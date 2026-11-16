Martin Köhler wollte nicht mehr weiterleben, als der Krebs in seinem Körper unaufhaltsam fortschritt und seine Frau plötzlich verstorben war. Köhler wandte sich an das privatärztliche Sterbehilfeunternehmen Linus, das in Stuttgart sitzt und bundesweit arbeitet. Linus verspricht: „ein selbstbestimmtes Lebensende“ – mit einem „erfahrenen“ und „einfühlsamen“ Beratungsteam.

Köhler schickte seine medizinischen Unterlagen dorthin. Kurz darauf kam ein Arzt zu einem längeren Gespräch vorbei. Einige Zeit später erschien derselbe Arzt mit einem Helfer am vereinbarten Tag mittags in Köhlers Berliner Wohnung. Sie legten den intravenösen Zugang, Köhler öffnete ihn selbst. Linus berechnete für die Dienstleistung rund 8.900 Euro.

Sterbehilfe in Deutschland Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Dazu zählt etwa, dass ein Arzt einem Menschen ein tödliches Mittel spritzt. Nach hiesigem Recht handelt es sich dabei um Tötung auf Verlangen und somit um eine Straftat. Die passive Sterbehilfe, also Suizidassistenz, ist dagegen seit 2020 erlaubt. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Dabei legt etwa ein Arzt oder eine Ärztin eine Infusion. Den Zugang zu der Infusion mit dem tödlichen Mittel muss der Sterbewillige aber selbst öffnen. Voraussetzung ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Sterbewillige persönlich einsichts- und urteilsfähig ist und niemand von außen Einfluss nimmt. Die Suizidhilfe ist also nicht an eine schwere, leidvolle und tödliche Krankheit gebunden. Sie kann auch erfolgen, wenn jemand durch Alter und Krankheiten stark eingeschränkt ist und deshalb sein Leben beenden möchte. Ein Gesetzentwurf durch eine überfraktionelle Gruppe von Abgeordneten, der vorgeschaltete Gutachterverfahren und den Zugang zum tödlich wirkenden Mittel gesetzlich regeln soll, ist derzeit in Arbeit. Ob und wie damit die aktuelle Arbeit der Vereine und Unternehmen eingeschränkt wird, ist noch unklar.

Linus ist nur eines von mehreren Unternehmen in der Suizidhilfe, die Anbieter als „Freitodbegleitung“ bezeichnen. Die Vermittlungsagentur Humania, ebenfalls in Stuttgart ansässig und bundesweit tätig, gehört zur claimsValue GmbH, die sich laut Handelsregister auch mit der „Erbringung von Dienstleistungen, Beratung und Vermittlung im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik“ beschäftigt. Auch bei Humania kostet die Suizidbegleitung inklusive der Telefonate, Vorgespräche und Dokumentensichtungen rund 8.900 Euro. Humania verspricht in der Suizidbegleitung „Respekt, echte menschliche Nähe und eine Haltung, die Freiheit zulässt, ohne sie zu lenken“. Anfragen der taz an beide Unternehmen blieben unbeantwortet.

 Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Werbung dieser Unternehmen im Internet. Das ist ethisch problematisch. Robert Roßbruch, präsident der Deutschen Gesellschaft für humanes sterben

Der Bereich der Suizidhilfe war ursprünglich von Vereinen dominiert, der bekannteste ist die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS). Sterbewillige müssen in der Regel mindestens sechs Monate Mitglied im Verein sein. Ein:e Ju­ris­t:in und ein:e Arzt:­Ärz­tin führen getrennte Vorgespräche und dann gegebenenfalls die Suizidbegleitung durch. Sie bekommen jeweils 1.500 Euro Honorar plus Spesen und Auslagen, insgesamt kostet die Suizidbegleitung bei der DGHS 4.000 Euro.

Bizarre Werbung

Während die Vereine nicht ausdrücklich für Suizidhilfe werben, präsentieren sich die privaten Anbieter im Internet mit teils bizarrer Werbung, die kaum zum ernsten Thema passt. Auf der Website von Linus sieht man ein grauhaariges Paar auf einer Couch, das weder schwerkrank noch hochaltrig wirkt. Lächelnd studieren sie irgendwas auf einem Tablet, als planten sie den Umzug in eine Seniorenresidenz oder eine Kreuzfahrt. Jedenfalls nicht ihren Suizid. Linus rät in einer Infobroschüre, am Tag der Selbsttötung „Getränke, Sitzgelegenheiten oder kleine Stärkungen für Angehörige“ bereitzuhalten.

Die von einem Rechtsanwalt eingerichtete Plattform Vitaexit, die privatärztliche Suizidhilfe vermittelt, schreibt über „Lebensmüdigkeit“ als akzeptierten Anlass für einen Suizid: „Lebensmüdigkeit … beschreibt ein stilles, tief empfundenes Gefühl der Vollständigkeit – das Bewusstsein, dass der eigene Lebenslauf auf natürliche Weise zu seinem Ende kommen darf.“ Sui­zid­for­sche­r:in­nen stehen ob solcher Verklärung die Haare zu Berge.

