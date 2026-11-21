Diese Woche wird die wochentaz zur trans taz. Auf 22 Seiten geht es um die Lebensrealität von trans Menschen. Denn die stehen weltweit unter Druck. Von Donald Trump bis zur AfD erklären rechte Akteure trans Personen zum Feindbild. Und auch vor der taz macht Transfeindlichkeit keinen Halt.

Taz-Autorin Raweel Nasir argumentiert in ihrem Essay, dass trans Personen auch deshalb so sehr triggern, weil sie dominante Vorstellungen von Geschlecht grundsätzlich in Frage stellen. Sie seien damit eine Art „Mittelfinger ans System“. Sie erklärt, wie es zur trans taz gekommen ist und warum schon die schlichte Existenz von trans Personen uns allen Hoffnung machen sollte.

Johannes Drosdowski und Jyn Rimmele haben in Heidelberg eine Person besucht, die gerade eine Mastektomie gemacht hat, also eine Brustentfernung. Gepflegt wird sie nach dieser OP von ihrer Beziehungsperson, die gleichzeitig auch das neu gegründete Netzwerk für Mutual Support organisiert. Wie dieses Menschen nach geschlechtsaffirmierenden OPs unterstützt, berichten Johannes und Jyn.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de