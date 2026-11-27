Ist Europa bereit für Krieg? Auf einer von der Rüstungsindustrie gesponserten Konferenz in Berlin ging es unter anderem um diese Frage. Am 25. und 26. November trafen sich deutsche und internationale Po­li­ti­ke­r*in­nen mit Lob­by­is­t*in­nen und Ökonom*innen, um über dieses und weitere Themen zu sprechen. Sie sprachen – und diskutierten nicht, denn größtenteils herrschte Einigkeit.

Die Veranstaltung organisierte der britische Thinktank Chatham House. Er finanziert sich unter anderem durch Mitgliedsbeiträge von Rüstungskonzernen und dem britischen Verteidigungsministerium. Im Lobbyregister des Bundestags hat die Denkfabrik einen Eintrag als Lobbyorganisation.

Speziell diese „Chatham House Berlin Conference 2026“ sponserten laut eigenen Angaben des Thinktanks zwei Partner: der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman (drittgrößter Rüstungskonzern weltweit) und die Interessengemeinschaft Deutsche Luftwaffe – ein Verein, der von diversen Rüstungskonzernen gefördert wird.

Hochkarätige Po­li­ti­ke­r*in­nen vor Ort

Zu den Gesprächen erschienen deutsche Politiker in teils relevanten Positionen. Darunter Nils Schmid (SPD), parlamentarischer Staatssekretär des Bundesverteidigungsministeriums, Thomas Röwekamp (CDU), Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, und Roderich Kiesewetter (CDU). Auch der ehemalige Grünen-Vizekanzler Joschka Fischer (heute Lobbyist) nahm an einem Podiumsgespräch teil.

Philip Steeg von Greenpeace würde die Veranstaltungen solcher Thinktanks als „erweiterte Lobbyarbeit“ bezeichnen. Er ist Investigativ-Rechercheur in der Nichtregierungsorganisation und beschäftigt sich seit Jahren mit Aufrüstung. Für eine Studie von 2023 recherchierte er viele fragwürdige Verbindungen zwischen der Politik, der Rüstungsindustrie und den Lobbyorganisationen. Erweiterte Lobbyarbeit definiert er als den Versuch von Rüstungskonzernen, die politischen Einstellungen, Stimmungen und Diskurse in der Bevölkerung und Politik langfristig zu beeinflussen.

Zu Beginn der Veranstaltung unterhält sich Staatssekretär Schmied mit einer Unterstaatssekretärin aus dem finnischen Außenministerium sowie den litauischen und bulgarischen stellvertretenden Außenministerinnen. Eine Moderatorin stellt ihnen die Frage, ob Europa bereit für Krieg sei und was die EU von den Ländern an der Nato-Ostgrenze „lernen“ könne über „gesamtgesellschaftliche Resilienz“.

Als positive Beispiele der „Resilienz“ dienen die allgemeine Wehrpflicht für Männer in Finnland und die hohen Verteidigungsausgaben in Litauen, welche bei über 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. Staatssekretär Schmied sagt dazu: „Was wir von unseren baltischen und nordischen Freunden lernen können, ist die enge Verflechtung und Einbindung des Militärs in die Gesellschaft.“ Alle sind sich einig, die EU-Bevölkerung müsse „resilienter“ werden. Damit das passiert, müsse die Politik immer wieder über die Bedrohung aus Russland sprechen, so Schmied auf Nachfrage aus dem Publikum.

 Ein Staatssekretär im Verteidigungsministerium hat einen großen Einfluss auf das politische Tagesgeschäft der Bundesregierung Philip Steeg, Greenpeace-Rechercheur

„Ein Staatssekretär im Verteidigungsministerium hat einen erheblichen Einfluss auf das politische Tagesgeschäft der Bundesregierung“, sagt Greenpeace-Rechercheur Steeg. Deshalb sei es für Thinktanks sinnvoll, einen solch hochkarätigen Politiker einzuladen. Dabei gehe es nicht nur um die Podiumsgespräche: „Hintergründig findet mutmaßlich weiterer intimer Informationsaustausch statt und der ist ganz klar auch im Interesse des Thinktanks.“

In einem weiteren Panel sprechen Öko­no­m*in­nen mit dem Moderator Sir Simon Fraser über Europas angebliches wirtschaftliches Potenzial, wenn Bürokratie und Regulierung gesenkt würden. Fraser selbst ist Mitgründer einer Lobbyorganisation. Sein Unternehmen Flint ist im deutschen Lobbyregister verzeichnet und hat auch eine Sparte für Rüstungsberatung.

Darüber hinaus behandelt die Konferenz künstliche Intelligenz und mögliche strategische Verbündete Europas. Ein deshalb eingeladener Vertreter der Türkei wird mit keinem Satz für die langjährigen völkerrechtswidrigen Angriffe durch die Türkei in Nordostsyrien kritisiert. Im Gespräch mit einem usbekischen Vertreter erwähnt niemand das autoritäre politische System des Landes, das sich laut dem Demokratie-Index der Universität Würzburg kaum von Iran unterscheidet.

Northrop Grumman meldet sich direkt zu Wort

Im letzten Podiumsgespräch des ersten Tages spricht der Verteidigungsausschuss-Vorsitzende Röwekamp mit einem Vertreter des Nato-Hauptquartiers und Stephanie Willmann, der Landesleiterin von Northrop Grumman. Die sagt gleich zu Beginn: „Wir müssen bereit sein, heute Abend zu kämpfen. Um heute Abend zu gewinnen.“ Deshalb solle Deutschland mehr auf US-Rüstung setzen, da diese technologisch fortschrittlicher sei.

Zum Abschluss des ersten Tages veranstaltet Chatham House ein privates Galadinner für die Konferenzteilnehmer*innen. Das sieht Steeg besonders kritisch: „Da ist ein Moment, der aus zivilgesellschaftlicher Sicht fragwürdig ist. Denn üblicherweise dürfen dabei auch Geldgeber auftreten.“ Das sei eine hervorragende Möglichkeit für die Privatindustrie, ihre Interessen gegenüber politischen Ent­schei­dungs­trä­ge­r*in­nen zu platzieren.