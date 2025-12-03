piwik no script img

Terror-Gedenken im BundestagHass war keine Option

Was macht man, wenn man seine Liebsten bei einem Terroranschlag verloren hat? Vier Opfer und Angehörige erzählten im Bundestag ihre Geschichte.

Eine Frau steht an einem Rednerpult und spricht ins Mikrofon
Serpil Unvars Sohn Ferhat wurde im Alter von 23 Jahren aus rassistischen Motiven in Hanau ermordet Foto: Patrick Scheiber/imago

Aus Berlin

David Hinzmann

Es war eine besondere Sitzung, die Omid Nouripour am Dienstagabend im Bundestag eröffnete. „Ich hatte Selbstzweifel, ob ich diese Veranstaltung überhaupt moderieren kann“, sagte der grüne Bundestagsvizepräsident. Auf Einladung von Nouripour erzählten vier Überlebende und Hinterbliebene der Terroranschläge von Hanau, Paris und Utøya ihre Geschichte. Anlass war der zehnte Jahrestag der Anschläge vom 13. November in Paris. Was Kjartan Løvaas, Georges Salines, Merete Stamneshagen und Serpil Unvar miteinander vereint, ist ihr zivilgesellschaftliches Engagement für Aussöhnung und Aufklärung.

Kjartan Løvaas war 17 Jahre alt, als er im Juli 2011 an einem Jugendcamp der norwegischen Arbeiterpartei auf der Insel Utøya teilnahm. Der rechtsextreme Terrorist Andres Breivik tötete dort bei einem Amoklauf 69 Menschen. Løvaas berichtete, wie er vor Breivik in den See flüchtete, ans Festland schwamm und sich dabei von einem Freund verabschieden musste, der auf halber Strecke entkräftet umkehrte. „Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah.“ Seit 2018 engagiert sich Løvaas in einer Hinterbliebeneninitiative.

Merete Stamneshagen verlor ihre 18-jährige Tochter Silje bei diesem Attentat. „Ich dachte, mein Leben sei vorbei, aber ich habe zwei Söhne, um die ich mich damals kümmern musste“, sagte Stamneshagen. Trost spende ihr die Arbeit im lokalen Sportverein.

Georges Salines erinnerte sich, wie er nach dem Anschlag auf den Pariser Konzertsaal Bataclan 18 Stunden lang hoffte, um dann doch Gewissheit über den Tod seiner Tochter Lola zu haben. Islamistische Selbstmordattentäter erschossen dort und an fünf weiteren Orten in Paris am 13. November 2015 insgesamt 130 Menschen.

Serpil Unvars Sohn Ferhat wurde im Alter von 23 Jahren aus rassistischen Motiven in Hanau ermordet. Ein Rechtsextremist erschoss ihn und acht weitere Menschen mit Migrationsgeschichte. Seine Mutter sagte, sie beschäftige am meisten, dass ihr Sohn schon sein ganzes Leben Rassismus erfahren habe.

Tränen im Publikum

Als die vier Betroffenen nacheinander das Wort ergriffen, flossen vereinzelt Tränen im Publikum, das aus rund 30 Personen bestand, darunter Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen. Die Po­li­ti­ke­r:in­nen bedankten sich für die Berichte und fragten: Wie haben sie es geschafft, nicht in Hass zu verfallen? Wie ergeht es jemanden, der vom Staat nicht ausreichend geschützt wurde?

Hass, das wurde dabei klar, war für keinen der Anwesenden eine Option. Einzig Stamneshagen gab zu: „Ich hasse keine Menschen, sondern die Ideologie, die hinter einem solchen Anschlag steht. Ich hasse Rechtsextremismus.“ Bemerkenswert ist dieses Bekenntnis auch mit Blick auf die Anwesenheit eines Vertreters der rechtsextremen AfD.

Georges Salines mahnte zugleich: „Nach solchen Anschlägen kann man mit Polizei und Militär vielleicht Sicherheit haben. Aber niemals Frieden.“ Diese Erkenntnis habe neben unvorstellbarer Trauer sein Leben nach dem Tod seiner Tochter bestimmt. Salines hat sich mit dem Vater eines der Terroristen getroffen und ihm vergeben. Die beiden haben darüber ein Buch geschrieben.

