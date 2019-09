Herkunft Ludwig Erhard wird am 4. Februar 1897 in Fürth geboren. Die Eltern betreiben ein Fachgeschäft für Weißwäsche. Nach der Realschule absolviert Erhard eine Lehre in einer Textilhandlung in Nürnberg. Im Ersten Weltkrieg wird er so schwer verletzt, dass eine Kriegsbeschädigung zurückbleibt. Um die Genesung zu überbrücken, schreibt sich Erhard an der neu gegründeten Handelshochschule in Nürnberg ein, die kein Abitur verlangte.

Unternehmer 1925 promoviert Erhard in Frankfurt/Main beim Nationalökonomen Franz Oppenheimer, der an einer postmarxistischen Arbeitswertlehre forscht. Anschließend steigt Erhard als kaufmännischer Leiter beim Vater ein, kann aber die Pleite des Familienunternehmens nicht verhindern. 1928 wird er wissenschaftlicher Assistent beim Nürnberger Institut für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware, das Marktforschung betreibt. 1933 rückt Erhard in die Geschäftsleitung auf – und knüpft vielfältige Kontakte zum NS-Regime.

Wirtschaftsminister Im Oktober 1945 macht die amerikanische Militärregierung Erhard zum bayerischen Wirtschaftsminister. Während seiner Amtszeit verschwinden Rohstoffe im Wert von mehreren Millionen Reichsmark. Der erste parlamentarische Untersuchungsausschuss in der westdeutschen Geschichte konstituiert sich und spricht Erhard zwar frei, stellt aber fest, dass er sich als Minister nicht eignen würde. Im März 1948 steigt Erhard zum Wirtschaftsdirektor der Bi-Zone auf. Mit der Währungsreform am 20. Juni 1948 hat er nichts zu tun; Konzept und Durchführung liegt bei den Amerikanern. Erhard gibt allerdings die meisten Preise frei, was zu einer starken Inflation führt, die vor allem Arme trifft. Nach der ersten Bundestagswahl beruft Konrad Adenauer Erhard am 20. September 1949 als Wirtschaftsminister in sein Kabinett.

Kanzler Am 16. Oktober 1963 wird Erhard Nachfolger von Adenauer als Bundeskanzler. 1965 fährt er mit 47,6 Prozent für die Union einen Wahlsieg ein. Bald darauf schwächt sich das Wachstum jedoch ab. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Union fürchtet um ihre Mehrheit und zwingt Erhard am 1. Dezember 1966 zum Rücktritt. Bis zu seinem Tod am 5. Mai 1977 gehört Erhard dem Bundestag an.

