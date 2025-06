Berlin taz | Am Donnerstag besuchte Bundeskanzler Friedrich Merz Donald Trump im Oval Office. Bei dem Termin wurde auch Nius-Chefredakteur Julian Reichelt gesehen. Sowohl Merz als auch Trump durften zum Gespräch Personen einladen.

Merz wurde beispielsweise vom außenpolitischen Chefberater im Kanzleramt Günter Sautter begleitet, sowie von Levin Holle, dem Wirtschafts- und Finanzchef im Kanzleramt und Jacob Schrot, dem Leiter des Kanzlerbüros.

Auch waren einige Jour­na­lis­t:in­nen bei der Delegation dabei und durften im Oval Office Fragen stellen. Wer anscheinend nicht von Merz eingeladen war, ist Reichelt. Der Nius Chefredakteur und ehemalige Bild-Chefredakteur habe vor dem Journalisten und stellvertretenden Chefredakteur der Welt, Robin Alexander gesessen, twitterte dieser und postete ein Foto von Reichelts Hinterkopf.

Wenn er nicht von Merz eingeladen wurde, muss er von amerikanischer Seite eingeladen worden sein. Dazu spekulierte Alexander: „Das ist interessant, weil Team Merz vorher in Sorge war, Bloggern [sic!] oder Youtuber aus dem MAGA-Universum könnten mit ihren Fragen einen Streit vor Kameras zwischen Trump und Merz über die AfD auslösen.“

Der Grund und die Urheberschaft seiner Einladung bleibt unklar. In der Sitzung kam er jedenfalls nicht zu Wort. Robin Alexander schrieb außerdem auf X dazu: „Julian hob zu einer Frage an, in der das Wort ‚Freedom‘ vorkam, wurde aber übertönt.“