Kein Vertrauen in die Polizei

Während Salines und die Hinterbliebenen des Anschlags von Utøya größtenteils positiv auf die staatlichen Reaktionen und die Unterstützung schauten, erklärte Serpil Unvar: „Ich habe das Vertrauen in die Polizei verloren und bis heute nicht zurückgewonnen.“

Notrufe blieben während des Terrorakts in Hanau unbeantwortet. Ein Notausgang in einer Bar war mutmaßlich auf Veranlassung der Polizei verschlossen. Auch heute fühle Unvar sich nicht ausreichend geschützt. Sie werde noch immer regelmäßig vom Vater des Attentäters belästigt.

Kraft habe sie einzig aus ihrem eigenen Engagement gewonnen. Sie hat die „Bildungsinitiative Ferhat Unvar“ gegründet, die sich für Chancengleichheit und Gerechtigkeit im Bildungssystem einsetzt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Gedenken #Rechter Terror #Islamistischer Terror #Bataclan #Rechter Anschlag in Hanau
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Luftaufnahme von einem großen Kreidebild, welchen das Wort WIR darstellt
Jahresbericht Mobile Beratungsstellen Was wirklich gegen die extreme Rechte hilft

Rechtsextremismus wird in Deutschland immer normaler, warnen die Mobilen Beratungsstellen. Sie fordern mehr Unterstützung für die Zivilgesellschaft.

Von Gareth Joswig
Nacht, zwei weiblich gelesene Personen stehen in Andacht, eine Person hat der anderen den Arm umgelegt, vor niedergelegten Blumen und Kerzen vor einer Mauer mit Fenstern
Zehn Jahre nach Terror in Paris Kein abgeschlossenes Kapitel

Für Überlebende des terroristischen Angriffs auf den Konzertsaal Bataclan hat sich das Leben für immer verändert. Das gilt auch für ganz Frankreich.

Von Rudolf Balmer
Serpil Temiz Unvar, die Mutter des ermordeten Ferhat Unvar
Serpil Temiz-Unvar „Seine Angriffe werden weitergehen“

Der Vater des Hanau-Täters belästigt Serpil Temiz-Unvar, die Mutter eines der Opfer, seit Jahren. Nun wurde er verurteilt. Zu einer Geldstrafe.

Interview von Yağmur Ekim Çay

rechter terror

Blaulichter auf einem Polizeifahrzeug
Neue Zahlen zu rechter Gewalt Mehr Gewalt gegen Geflüchtete

Im dritten Quartal 2025 registrierten die Behörden fast 200 Angriffe auf Asylsuchende. In Magdeburg fuhr ein Mann ein syrisches Kleinkind an.

Von Frederik Eikmanns

10.11.2025

Eine Frau, die einen gelben Pullover trägt, hält sich im Gerichtssaal einen gelben Aktenordner vors Gesicht
Prozess wegen NSU-Terrorhilfe Die Zschäpe-Freundin schweigt

14 Jahre nach dem NSU-Auffliegen steht nochmal eine Helferin vor Gericht: Susann Eminger. Ein NSU-Opfer reist zum Prozessauftakt und wird enttäuscht.

Von Konrad Litschko

6.11.2025

Zwei Personen halten sich in den Armen
14 Jahre NSU-Prozess Die letzte Angeklagte

Sie war Beate Zschäpes engste Freundin, half ihr im Untergrund mit Tarnnamen. 14 Jahre später startet am Donnerstag der Prozess gegen Susann Eminger.

Von Konrad Litschko

4.11.2025

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Delegation in Moskau Der Ton wird schärfer
2
Kritik an ARD-Israel-Korrespondentin Was wir schützen müssen
3
Probeabstimmung in der Unionsfraktion Gefährlich viele Abweichler
4
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
5
Mahnung an die CDU Walter-Lübcke-Denkmal vor die Tür gestellt
6
Aufrüstung in Russland Moskaus Wirtschaft – untauglich