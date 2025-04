BERLIN taz – Das Amtsgericht Bamberg hat Daniel Bindels, Chefredakteur der sehr AfD-nahen Online-Plattform Deutschland-Kurier zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Bindels habe Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mit einer Foto-Montage verleumdet.

Kurz vor dem Holocaust-Gedenktag im Januar 2024 veröffentlichte das Innenministerium ein Foto mit Ministerin Nancy Faeser. Sie hält dabei ein Schild in die Kamera, auf dem „We remember“ steht. Einen Monat später veröffentlichte Bindels das Foto auf der X-Seite des Deutschland-Kuriers. Allerdings steht auf dem Schild nun etwas ganz anderes: „Ich hasse die Meinungsfreiheit“. Das Meme wurde damals über 13.000 Mal aufgerufen.

Anfang Mai 2024 wurde Ministerin Faeser von der Kriminalpolizei über die Foto-Montage informiert. Ende des Monats stellte Faeser einen Strafantrag. Zudem bejahte die Staatsanwaltschaft Bamberg, in deren Bezirk Bindels wohnt, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung, so dass es auf den Strafantrag nicht angekommen wäre.

Im November 2024 erließ eine Richterin des Amtsgerichts Bamberg einen Strafbefehl wegen Verleumdung einer Person des politischen Lebens nach Paragraf 188 Strafgesetzbuch. Bindels habe „bewusst unwahr“ versucht, den Eindruck zu erwecken, es gebe ein derartiges Foto. Damit habe er die Ministerin diffamiert. Die Amtsrichterin verhängte allerdings nur eine Geldstrafe in Höhe von 10.500 Euro (das waren 210 Tagessätze à 50 Euro). Bindels hätte aber bereits damit als vorbestraft gegolten.

Richter hält Meme für Verleumdung

Auf den Einspruch Bindels verhandelte ein anderer Richter an diesem Montag über den Vorwurf. Auch er hielt das Meme für eine strafbare Politiker-Verleumdung. Den Einwand Bindels, dass es sich um Satire handele, ließ der Richter nicht gelten. Weder sei der Deutschland-Kurier ein Satire-Magazin noch sei die Fotomontage ohne weiteres zu erkennen.

Die Strafe fiel aber schärfer aus als im Strafbefehl: Statt einer Geldstrafe verhängte der Richter eine siebenmonatige Freiheitsstrafe, allerdings ausgesetzt zur Bewährung. Als Bewährungsauflage muss Daniel Bindels 1.500 Euro an die Kreisverkehrswacht Bamberg zahlen. Die schriftlichen Urteilsgründe liegen noch nicht vor.

Ein Kommentar in der Springer-Zeitung Die Welt hielt es für „ein Erkennungszeichen von Diktaturen“, wenn „Journalisten für satirische Regierungskritik womöglich hinter Gitter müssen.“ AfD-Rechtspolitiker Stephan Brander meinte: „Das Gericht sollte sich für dieses Urteil schämen, das nur dazu dienen soll, kritische Journalisten mundtot zu machen und pointierte Meinungsäußerungen zu kriminalisieren.“ Bindels selbst kündigte an: „Wir werden dieses Urteil nicht hinnehmen und uns mit allen juristischen Mitteln dagegen zur Wehr setzen.“

Aufhebung in der nächsten Instanz möglich

Bindels hält Paragraf 188 für verfassungswidrig und hatte deshalb eine Vorlage des Falls beim Bundesverfassungsgericht beantragt. Dieser Einschätzung folgte das Amtsgericht allerdings nicht und verzichtete auf eine Vorlage in Karlsruhe.

Es ist trotzdem gut möglich, dass die auf Paragraf 188 gestützte Verurteilung in der nächsten Instanz aufgehoben wird. Denn das Bayerische Oberste Landesgericht hat erst im März eine enge Auslegung der Norm angemahnt. Der Paragraf soll nur anwendbar sein, wenn ein „vernünftiger, durchschnittlicher Bürger“ aufgrund der Falschdarstellung an der Integrität der politischen Person zweifeln wird. Dass Faeser ein Schild mit dem Satz „Ich hasse die Meinungsfreiheit“ in die Kamera hält, wird wohl kein vernünftiger Mensch glauben.

Doch auch ohne den strafverschärfenden Paragraf 188 entfällt nicht unbedingt die Strafbarkeit der Fotomontage. Denn die Verleumdung ist gemäß Paragraf 187 immer strafbar, auch wenn keine Politiker betroffen sind. Es droht eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.

Die Strafbarkeit entfällt nur, wenn die Meinungs- oder Kunstfreiheit überwiegt. Dies könnte hier jedoch gut möglich sein, weil die kommunikativen Grundrechte ja nicht zuletzt der „Machtkritik“ dienen, so das Bundesverfassungsgericht. Ob die Kritik berechtigt oder gar geistreich ist, spielt juristisch keine Rolle.