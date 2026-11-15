Trauer nach Selbsttötungen„Suizid ist eine sehr tabuisierte Todesart“

taz: Frau Brinkmann, was unterscheidet die Trauer nach einem natürlichen Tod von der nach einem Suizid?

Tanja M. Brinkmann: Der Unterschied zwischen natürlichen Todesursachen und einem Suizid ist, dass es für die meisten Menschen sehr erschütternd ist, wenn die Person ihren Tod selbst herbeigeführt hat. Das erzeugt häufig eine tiefe Ohnmacht. Wenn die Angehörigen die Auffindesituation erleben, dann ist es sehr belastend, weil sie mit diesen Bildern leben müssen. Dabei besteht die Gefahr, dass sich Traumafolgestörungen entwickeln. Eine weitere Belastung ist, dass anders als bei einem natürlichen Tod die Verstorbenen sofort beschlagnahmt werden. Die Toten gehören nicht den Angehörigen, sondern sie werden ihnen erst einmal entzogen, bis die Staatsanwaltschaft beziehungsweise Rechtsmedizin sie freigibt.

Bild: Björn Hake Im Interview: Tanja M. Brinkmann Jg. 1973, ist Krankenschwester, Sozialpädagogin, Soziologin, Doktorin der Philosophie, Trauerbegleiterin und Traumafachberaterin. Seit 13 Jahren ist sie als Trauerberaterin in Bremen tätig.

taz: Ist darum die Trauerarbeit bei den Hinterbliebenen anders?

Brinkmann: Unter anderem deshalb. Aber es gibt weitere Besonderheiten. Bei der Trauer nach einem Suizid fällt auf, dass die Menschen sich sehr mit der Zeit vor dem Suizid beschäftigen. Diese Tage, Wochen und Monate werden noch einmal genau durchleuchtet. Nach einem Suizid stellt man sich oft selbst infrage: ob man alles richtig gemacht hat, ob man nicht etwas hätte erkennen können und wie das Leben zusammen mit dem Menschen, der sich das Leben genommen hat, tatsächlich war.

taz: Führt das nicht auch dazu, dass sie Schuldige suchen?

Brinkmann: Schuldvorwürfe sind ein wichtiges Thema. Sie kommen daher, dass die Suizidtrauernden eine große Erklärungsnot haben und wissen wollen, warum der- oder diejenige sich das Leben genommen hat. Und Schuldvorwürfe können ein gutes Mittel sein, um solche Erklärungen zu liefern.

Hilfe bei Suizidgedanken Haben Sie den Verdacht, an Depression zu leiden? Oder haben Sie sogar suizidale Gedanken? Andere Menschen können Ihnen helfen. Sie können sich an Familienmitglieder, Freun­d:in­nen und Bekannte wenden. Sie können sich auch professionelle oder ehrenamtliche Hilfe holen – auch anonym. Bitte suchen Sie sich Hilfe, Sie sind nicht allein. Anbei finden Sie einige Anlaufstellen. Akute suizidale Gedanken: Rufen Sie den Notruf unter 112 an, wenn Sie akute suizidale Gedanken haben. Wenn Sie sofort behandelt werden möchten, finden Sie Hilfe bei der psychiatrischen Klinik oder beim Krisendienst. Depression und depressive Stimmung: Holen Sie sich Hilfe durch eine Psychotherapie. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe kann Ihnen ferner Hilfe und Information zum Umgang mit Depression bieten. Kummer: Sind Sie traurig und möchten jemanden zum Reden haben? Wollen Sie Sorgen loswerden und möchten, dass Ihnen jemand zuhört? Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr besetzt. Die Telefonnummern sind 116 123 oder 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Sie können auch das schriftliche Angebot via Chat oder Mail in Anspruch nehmen. Onlineberatung bei Suizidgedanken: Die MANO Suizidprävention bietet eine anonyme Onlineberatung an. Wenn Sie über 26 Jahre alt sind, können Sie sich auf der Webseite registrieren. Sollten Sie jünger sein, können Sie hier eine Helpmail formulieren. Hilfsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern: Die Nummer gegen Kummer hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern, Jugendlichen und Eltern zu helfen. Kinder erhalten dort Unterstützung unter der Nummer 116 111, Eltern unter 0800 111 0 550, und bei der Helpline Ukraine unter 0800 500 225 0 finden Sie auch Hilfe auf Russisch und Ukrainisch. Hilfsangebot für Mus­li­m:in­nen: Die Ehrenamtlichen des Muslimischen Seelsorgetelefons erreichen Sie anonym und vertraulich unter 030 443 509 821. Bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention können Sie nach weiteren Seiten und Nummern suchen, die Ihrem Bedarf entsprechen.

taz: Aber fühlen sie sich nicht oft auch selber schuldig?

Brinkmann: Ja, das können Schuldvorwürfe sowohl gegen andere als auch gegen sich selbst sein. Die können lange bestehen bleiben und sind eine wichtige Überlebenshilfe. Lieber Schuldvorwürfe als gar keine Erklärung. Die Menschen finden häufig irgendwann Erklärungen, die für sie stimmig sind und die nicht über Schuldvorwürfe funktionieren. Sie müssen sich eine Geschichte erzählen können, wieso dieser Mensch sich das Leben genommen hat. Ein häufiges Erklärungsmuster ist, dass der- oder diejenige psychisch krank war.

taz: Und wie kann man diesen Trauernden helfen?

Brinkmann: Suizidtrauernden hilft oft, mit anderen Betroffenen zu reden. Sie profitieren extrem davon, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Denn wenn einer von ihnen solch eine Geschichte für sich gefunden hat, dann horchen die anderen hin und gleichen ab, ob das auch für sie passt oder nicht.

Der Vortrag Vortrag „Suizidtrauer – Zwischen Ohnmacht, Erschütterung und Schuldvorwürfen“ mit Tanja M. Brinkmann: Fr, 20.11., 18 Uhr, Kulturhaus Müller, Ganderkesee. Anmeldung beim Hospizkreis Ganderkesee-Hude e.V.

taz: In welchen Situationen kommen diese Betroffenen zu Ihnen?

Brinkmann: Die Menschen kommen zu mir, wenn sie das Gefühl haben, sie schaffen das nicht alleine. Zum Teil kommen sie unmittelbar nach einem Suizid. Aber ich habe auch Menschen begleitet, die in ihren 50er Jahren waren und bei denen die Mütter sich das Leben genommen haben, als sie noch Kinder oder Jugendliche waren. Die kamen also erst Jahrzehnte später in die Trauerbegleitung.

taz: Werden Suizidtrauernde auch von Außenstehenden anders angesehen als andere Trauernde?

Brinkmann: Der Suizid ist eine sehr tabuisierte Todesart. Für die Hinterbliebenen ist er häufig mit Scham verbunden. Die Angst davor, bewertet oder gar verurteilt zu werden, weil sich jemand in ihrem Umfeld das Leben genommen hat, ist groß. Darum ist es für die meisten Betroffenen sehr befreiend, dass sie ein Gegenüber haben, dem sie alles erzählen können, ohne bewertet zu werden.