiche
Reiches Gaskraftpläne Noch immer keine Einigung mit der EU-Kommission

Die Ausschreibung für neue Gaskraftwerke wird sich wohl weiter verzögern. Dabei gibt es Zeitdruck.

Von Anja Krüger

8.1.2026

Wintersportler und ein Plakat mit einem röhrenden Hirsch in Schneelandschaft
Biathlon und Klimawandel Wintersport verschoben

Letztmals findet der Biathlon-Weltcup in Oberhof zu Jahresbeginn statt. Wegen des Klimawandels wird er verlegt. In Thüringen begrüßt man das.

Von Lars Becker

7.1.2026

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
2
Altersarmut in Hamburg Sozialamt zieht Flaschenpfand von Sozialhilfe ab
3
USA verlassen Weltklimarat Wenn Dummheit regiert
4
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die AfD setzt auf Sieg
5
Nach Blackout in Berlin „Vulkangruppe“ bedauert Zeitpunkt des Anschlags
6
Widerstand gegen EU-Handelsvertrag Unverantwortlicher Protest gegen das Mercosur-Abkommen