piwik no script img

Sowjetische NostalgieLenin – ewig lebendig

von Irina Scherbakowa

In der Perestroika schien es, als wäre Russland bereit für einen Abschied vom Lenin-Kult. Doch Putin nutzt ihn wieder für seine Erinnerungspolitik.

Lenin ruht im Mausoleum in Moskau
Lenin im Mausoleum am Roten Platz in Moskau Foto: Sergei Karpukhin/reuters

V or 102 Jahren balsamierten sowjetische Ärzte den Körper des verstorbenen Führers des Weltproletariats ein. Am 23. Januar wurde der Sarg mit Lenins Leichnam aus dem Moskauer Umland in die Hauptstadt gebracht. Innerhalb weniger Tage nahmen über eine Million Menschen an dem feierlichen Abschied teil. Daraufhin wurden in den Zeitungen Briefe „der Werktätigen“ publiziert, die forderten, Lenins Körper für kommende Generationen zu bewahren.

Tatsächlich waren diese Briefe von Stalin initiiert. Er bestand darauf, Lenin „mit modernsten Methoden für viele Jahre zu konservieren“ und ihn in einem speziell errichteten gläsernen Grabmal unterzubringen.

Dagegen sprachen sich Lenins Weggefährten aus – Leo Trotzki und Nikolai Bucharin nannten dies eine „Beleidigung des Andenkens Lenins“. Auch Nadeschda Krupskaja war dagegen. Doch Stalin setzte sich durch: Die Sakralisierung des toten Lenin war für ihn politisch nützlich und verlieh der Parole „Stalin ist Lenin heute“ zusätzliches Gewicht.

Irina Scherbakowa

ist Vorsitzende der Organisation „Zukunft Memorial“. Von ihr erscheint aktuell bei Droemer das Buch „Der Schlüssel würde noch passen. Moskauer Erinnerungen“.

Das anstelle des provisorischen Grabmals errichtete marmorne Mausoleum wurde zum wichtigsten sakralen Ort des Landes. Von hier aus begrüßten Stalin und seine Nachfolger jubelnde Menschenmassen, nahmen Militär- und Sportparaden ab.

Für ein halbes Jahrhundert wurde Lenin zu einem Symbol, auf das sich sowohl Täter als auch ihre Opfer beriefen. Im Großen Terror appellierten viele an den „guten Lenin“ im Gegensatz zu seinem vermeintlichen Antipoden Stalin, der die Ideale der Revolution „usurpiert“ habe. Dieses Bild des gütigen Lenin, des Volksbeschützers, hielt sich lange. Nach Stalins Tod wurden die Veränderungen im Land – der Verzicht auf den Massenterror, die Auflösung des GULAG, die Rehabilitierung von Opfern – in der Parteisprache als „Rückkehr zu den leninschen Normen“ bezeichnet. Diese Formel diente jedoch der Bewahrung des Partei- und Staatssystems.

Die Ehrenwache wurde abgeschafft

In den 1990er Jahren schien es, als sei die Gesellschaft bereit für einen Abschied. Die Schlange vor dem ersten McDonald’s in Moskau war deutlich länger als die vor dem Mausoleum – und das war ein Zeichen. Eine Entsakralisierung begann: Die Ehrenwache wurde abgeschafft, Lenins Figur verwandelte sich in ein Touristensouvenir – in eine Matrjoschka, aus der Stalin „herauskam“, gefolgt von weiteren sowjetischen Führern.

Mit Beginn der Perestroika erhielt Lenins Bild neue Konturen. Veröffentlichte Archivdokumente zeigten die Brutalität, mit der Lenin von Beginn der Machtübernahme an vorging – im Bürgerkrieg ebenso wie bei der Schaffung des Systems, auf dem später der Stalinismus errichtet wurde. Es schien, als habe endlich der wirkliche Abschied begonnen. Doch dazu kam es nicht.

Nicht nur aus Boris Jelzins Angst vor Protesten der Kommunisten. Mitte der 1990er Jahre wurde eine wachsende Nostalgie nach der Sowjetzeit sichtbar – und mit ihr belebte sich auch die leninistisch-stalinistische Tradition. Auf dieser Nostalgie beruht auch die historische Mythologie Putins.

Bestandteil eines imperialen Konstruktes

Putin, der sich als orthodoxer Christ inszeniert, den Oktoberumsturz 1917 verurteilt und den Kult um die Zarenfamilie unterstützt – also all das bejaht, wogegen Lenin kämpfte –, hätte eine Entfernung Lenins aus dem Mausoleum unterstützen müssen. Doch Lenin ist – wenn auch in geringerem Maße als Stalin – Teil jener sowjetischen Erinnerung, die Putin heute wiederherstellt, als Bestandteil eines national-imperialen Konstruktes.

Deshalb ist das Mausoleum kein Museum, sondern bleibt als Symbol der mythologischen sowjetischen Erinnerung das wichtigste – wenn auch nicht das einzige – Lenindenkmal in Russland: Insgesamt gibt es rund 30.000.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Irina Scherbakowa
Themen #Kolumne Unendliche Geschichte #Kulturkolumnen #Lenin #Sowjetunion #Wladimir Putin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mit einem Maschinengewehr halten eingeschneite finnische Soldaten die Stellung
Als Stalin Finnland schlucken wollte Bereitschaft zum Widerstand unterschätzt
Kolumne Unendliche Geschichte von Irina Scherbakowa

Zu Putins Propagandamythen gehört, dass Russland alle Kriege gewinnt. Doch schon der sowjetisch-finnische Krieg 1939/40 zeigt: Das stimmt gar nicht.

Blick auf die Anklagebank des Internationalen Militärgerichts in Nürnberg 1945: die Regime-Stützen werden von Militärpolizisten mit weißen Helmen bewacht
Nürnberger Prozess in Russland Das Erbe von Nürnberg
Kolumne Unendliche Geschichte von Irina Scherbakowa

Der Nürnberger Prozess ist in Russland ein Baustein des nationalistischen Geschichtsbildes. Für Verbrechen des Sowjetstaats hat das keinen Platz.

Portrait von Mikhail Bulgkow
Brennende Manuskripte Wenn das Singen auf der Straße verboten wird …
Kolumne Unendliche Geschichte von Irina Scherbakowa

Zensur hat jahrzehntelang das Leben von Autoren, Lesern und Zuschauer vergiftet. Auch unter Putin wird sie zunehmen. Und damit der Widerstand.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

1 Kommentar

 / 
  • W

    Lenin (und der gesamte Marxismus-Leninismus) stehen für den inneren Widerspruch, den die Linke ständig aushalten muss. Anspruch und Wirklichkeit bei der Umsetzung linker Projekte klaffen eklatant auseinander. Das gilt bis zum heutigen Tag in Nordkorea, China, Kuba - alles linke revolutionäre Projekte. Überall autoritäre Unterdrückung, sobald linke Idealisten an die Macht kommen. Es braucht eine Brandmauer nach links - genauso wie nach rechts!

meistkommentiert

1
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
2
Spanien plant Social-Media-Mindestalter Schutz gegen Manipulation und Verrohung
3
Obdachlosigkeit in Deutschland Nächstenliebe ist nicht die Lösung
4
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
5
Vater von Maja T. nach dem Urteil „Ich wünsche mir, dass dieser Albtraum endlich aufhört“
6
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?