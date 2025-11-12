piwik no script img

Klimarisiko-Index 2024Vom Klimawandel angeheizte Tropenstürme verwüsteten Inseln

Zwei Karibikinseln liegen auf dem Klimarisiko-Index vorn, der bei der Klimakonferenz vorgestellt wurde. Die Erderhitzung setzt sie immer größeren Gefahren aus.

eine Frau mit einem Kind auf dem Arm auf einer überschwemmten Straße
Land unter: geflutete Straße in Navotas auf den Philippinen nach dem Taifun im November Foto: Aaron Favila/ap
Jonas Waack

Von

Jonas Waack aus Belém

Die karibischen Inselstaaten Granada und St. Vincent und die Grenadinen wurden 2024 am härtesten von Naturkatastrophen getroffen, die vom Klimawandel verschärft worden sein könnten. Das geht aus dem Klimarisiko-Index hervor, den die NGO Germanwatch am Dienstag auf der UN-Klimakonferenz in Belém vorstellte.

Die beiden Karibikstaaten führen die Liste an, weil der Hurrikan "Beryl" im Sommer vergangenen Jahres große Teile der beiden Länder aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten und schwerer Überflutungen zerstörte oder beschädigte. Eine Schnellstudie nach anerkannten wissenschaftlichen Methoden stellte fest, dass "Beryl" bis zu 30 Prozent intensiver wurde, weil sich die Erde und damit auch die Ozeane erhitzen.

Der Klimarisiko-Index bildet aber mithilfe von Daten des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und einer Katastrophen-Datenbank alle Extremwetterereignisse ab, unabhängig davon, ob sie nachweislich vom Klimawandel verschärft wurden oder nicht.

Der Index soll als Warnung für die betroffenen Länder und Regionen dienen, weil die untersuchten Wetterextreme weltweit durch den Klimawandel heftiger werden und teilweise häufiger auftreten. Untersucht wird, welchen wirtschaftlichen Schaden Naturkatastrophen ausgelöst haben und wie viele Menschen im jeweiligen Land infolge des Desasters gestorben sind.

Philippinische Bauern-Vertreterin berichtet von Zerstörung

„Die Klimakrise ist bereits gelebte Realität“, sagte Laura Schäfer, die den Bericht mitverfasst hat. Die Naturkatastrophen seien ein klares Signal dafür, dass die Lücke zwischen dem versprochenen und dem nötigen Klimaschutz geschlossen werden müsse, appellierte sie an die Verhandler*innen auf der Klimakonferenz.

Esther Penunia, die eine philippinische Bäuer*innen-Vereinigung leitet, berichtete von schweren Schäden, die zwei Taifune kurz nacheinander vor wenigen Wochen in Südostasien anrichteten. „Als der erste Taifun kam, hätte man den Reis schon ernten können. Die Zerstörung der Ernte hat auch das Einkommen der Bauern vernichtet“, sagte sie. Die Philippinen stehen im Klimarisiko-Index an siebter Stelle.

Penunia forderte mehr Geld für Anpassung an die Erderhitzung von den reichen Staaten. „Wir müssen uns erholen können“, sagte sie. Es brauche Dämme, gesäuberte Flüsse und vielfältigere Getreidesorten, um die Folgen des Klimawandels abfedern zu können. Auf der UN-Klimakonferenz wird derzeit auch darüber verhandelt, wie Gelder für Anpassung mobilisiert werden können und wer dafür zahlen muss.

In allen demokratischen Parteien Klima-Unmut

In einem analog aufgestellten Index über die vergangenen 30 Jahre landet Deutschland auf dem 29. Platz der am härtesten getroffenen Staaten. „In der Öffentlichkeit wird bisher unzureichend wahrgenommen, wie viele Todesopfer massive Hitzewellen oft fordern“, sagte David Eckstein, Co-Autor des Index. „Hierzulande hatten wir vor allem in den Sommern 2003, 2022 und 2023 insgesamt fast 24.000 Todesopfer aufgrund der Hitze zu verzeichnen. Diese sogenannte Übersterblichkeit sehen wir auch in den anderen europäischen Ländern, die im Index weit oben stehen.“ Viele Todesopfer forderten zudem die Flutkatastrophen im Westen Deutschlands im Jahr 2021, erklärte Eckstein.

Bei einer Veranstaltung am Rande der Klimakonferenz versuchte Christina Figueres, von 2010 bis 2016 Klima-Chefin der UN, die großen Fortschritte im Klimaschutz deutlich zu machen. „Wir liegen hinter dem zurück, was die Wissenschaft uns sagt. Aber wir sind dem weit voraus, was wir vor zehn Jahren für möglich gehalten haben“, sagte sie.

Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Newsletterdienstes Table.Briefings hatte am Dienstag ergeben, dass eine bedeutende Zahl von Unterstützer*innen aller demokratischen Parteien findet, dass die Bundesregierung zu wenig gegen Klimaschutz unternimmt. Nur bei der Union war ein etwas größerer Teil der Befragten der Meinung, die Regierung tue genug.

Das deckt sich mit verschiedenen Studien, die herausfanden, dass weltweit etwa 80 bis 89 Prozent der Menschen mehr Klimaschutz von ihrer jeweiligen Regierung erwarten. „Aber was wir noch nicht tun“, sagte Figueres, „ist so zu leben, wie wir wissen, dass wir es tun sollten.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Weltklimakonferenz #Philippinen #Taifun #Hurrikan #Germanwatch
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Uniformierte Sicherheitskraft im Gerangel mit indigenen Aktivist*innen.
COP30 in Brasilien Indigene Ak­ti­vis­t*in­nen stürmen Klimakonferenz

Das Gelände wurde temporär evakuiert. Am Mittwochmorgen soll es aber wieder öffnen, sodass die Verhandlungen weitergehen können.

Porträt von Ana Toni, mit Kopfhörer und dem Smartphone in der Hand. Sie hat lange, dunkle Haare, trägt ein helles Jacket und Perlenketter
Direktorin der UN-Klimakonferenz Die Frau für gute Stimmung – und klare Worte

Über Erfolg und Misserfolg der UN-Klimakonferenz wird auch das Geschick ihrer Direktorin Ana Toni entscheiden. Leichtfallen wird Toni das nicht.

Von Jonas Waack
Ein Schornstein fällt um
Chinas Emissionen stagnieren Dreckschleuder und Klimachampion der Welt

Ermutigende Zahlen zum Start der Weltklimakonferenz: Die Treibhausgasemissionen Chinas sind seit 18 Monaten gleich – oder fallen sogar.

Von Kai Schöneberg

klimawandel

Eine Wärmepumpe vor einer Hauswand und hinter grünem saubern Rasen
Streit um Heizungszuschüsse Verband stellt Zahlen zu Wärmepumpenförderung richtig

In der Diskussion über das Heizungsgesetz wird suggeriert, dass der Staat einen zweistelligen Milliardenbetrag für Wärmepumpen zahlt. Das ist falsch.

Von Anja Krüger

11.11.2025

Klima-Protest vor dem Kanzleramt.
Krise der Klimabewegung Ja, wir haben enttäuscht
Gastkommentar von Carla Reemtsma

Fridays for Future hat ihr Potenzial nicht ausgeschöpft. Es ist zentral, die Klimakrise nicht nur als physikalisches Ereignis zu begreifen.

11.11.2025

Lula da Silva steht in einer Menschenmenge und zeigt seine Daumen
Eröffnung der UN-Klimakonferenz Noch ist gute Stimmung

Der UN-Klimagipfel begann versöhnlich. Aber Ankündigungen Deutschlands und der ärmsten Staaten deuten an, wo die Streitpunkte liegen werden.

Von Jonas Waack

11.11.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

2 Kommentare

 / 
  • SB

    "Penunia forderte mehr Geld für Anpassung an die Erderhitzung von den reichen Staaten. „Wir müssen uns erholen können“, sagte sie. Es brauche Dämme, gesäuberte Flüsse und vielfältigere Getreidesorten"



    Vielfältigere Getreidesorten verstehe ich. Dämme verstehe ich.



    Aber Geld von den Industriestaaten für gesäuberte Flüsse?



    Weit über 90% des jährlichen Plastikeintrags in die Meere stammt aus asiatischen Flüssen. Wer dort schon mal im Urlaub war weiß, alles wird dort in hunderttausend Tütchen verpackt und alle werfen ihren Müll wo sie gerade stehen und gehen auf den Boden.



    Ein Umweltbewusstsein zu schaffen und ihren Dreck wegmachen dürfen sich die Entwicklungsländer schon selbst zumuten.



    Der Westen als Zahlesel für alles kanns auch nicht sein.

    • J

      @Saskia Brehn:

      Es werden die “reichen Staaten” aufgefordert, das ist nich nur der Westen.

meistkommentiert

1
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
2
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
3
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
4
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
5
Essay über moralische Bequemlichkeit Auf der richtigen Seite der Geschichte wird es voll
6
Nachruf auf Micha Brumlik Ein Linker mit präzisen, tiefenscharfen Analysen