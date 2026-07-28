Für ihre bekannteste Arbeit, „The Liberation of Aunt Jemima“, benutzte die Künstlerin Betye Saar 1972 die Werbefigur einer US-amerikanischen Frühstücksflockenmarke als Ausgangspunkt: eine stereotyp inszenierte afroamerikanische „Mammy“-Figur, die zum Kauf von Pfannkuchenmehl und Waffel-Sirup verführen sollte. In Saars Assemblage, zusammengebastelt aus einem Notizbuchhalter und weiterem Alltagsmaterial, verwandelt sich die rassistische Karikatur in eine Befreiungskämpferin: Aunt Jemimas Lächeln ist zu einer grotesken Grimasse verzogen, in der einen Hand hält die Figur einen Besen, mit der anderen stützt sie sich auf ein Gewehr, unterm Arm geklemmt ist der Abzugsring einer Handgranate erkennbar.

Für Saars künstlerische Praxis ist „The Liberation of Aunt Jemima“ prototypisch. Aus Dingen aus Trödelläden, Fundstücken, Familienerbstücken, mystischen Objekten und historischen Ephemera stellte die Künstlerin, die 1926 in Los Angeles geboren wurde und zunächst am Pasadena City College, später an der University of California studierte, hochpolitische Assemblagen zusammen: Damit hinterfragt sie Konzepte wie Rasse und Geschlecht sowie das historische Gedächtnis ihrer Zeit.

In einem Gespräch mit Yilmaz Dziewior und Carla Cugini vom Museum Ludwig, das sie im Jahr 2020 im Vorfeld der Verleihung des 26. Wolfgang-Hahn-Preises geführt hatte, erklärte sie, wie sie ihre künstlerische Technik einst für sich entdeckte. Nach dem Besuch einer Ausstellung des für Assemblagen bekannten Künstlers Joseph Cornell im Pasadena Art Museum hatte sie, die sich zuvor auf Zeichnung und Druckgrafik konzentriert hatte, begonnen, sich dessen Arbeitsweise anzueignen und bereits zuvor gesammelte Objekte zu verarbeiten: „Plötzlich wusste ich, dass ich etwas mit den Dingen tun konnte. Ich hatte alle Arten von Material bei mir zu Hause. Das war der Moment, in dem ich mir sagte: ‚Aha, dieses Zeug kann ich behalten, weil es für meine Kunst ist.‘“

In den 1970er Jahren war Saar Teil des aufkommenden „Black Arts Movement“, nahm dort als Frau eine Sonderposition ein. Wie so viele und erst recht Schwarze Künstlerinnen wurde sie erst im hohen Alter wiederentdeckt. 2019 kaufte das Museum of Modern Art ihre frühe Arbeit „Black Girl’s Window“ (1969), ein alter Holzfensterrahmen, den die Künstlerin mit Druckgrafiken bestückt hatte, an und präsentierte diese erstmals einem breiten Publikum.

2021 wurde sie in die American Academy of Arts and Letters aufgenommen. 2025 gründete die Künstlerin selbst mit einer Gruppe Ku­ra­to­r:in­nen und Forschenden die „Betye Saar Legacy Group“ für die Betreuung ihres Werks.

Am vergangenen Sonntag starb Saar in Los Angeles. In dieser Woche wäre sie 100 Jahre alt geworden.