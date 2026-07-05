dpa/afp | Die US-amerikanische Popsängerin Taylor Swift und der US-Football-Profi Travis Kelce haben sich am Freitag in New York das Jawort gegeben. Die beiden US-Superstars feierten damit ihre ganz eigene Version einer „königlichen Hochzeit“. Während der 250. Geburtstag der USA am Wochenende im ganzen Land unter anderem mit Feuerwerk, Schiffsparaden und Volksfesten gefeiert wurde, feierten Swift und Kelce im weltberühmten Madison Square Garden bis in die frühen Morgenstunden mit rund 1.000 Gästen eine riesige Party, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Sprecherin der Musikerin berichteten.

Taylor Swift ist die erfolgreichste Musikerin der Gegenwart und dürfte mit einem geschätzten Vermögen von 2 Milliarden Dollar (1,75 Milliarden Euro) auch die reichste sein. Ihr frisch gebackener Ehemann Travis Kelce ist dreifacher Gewinner des Football-Finales Super Bowl. Sein Vermögen wird auf bis zu 90 Millionen Dollar geschätzt. Aus Anlass der Hochzeit hatte das Paar 26 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gespendet.

„Königliche Hochzeiten können Blutlinien vereinen oder Imperien zusammenschmieden, aber immer revidieren sie die nationale Identität und verschaffen ihr neue Geltung“, schrieb die New York Times. „Diese hier – zwischen einem Popstar und einem Football-Spieler – ist eine Kreuzung, die eine vorherrschende kulturelle Macht ankündigt.“ Wochenlang war über den Ablauf der Hochzeitsfeier spekuliert worden. Hier die wichtigsten Details, die bisher bekannt geworden sind.

Wo fand die Hochzeit statt?

Gefeiert wurde im Madison Square Garden im Westen Manhattans. Die Arena mit runder Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt.

Als besonders romantischer Ort für eine Hochzeit gilt der Betonklotz nicht. Zur Wahrung von Sicherheit und Privatsphäre eignet sich die Location dagegen bestens. In der rund 20.000 Menschen fassenden Arena traten schon Stars wie Elvis Presley, die Rolling Stones und Frank Sinatra auf – und auch Swift selbst bereits mehrfach. Die Gegend war für die Feierlichkeiten weiträumig abgesperrt worden.

Zu der Feier waren Medienberichten zufolge rund 1.000 Gäste eingeladen. In der Mitteilung der Sprecherin der Musikerin, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten, hieß es, Trauzeuge von Swift sei ihr Bruder Austin gewesen. Travis Kelce stand demnach sein Bruder Jason zur Seite. Durch die Zeremonie geführt habe der Schauspieler und Komödiant Adam Sandler.

Wie lief die Zeremonie ab?

Die extrem kontrollierte Kommunikation des Paares über das Ereignis hatte royalen Charakter. Die beiden haben schon immer betont, wie wichtig ihnen ihre Privatsphäre ist. Swift kommuniziert vor allem durch ihre Musik und über ihre eigenen sozialen Medien, sie gibt nur ganz selten Interviews.

Vor der Hochzeit gab es keinen Kommentar zu den Spekulationen um das Event. Der Madison Square Garden war komplett abgeschirmt und unter anderem mit Zelten und anderem Sichtschutz versperrt. Die Gäste mussten Medienberichten zufolge versprechen, im Vorfeld nichts zu verraten, und vor der Feier ihre Handys abgeben. Ausgewählte Details der Hochzeit wurden via Mitteilung an einige US-Medien verschickt.

Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt, ihr Schmuck stammte vom Label Cartier. Ein offizielles Bild des Brautpaares gab es zunächst nicht.

Wer war eingeladen?

Dafür, dass den Berichten zufolge rund 1.000 Gäste bei der Veranstaltung waren, drangen erstaunlich wenig Informationen nach draußen. Einige Stars veröffentlichten zumindest am Tag nach der Party über ihre sozialen Medien Fotos von sich in schicken Outfits, manche ergänzten auch Glückwünsche an das Brautpaar – es ließ sich aber nicht sicher unabhängig verifizieren, ob diese Stars auch wirklich Gäste der Hochzeit waren. Auch Berichte dazu, dass unter anderem die Musiker Stevie Nicks und Paul McCartney auftraten, ließen sich zunächst nicht bestätigen.

