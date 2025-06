Sprachenpolitik in Russland„Entstelltes Russisch“ fliegt aus dem Lehrplan

Moskau taz | Eigentlich ist das Erlernen der Muttersprache ein fester Bestandteil der russischen Bildungspläne. Nicht nur des Russischen, was freilich ohnehin Pflicht ist an jeder russischen Schule, sondern auch der Sprachen, die von Minderheiten im Land gesprochen werden. Oder nicht gesprochen werden, aber dennoch in bestimmten Regionen als offizielle Sprache und damit als Muttersprache in dieser Region gelten.

So werden beispielsweise Adygeisch in der Republik Adygeja im Nordkaukasus, Karelisch in der Republik Karelien an der finnischen Grenze sowie Burjatisch in Burjatien an der Grenze zur Mongolei unterrichtet. Gelernt wird ab der fünften Klasse meist zwei bis drei Stunden in der Woche.

Zum Muttersprachunterricht gehörte bislang auch das Ukrainische, selbst in Regionen wie Baschkortostan westlich des Uralgebirges. Vor allem aber lernten in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson, Saporischschja sowie auf der Krim die Schü­le­r*in­nen Ukrainisch als Muttersprache.

Das hat das russische Bildungsministerium nun untersagt. Ab dem 1. September, dem traditionellen Tag des Schulbeginns in Russland – und in vielen ehemaligen Sowjetrepubliken – verschwindet Ukrainisch als Muttersprache aus den Stundenplänen. Der Grund: „Eine veränderte geopolitische Lage in der Welt“, so heißt es im Bildungsprogramm, das das Ministerium vor einigen Tagen veröffentlicht hat. Statt Ukrainisch gibt es nun Agrartechnologie.

Jungen sägen, Mädchen kochen

Das 200 Seiten lange Dokument listet vor allem allerlei marginale Änderungen von etlichen Begriffen auf und weist auf die „Wichtigkeit des Patriotismusunterrichts und des Arbeitsunterrichts“ hin (ein wiedereingeführtes Sowjetüberbleibsel, in dem Jungen lernen, wie man sägt und Mädchen, wie man kocht). Die Streichung des Ukrainischen kommt da ähnlich belanglos daher wie die Forderung, aus Wörtern wie „ausgehendes 19. Jahrhundert“ „zu Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts“ zu machen.

Mit der Eliminierung des Ukrainischen als Muttersprache in den Schulen verfolgt Russland sein Ziel, alles Ukrainische auszulöschen. Russische Duma-Abgeordnete ätzen über Ukrainisch als „entstelltes Russisch“ oder „russischen Dialekt, den niemand braucht“. In den besetzten Gebieten werden längst russische Bücher eingesetzt. Leh­re­r*in­nen aus Russland werden mit besseren Gehältern gelockt, um in den „neuen Territorien“, wie Russland die okkupierten Gebiete der Ukraine nennt, zu unterrichten.

In den Geschichtsbüchern steht, die Ukraine sei ein „Nazi-Staat“, Russland aber „befreie“ diesen mitsamt seiner „militärischen Spezialoperation“ von der „blutigen Militärjunta“. Russische Medien schreiben regelmäßig über Zehntausende von Leh­re­r*in­nen aus den besetzten Gebieten, die in Russland „Umorientierungskurse“ belegten, um wieder unterrichten zu können. Weigert sich jemand, riskiert er bzw. sie Gewalt und teils auch Folter.

Neue pädagogische Fakultäten in den besetzten Regionen sollen Leh­re­r*in­nen hervorbringen, die nach russischen Bildungsplänen unterrichten. Es ist eine kulturelle Unterwanderung und die Auslöschung einer Identität, die Russland für „feindlich“ hält.

Grausame Praxis

Ähnlich praktizierten das sowjetische Gewaltherrscher, die Minderheiten ihre Sprachen und ihr kulturelles Erbe nahmen, indem sie das Sprechen mancher Sprachen unter Strafe stellten, Kinder zuweilen auch aus den Familien holten, sie in Internate bringen ließen und ihnen verbaten, ihre Sprache zu benutzen. Noch heute erinnern sich manche Alten an diese grausame Praxis und sprechen vom „verlorenen Ich“.

Die Politik der Russifizierung und der Militarisierung der Bildung verstößt gegen internationales Recht und auch gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Doch solche Dinge interessieren den Kreml kaum. Es geht ihm um die Auslöschung der Ukraine.

Denn, so erklärte es der russische Präsident Wladimir Putin vor wenigen Tagen bei einem Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg: „Russen und Ukrainer sind ein Volk. In diesem Sinne gehört die ganze Ukraine uns.“ Der Saal applaudierte laut. In diesem Sinne aber ließe sich die Logik auch so lesen: Wenn Rus­s*in­nen und Ukrai­ne­r*in­nen ein Volk sein sollen, so könnte ganz Russland auch die Ukraine sein.