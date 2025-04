Die taz ist eine unabhängige, linke Tageszeitung, getragen von einer Genossenschaft der Le­se­r:in­nen. Wir sind meinungsstark – was sich in Kommentaren, Essays und Debattentexten widerspiegelt, die wir unter taz.de/debatte gebündelt haben. Seit Gründung der taz im Jahr 1979 streitet die Redaktion darum, was das eigentlich ist: links. Oft können wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier Kommentare, die sich teils komplett widersprechen – auch wenn beide Seiten Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums sind. Die taz hat keine Blattlinie. Nur in einem Punkt sind wir uns einig: Kein Fußbreit den Faschisten.