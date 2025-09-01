Umgang mit NS-Forschung„Rasse-Akten“ sind nichts für Rassisten

Berlin taz | Als Romani Rose am 1. September 1981 zusammen mit gut drei Handvoll Mitstreitern das Archiv der Universität Tübingen besetzte, war er ein noch recht junger Mann, gerade 35 Jahre alt geworden. Heute, mit 79, kehrt der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma zurück zu den Anfängen seines Engagements für die Rechte der Minderheit.

An diesem Montag werden Rose und der Präsident des Bundesarchivs Michael Hollmann in Heidelberg einen Kooperationsvertrag unterzeichnen – exakt 44 Jahre nach der Besetzung. Es geht um dieselben Akten, deren Herausgabe an das Bundesarchiv Rose 1981 in Tübingen erzwang: die Dokumente der „Rassehygienischen Forschungsstelle“ aus der NS-Zeit.

Die 1935 eingerichtete Institution nahm die „Zigeunerfrage“ in den Mittelpunkt ihrer pseudo-wissenschaftlichen Forschungen. Ihr Leiter Robert Ritter glaubte mithilfe der Untersuchung von Sinti und Roma deren angebliche Neigung zu Kriminalität und Nichtsesshaftigkeit erklären zu können. So entstand mithilfe von erzwungenen Verhören, ausgefüllten Fragebögen, Haarproben und Fotografien eine umfangreiche Kartei, die der Frage nachging, ob es sich bei den Betroffenen etwa um „Störenfriede“, „Schmarotzer“, „Unstete“ oder „Gewaltverbrecher“ handelte.

Den Untersuchungen folgte schon bald eine rassistisch begründete Kriminalisierung. Angeblich „arbeitsscheue“ Sinti und Roma gerieten ab 1938 in KZ-Haft, zur „Bekämpfung der Zigeunerplage“ wurden Angehörige der Minderheit kategorisiert – entscheidend war dabei der „deutsche Blutanteil“. Bis 1939 hatte die „Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeneunerunwesens“ 30.000 Menschen erfasst. 1942 begann der Massenmord an Sinti und Roma in Europa.

Schutz vor Missbrauch

Vor 44 Jahren ging es den Besetzern um Rose darum, dass diese Papiere endlich aus der Hand vorgeblicher Wissenschaftler, die das Material auch nach dem Krieg nutzten, ins Bundesarchiv gelangen sollte. Die Aktion damals hatte Erfolg. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt, wie die illegal gelagerten Akten in einen Kleintransporter verladen wurden, der sie ins Bundesarchiv brachte.

Die an diesem Montag zu treffende Vereinbarung soll dafür sorgen, dass die Papiere nicht erneut von Rassisten genutzt werden. Die wissenschaftliche Forschung bleibe frei, soll sogar gefördert werden, betont Thomas Tews vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma gegenüber der taz. Verhindern möchte man, dass die unter der Signatur R 165 archivierten Unterlagen in die falschen Hände geraten, etwa von Rechtsradikalen. „Die Weiterverwendung von Reproduktionen ist grundsätzlich untersagt“, heißt es in der Vereinbarung. So soll verhindert werden, dass etwa Bilder oder plastische Abbildungen von Verfolgten veröffentlicht werden.

In vielen Fällen, so Tews, handele es sich um die letzten Erinnerungen an Menschen, die von den Nazis später ermordet worden sind. Ein „Meilenstein in der Aufarbeitung der Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in Deutschland“ sei die Übereinkunft, schreibt der Zentralrat. „Diese NS-Akten sind die Planungsunterlagen für den systematischen Völkermord an den Sinti und Roma im NS-besetzten Europa. Sie dokumentieren, dass Holocaust auch die Ermordung von 500 000 Sinti und Roma bedeutet“, erklärte dazu der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, gegenüber der taz.

NS-Forschung in BRD genutzt

Gegen den „tief verwurzelten Anti­ziga­nis­mus“, der „in letzter Zeit wieder offener und lauter zu­tage“ trete wolle man gemeinsam nach Methoden und Präsentationsformen suchen, „um Wissenschaft und Öffentlichkeit besser über das Archivgut zu informieren“, heißt es in der Vereinbarung.

Das erscheint angesichts der Nachkriegsgeschichte des Aktenbestands mehr als geboten. Die Beschäftigung von Anthropologen mit dem erstellten Material endete nämlich keineswegs mit den Ende des NS-Regimes. So nutzte die frühere Mitarbeiterin der „Rassehygienischen Forschungsstelle“ Sophie Ehrhardt (1902-1990) an der Uni Tübingen jahrzehntelang die NS-Akten weiter für ihre „antiziganistischen Forschungen“, wie der Zentralrat beklagt.

Noch 1969 veröffentlichte Ehrhardt einen Aufsatz über „Zigeunerschädel“. Sie hatte vor ihrer Beschäftigung an der „Rassehygienischen Forschungsstelle“ „rassenkundliche Untersuchungen“ an Juden in Konzentrationslagern und im Ghetto Lodz durchgeführt. Bis heute verschwunden sind die „Rassegutachten“ aus Ritters Behörde. Vermutlich haben Mitarbeiter des Instituts die Dokumente gefleddert.

Mit der Vereinbarung solle „einem erneuten Missbrauch der NS-Dokumente wie in der Tübinger Zeit entgegengewirkt und die Wahrung der Würde der erfassten und ermordeten Personen sichergestellt werden“, schreibt das Bundesarchiv. Es gehe dabei auch um schutzwürdige Interessen Betroffener oder ihrer Angehörigen.