Alle Privatunternehmen werben damit, dass bei ihnen keine längere Mitgliedschaft oder lange Wartefrist erforderlich ist. DGHS-Präsident Robert Roßbruch sieht die Internetauftritte der privaten Anbieter kritisch. „Da herrscht Intransparenz bei den Kosten. Ich habe auch ein ungutes Gefühl bei der Werbung dieser Unternehmen im Internet, die an Produktwerbung erinnert. Das ist ethisch problematisch“, sagt der Vereinspräsident.

Das sehr liberale Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2020 zur Suizidassistenz erlaubt die Suizidhilfe auch durch Privatunternehmen. Allerdings muss die „Freiverantwortlichkeit“ und eine gewisse Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches nachweisbar sein. Andernfalls ist die Sterbebegleitung ein Rechtsbruch. Ein Berliner Arzt, der einer schwer Depressiven zum Suizid verhalf, wurde zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Überfraktionelle Arbeitsgruppe sitzt an Gesetz

Sowohl die Vereine als auch die Privatunternehmen haben auch wegen der Rechtslage vorgeschaltete Gutachterverfahren. Die Unternehmen fordern laut ihren Websites von den In­ter­es­sen­t:in­nen alle medizinischen Unterlagen an, führen Telefonate und in der Regel kommt mindestens ein Arzt zu einem persönlichen Vorgespräch vor Ort, auch um sich der „Freiverantwortlichkeit“ des Sterbewilligen sicher zu sein. Herrscht eine akute psychische Krise, ist gar eine Psychose oder eine Demenz sichtbar, wird der Sterbewunsch in der Regel abgelehnt.

Unlängst haben mehrere medizinische Fachgesellschaften eine Leitlinie zum „Umgang mit Anfragen nach Suizidassistenz“ herausgegeben. Sie sieht eine Begutachtung durch ei­ne:n un­ab­hän­gi­ge:n Fach­arzt:­Fach­ärz­tin und ei­ne:n Psych­ia­te­r:in oder ei­ne:n ap­pro­bier­te:n Psy­cho­the­ra­peu­ten:­Psy­cho­the­ra­peu­tin im Abstand von vier Wochen vor. „Diese zu finden, ist fast unmöglich, gerade für Sterbenskranke ist dann in der Praxis Hilfe unerreichbar. Mithin wäre so eine Regelung verfassungswidrig“, sagt der Arzt Matthias Thöns, der selbst ein Palliativteam leitet und bei Schwerstkranken auch Suizidassistenzen leistet.

Eine Leitlinie ist nur eine Handlungsempfehlung für die Ärz­t:in­nen und kein rechtlich verbindliches Gesetz. Ein Gesetzentwurf zur Suizidhilfe wird derzeit von einer überfraktionellen Arbeitsgruppe aus Abgeordneten der Union, der SPD, der Grünen und der Linken im Bundestag erarbeitet.

Kirsten Kappert-Gonther, Psychiaterin und Gesundheitsexpertin in der Fraktion der Grünen, ist ein Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Sie begrüßt die vorgelegte Leitlinie „im Wesentlichen“. Sie empfehle aber, bei den Fristen zu unterscheiden „zwischen Menschen mit einer Krankheit, die absehbar in nächster Zukunft zum Tode führen wird, und anderen suizidalen Menschen, die keine unmittelbar lebensverkürzende Krankheit haben“, so Kappert-Gonther. In der zweiten Gruppe sollte die Begutachtungsfrist von vier Wochen „länger sein, denn Suizidalität kann sich auch wieder ändern“.

Über den Inhalt des kommenden Gesetzentwurfs haben die Beteiligten bisher Stillschweigen vereinbart. In der überfraktionellen Gruppe sitzen Abgeordnete, die vor einigen Jahren schon einen Gesetzentwurf vorlegten mit Sanktionen für Sterbehelfer, die sich nicht an ein strenges Gutachterverfahren halten würden. Ebenso aber finden sich in der Gruppe auch Abgeordnete, die in einem erheblich liberaleren Gesetzentwurf vor Jahren Sanktionen ablehnten. Voraussichtlich zu Beginn nächsten Jahres soll nun ein gemeinsamer Entwurf kommen.

Die Frage ist, welche Konsequenzen ein neues Gesetz für die bisherigen Anbieter und die Hilfesuchenden haben wird. Die Familie von Martin Köhler, der in Wirklichkeit anders heißt, hat die Suizidbegleitung durch das Dienstleistungsunternehmen zwar nicht begrüßt, am Ende aber die Entscheidung des Todkranken akzeptiert, sagt eine Angehörige: „Er wollte nicht mehr und er hat sonst keinen Ausweg gesehen.“