Vor den Eingängen des Madison Square Garden waren für die ankommenden Limousinen der Gäste weiße Zelte aufgebaut worden, die teilweise auch noch extra mit schwarzen Vorhängen verhängt waren. Für die vielen Schaulustigen, Journalisten und Fotografen war es deswegen nur schwer möglich, einen Blick auf die Insassen der Autos zu bekommen.

Trotzdem wurden einige Stars gesichtet – darunter Sängerin Jennifer Lopez und Sänger Ed Sheeran sowie die Schauspieler Hugh Grant, Jason Sudeikis und Ethan Hawke. Zudem wurde unter anderem Schauspieler Bradley Cooper schick angezogen zu Fuß in der Nähe der Arena entdeckt.

Wie prägte der Tag New York?

Das Spektakel fiel mitten in eine Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad. Der Trubel und das Wetter hielten viele Swift-Fans – sogenannte Swifties – aber nicht davon ab, vor dem Madison Square Garden auszuharren und zu feiern. Einige waren dafür sogar aus Hongkong, London oder anderen Teilen der USA angereist.

Auf Videobildschirmen rund um den weltberühmten Madison Square Garden erschien die Aufschrift: „Just&t Married“ – auf Deutsch etwa „gerade geheiratet“ als Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben der Vornamen der beiden 36-Jährigen. Die Spitze des berühmten Empire State Buildings glitzerte währenddessen den Betreibern zufolge zur Feier der Hochzeit in Hellblau.

Welche Bedeutung hat die Hochzeit?

In den USA gibt es keine Monarchie, keine Royals. Aber Swift und Kelce kommen dem wohl am nächsten: Millionen Fans weltweit betrachten das Paar als Idole. Sie verbinden Musik und Sport – zwei Themen, bei denen die USA immer wieder Standards setzen und dominierenden Einfluss ausüben. Auch das US-Klischee vom Football-Star, der das schönste und beliebteste Mädchen von allen abbekommt, wird in ihrer Verbindung bedient.

Schon die Verkündung der Verlobung des Paares via Instagram hatte im August 2025 weltweit für Schlagzeilen gesorgt – und für viele Millionen Likes. Sogar US-Präsident Donald Trump hatte dem Paar gratuliert und „sehr viel Glück“ gewünscht. Monatelang war danach über eine möglicherweise bevorstehende Hochzeit spekuliert worden.

Dass die beiden ausgerechnet am Independence-Day-Wochenende, am 250. Geburtstag der USA, geheiratet haben, kann Zufall sein. Swift-Fans – Swifties genannt – betonen, dass der 4. Juli schon immer einer der Lieblingsfeiertage der Sängerin gewesen sei. Aber es kann auch ein Zeichen sein, wo sich das Paar sieht – denn dass ihre Hochzeit mitten in Manhattan den Auftakt des Unabhängigkeitswochenendes aufmerksamkeitstechnisch dominieren würde, war abzusehen.

Wie reagierte Trump?

Die viele Aufmerksamkeit, die das Mega-Ereignis am Indepence-Day-Wochenende bekam, fiel anscheinend auch US-Präsident Donald Trump auf. Schließlich ist er derjenige, der normalerweise die Schlagzeilen in den USA dominiert und das auch zum großen runden Geburtstag des von ihm gesteuerten Landes tun wollte.

Gleich mehrfach spielte das Weiße Haus über die sozialen Medien auf das Ereignis in New York an. Erst wurde via der Online-Plattform X eine Kombination mehrerer historischer Bilder des Landes mit Trump-Bildern veröffentlicht. „America’s Eras Tour“, hieß es dazu – in Anspielung auf und in der Werbe-Ästhetik der letzten großen Welttournee von Swift.

Dann veröffentlichte das Weiße Haus auch noch das Bild vom Videobildschirm am Madison Square Garden – in abgeänderter Form. „Es ist passiert“, hieß es dazu. Aber auf dem Bildschirm selbst wurde nicht die Hochzeit von Swift und Kelce verkündet, sondern dort stand wie zur Erinnerung: „Trump ist euer Präsident.“