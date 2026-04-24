Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Akademie des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB einen neuen „Ehrennamen“ verpasst. Künftig wird die zentrale Ausbildungseinrichtung für Offiziere des FSB und anderer russischer Spezialdienste „Feliks-Dzierżyński-Akademie“ heißen. Das gab jetzt der Kreml bekannt.

Der polnisch-sowjetische Berufsrevolutionär Dzierżyński (1877-1926) war Gründer der bolschewistischen Geheimpolizei Tscheka und einer der Hauptverantwortlichen der „roten“ Terrorherrschaft nach der russischen Oktoberrevolution Ende 1917. Schätzungen zufolge wurden unter seiner Ägide allein in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit zwischen 50.000 und 250.000 Menschen ermordet.

In einer Mitteilung zur Umbenennung der Akademie feiert der Kreml den „herausragenden Beitrag Feliks Dzierżyńskis zur Gewährleistung der Staatssicherheit“. Die Umbenennung sei eine „Anerkennung“ für die „Leistungen des Personals der Akademie bei der beruflichen Ausbildung“ von Geheimdienstleuten.

Relativierung des Staatsterrors

Der Schritt reiht sich ein in die Bemühungen des Kreml, den Staatsterror während der Sowjetzeit – insbesondere unter der Herrschaft von Josef Stalin – zu relativieren und zugleich das kritische Erinnern an die Diktatur zu kriminalisieren. Seit Jahren werden Gesetze verschärft, die eine „Verfälschung der Geschichte“ unter Strafe stellen.

In diesem Zusammenhang wurde in Russland Anfang April auch die mit dem Friedensnobelpreis geehrte Menschenrechtsorganisation Memorial verboten. 1989 gegründet, arbeitete Memorial über fast vier Jahrzehnte lang verschwiegene Verbrechen der Stalin-Zeit auf. Die Organisation sammelte Namen und Daten zu Lagerhäftlingen, legte Archive an, kümmerte sich um Überlebende und half Angehörigen bei Recherchen.

Schon 2016 wurde Memorial als sogenannter ausländischer Agent gebrandmarkt. 2021 wurden die zentralen Strukturen in Moskau durch einen umstrittenen Gerichtsbeschluss aufgelöst, viele Mit­ar­bei­te­r:in­nen ins Exil gedrängt. Nun ist ganz Schluss. Der Vorwurf: Extremismus.

Dafür wird Feliks Dzierżyński rehabilitiert. Nachdem vor zweieinhalb Jahren bereits vor dem Sitz des russischen Auslandsgeheimdienstes eine neue Statue Dzierżyńskis enthüllt wurde, wird jetzt also die FSB-Schule „geehrt“. Die 1992 gegründete Akademie ging aus der Fusion der Akademie der Grenztruppen mit der Höheren Schule des KGB der Sowjetunion hervor. Auch letztere trug bis dahin den Namen Feliks Dzierżyński.