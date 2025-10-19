piwik no script img

Suhrkamp-Empfang auf der BuchmesseDas Unglück zurückschlagen

Bangemachen gilt auf der Frankfurter Buchmesse nicht – auch nicht beim neuen Suhrkamp-Kritikerempfang.

Dorothee Elmiger lacht während eines Interviews auf der Literaturbühne, sie hält ihr Buch in der Hand, ein weiteres Exemplar steht auf einem kleinen tisch neben ihrem Sessel
Gut gelaunt: Dorothee Elminger, die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises, während eines Interviews auf der Frankfurter Buchmesse Foto: Jürgen Kessler/picture alliance
Dirk Knipphals

Von

Dirk Knipphals

Der ikonische Satz dieser Messe fiel noch in ihrem Vorfeld. „Das Unglück muss zurückgeschlagen werden“, zitierte die Schriftstellerin Dorothee Elmiger den Titel eines Tocotronic-Songs, als sie am Montag im Frankfurter Römer den Deutschen Buchpreis gewann. Ein selbstverständlicher Trotz liegt in diesem Satz. Bangemachen gilt nicht, trotz der Krisen dieser Welt und auch trotz der Notwendigkeit, dass viele Buchverlage derzeit gut haushalten müssen. Was sich an den Abenden dieser Messe zeigte.

Kaum Partys großer Verlage, die Büfetts dürftig. Immerhin, die Möglichkeit, das Unglück zurückzuschlagen, gibt es mit Elmigers Roman „Die Holländerinnen“ tatsächlich. Zunächst war das Buch nicht lieferbar, denn es gibt zu alledem auch noch eine Buchdruckkrise. Doch Hanser-Verleger Jo Lendle kann es dann versichern: 100.000 Exemplare des Romans werden nun gedruckt und in den Handel kommen.

Längst gibt es Vorbestellungen in dieser Höhe. Und man meinte es am Messestand des Verlages zu spüren: In ganz Deutschland werden sich jetzt die ambitionierten Buchhandlungen ins Zeug legen, das lohnende, aber auch nicht leichte Buch an Leserinnen und Leser zu bringen.

Als Symbol einer Buchbranche zwischen Weitermachen und Neuanfang, Anknüpfen an Traditionen und Anpassung an sich veränderte Gegebenheiten könnte man den Kritikerempfang des Suhrkamp-Verlages nehmen. Die Villa des Suhrkamp-Patriarchen Siegfried Unseld, in der er ein halbes Jahrhundert lang stattfand, ist inzwischen verkauft. Dennoch will der längst in Berlin ansässige Verlag seine Frankfurter Wurzeln pflegen.

Pure Vernunft darf niemals siegen

Als neues Domizil des Kritikerempfangs wurde nun also am traditionellen Termin – Messemittwoch 17 Uhr – das Holzhausenschlösschen präsentiert. Als man drauf zusteuerte, erschrak man erst: Von außen sieht das Gebäude Suhrkamp-untypisch irgendwie schnuckelig adelig aus, Schlösschen halt, mit Burggraben drumherum. Innen war es dann aber recht sachlich schlicht, viel Weiß, im großen Raum die Anmutung einer skandinavischen Kirche, in der Höhe eine lange Reihe edition suhrkamp in ihren Regenbogenfarben dezent und zugleich wirkungsvoll drapiert.

Die Aura der Klettenbergstraße ist zwar unwiederbringlich dahin, keine knarrenden Sofas, auf denen schon Beckett saß, kein Warhol-Goethe an der Wand, aber die neue Location ist dann doch halt ein guter Ort, um sich auszutauschen und dabei das Gefühl abzuholen, dass es in der Branche, allen Widrigkeiten zum Trotz, immer noch viele kluge, engagierte Menschen gibt, die Bücher schreiben, verlegen und lesen wollen.

Klingt ein bisschen kitschig vielleicht, ist aber wirklich so.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Frankfurter Buchmesse #Literaturbetrieb #Suhrkamp #Suhrkamp Verlag #Gegenwartsliteratur #Tocotronic #Buchpreis
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person ließt ein Buch
Verlagspreisverleihung in Frankfurt Linksradikale unter sich

Bei der Verleihung zum Verlagspreis wurden am Mittwochabend in Frankfurt Kleinverlage geehrt – trotz Schmähkampagne von Rechts war die Stimmung gut.

Von Nina Apin
Ein Schwarzweißbild. Eine Frau sitzt an einem Fluss und liest in einem Buch.
Neuer Roman von Thomas Pynchon Wie das Heulen über den Himmel kam

Thomas Pynchon erzählt von der Welt vor dem Zweiten Weltkrieg und dem Aufstieg des Faschismus. Ein Kommentar zu den Entwicklungen der Gegenwart?

Von Dirk Knipphals
Urwald
Neuer Roman von Dorothee Elmiger Der ekstatischen Wahrheit nahe

Dorothee Elmiger webt in ihrem Roman ein enges Zeichendickicht um einen Vermisstenfall, in dem sich zu verlieren großes Vergnügen bereitet: „Die Holländerinnen“.

Von Julia Hubernagel
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab
2
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
3
Sichere Radinfrastruktur Man möchte schreien „Handelt endlich!“
4
Streit um Wehrpflicht Die logische Steigerung von alternativlos ist Los
5
Aktivisten über Bezahlkarte „Die Bezahlkarte verhindert Integration“
6
Klimaschutz in Hamburg „Die Straßenbahn wird jetzt nötig sein“