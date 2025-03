F riedrich Merz sollte eigentlich einen Bezug zu Sylt haben. Spätestens seitdem er seinen Privatflieger auf der Insel landete, um bei der Hochzeit des damaligen FDP-Finanzministers Christian Lindner und dessen Partnerin dabei zu sein. Weiße Strände, unendliche Weite, ein Hauch von Karibik. Leider auch in anderer Hinsicht, denn auf Sylt wurde vergangene Woche ein besorgniserregender Temperaturrekord gemessen.

Wie der Meteorologe Jörg Kachelmann berichtet, wurde in der Gemeinde List mit 17,9 Grad ein Allzeithoch seit Beginn der Aufzeichnungen 1937 erreicht. Kli­ma­ex­per­t:in­nen sind besonders deshalb alarmiert, weil es noch der Anfang des Monats ist. Der vergangene Temperaturrekord stammte von Ende März.

Dass die Klimakrise nicht dabei ist, mal vorsichtig in Deutschland anzuklopfen, sondern es sich längst von Sylt bis zur Zugspitze gemütlich gemacht hat, sollte man einem künftigen Bundeskanzler eigentlich nicht erklären müssen. Allerdings wirkt das Sondierungspapier von Union und SPD nicht, als hätten die Ver­hand­le­r:in­nen schon mal einen Blick in einen Bericht des Weltklimarats IPCC geworfen. Oder auch nur in die Kurzfassung für Entscheider:innen.

Denn das Thema Klimakrise ist im Sondierungsverständnis anscheinend maximal ein kleines Problemchen, das sich mit technischen Mitteln schon lösen lassen wird und das ohnehin der Wirtschaft untergeordnet ist. CCS, also die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO 2 , soll vorangetrieben, „Leitmärkte für klimaneutrale Produkte“ geschaffen und ein „Wasserstoffkernnetz“ aufgebaut werden.

Und sogar die Kernfusion – eher ein Kapitel aus dem Märchenbuch als eine Lösung mit wissenschaftlichem Fundament – hat es in das Papier geschafft. Da entschuldigt es auch nicht, dass ein Sondierungspapier noch kein Koalitionsvertrag ist und fehlende Tiefe und Breite noch nachgeliefert werden könnten. Nein. Denn es fehlt schon das Grundverständnis dafür, dass die Klimakrise eine der größten Bedrohungen unserer Zeit ist.