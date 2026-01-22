piwik no script img

Stromproduktion in der EUWind und Solar übertreffen Fossile

Allein Wind und Sonne haben in der EU erstmals mehr Strom produziert als fossile Brennstoffe. Etwa die Hälfte der EU-Stromproduktion ist erneuerbar.

Drohnenaufnahme von Solar-Photovoltaikanlagen, dei auf einer großen Fläche zwischen begrünter Landschaft stehen, im Hintergrund ein Gewässer
Drohnenaufnahme von Solar-Photovoltaikanlagen auf rekultiviertem Land im ehemaligen Tagebaugebiet des Kohletagebaus Jaenschwalde Foto: Lisi Niesner/reuters
Lalon Sander

Aus Berlin

Lalon Sander

Wind- und Solarenergie haben im vergangenen Jahr einer Analyse zufolge in der EU erstmals mehr Strom erzeugt als fossile Brennstoffe. So stammten gut 30 Prozent des EU-Strommixes 2025 aus Sonnen- und Windenergie und 29 Prozent aus Kohle, Gas und anderen fossilen Brennstoffen, wie aus einem Bericht der Denkfabrik Ember hervorgeht.

Stromerzeugung aus Kohle habe 2025 mit einem Anteil von 9,2 Prozent einen historischen Tiefstand erreicht, heißt es weiter von Ember. Weiterhin erheblich abhängig sei die EU jedoch von Gas: Im Vergleich zu 2024 ist der Anteil von Erdgas im Strommix auf 16,7 Prozent gestiegen.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt machten Erneuerbare – also auch etwa Wasserkraft und Energie aus Biomasse – mit 47,7 Prozent fast die Hälfte der Stromproduktion aus. Weitere 23,4 Prozent wurden mit Atomkraft erzeugt.

Deutschland liegt dabei über dem EU-Durchschnitt. Erneuerbare Energien lieferten etwa 68 Prozent des Stroms. Dabei lagen die Windkraft mit etwa einem Drittel und die Solarenergie mit 17 Prozent erstmals an der Spitze. Der Anteil von Kohle liegt bei unter 25 Prozent, während Erdgas auf etwas mehr als 12 Prozent anstieg.

Warnung vor fossilen Abhängigkeiten

Dem Bericht von Ember zufolge könnten der Ausbau von Batteriespeichern, die Stärkung der Stromnetze und die Ausweitung der Nachfragesteuerung einen höheren Anteil von Solar- und Windenergie im Energiemix ermöglichen: „Dies erhöht nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern ist auch entscheidend für stabile und verlässliche Energiepreise.“

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Bericht warnen die Au­to­r*in­nen vor einer energiepolitischen Erpressung durch Länder, die fossile Brennstoffe exportieren, darunter beispielsweise Russland, das weiterhin einige EU-Länder mit Erdgas versorgt.

Auch mit Blick auf die USA warnt der Bericht vor starken Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten. Diese „gefährdet die Sicherheit der EU und schwächt ihre Verhandlungsposition in geopolitischen Auseinandersetzungen und Handelskonflikten“. Investitionen in heimische erneuerbare Energien könnten diese Risiken senken.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Luftaufnahme der dampfenden Kühltürme des Vattenfall Braunkohlekraftwerkes im südbrandenburgischen Jänschwalde.
Neue Gaskraftwerke Bundesregierung einigt sich mit EU auf Kraftwerksstrategie

Schwarz-rot will Strom aus Gaskraftwerken, geplant ist eine Kapazität von 12 Gigawatt. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert den Fokus aufs Fossile.

Von Anja Krüger
Windräder und große Batteriespeicher
Ausbau von Stromspeichern Da geht noch mehr

Nach steilem Wachstum stagniert der Markt der Stromspeicher. Die Branche sieht den Ausbau „noch nicht auf der Zielgeraden“.

Von Bernward Janzing
Schafe vor einer Photovoltaikanlge
So viel Sonnenstrom wie nie zuvor Solarenergie überholt Kohle und Gas

Photovoltaikanlagen in Deutschland liefern Strom auf Rekordniveau. Die Branche fürchtet aber, dass der Ausbau der Solarenergie an Tempo verliert.

Von Anja Krüger
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump in Davos Keine echte Entwarnung
2
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
3
„Academic Boycott Konferenz“ in Berlin Oder soll man es lassen?
4
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
5
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
6
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit