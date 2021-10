Steigende Öl- und Gaspreise: EU empfiehlt Energiehilfe

Plus 4,1 Prozent Die Inflation in Deutschland hat erstmals seit knapp 28 Jahren die Vier-Prozent-Marke übersprungen. Im September legten die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Nach Einschätzung von Volkswirten dürfte sich der Preisauftrieb im Laufe des nächsten Jahres abschwächen. Gegenüber dem Vormonat August blieben die Verbraucherpreise im September unverändert.

Plus 14,3 Prozent Vor allem für Energie mussten Verbraucher im September deutlich tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor (plus 14,3 Prozent). Heizöl verteuerte sich um 76,5 Prozent. Sprit kostete 28,4 Prozent mehr. Auch die Preise für Erdgas (plus 5,7 Prozent) und Strom (plus 2,0 Prozent) zogen an. Beschleunigt wird die Inflation auch durch die Rücknahme der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung. (dpa, taz)