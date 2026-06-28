W enn über Kinder und soziale Medien diskutiert wird, geht es meist um Tiktok, Instagram, Algorithmen und vor allem: um Altersgrenzen. Politiker fordern strengere Regeln, Experten warnen vor Suchtgefahren, Plattformen versprechen mehr Jugendschutz. Die Debatte ist wichtig. Aber sie beginnt am falschen Ort.

Denn die erste Begegnung von Kindern mit digitalen Medien findet nicht bei Tiktok statt, sondern zu Hause. Lange bevor Jugendliche eigene Accounts besitzen, gehören Smartphones und Tablets zum Alltag. Oft schon im Vorschulalter.

Bild: privat Alex Liefermann ist freier Autor und beschäftigt sich vor allem mit Familie, Bildung, Erziehung und gesellschaftlichem Wandel.

Das hat wenig mit elterlicher Gleichgültigkeit zu tun. Familien stehen unter Druck. Eltern jonglieren Arbeit, Haushalt, Betreuung und Termine. In dieser Realität wirken digitale Geräte verlockend. Ein Tablet im Wartezimmer, ein Smartphone im Restaurant oder Videos auf der Rückbank sorgen oft für die ersehnte Ruhe.

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Das Problem ist nicht die Technik selbst. Digitale Medien bieten Wissen, Unterhaltung und neue Möglichkeiten des Lernens. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, wie Erwachsene sie einsetzen und welche Rolle sie ihnen im Alltag geben.

Was Kinder am dringendsten brauchen

Kinder lernen nicht durch Ermahnungen, sondern vor allem durch Beobachtung. Wer ständig auf das Smartphone schaut, Nachrichten während eines Gesprächs beantwortet oder jeden freien Moment mit einem Blick aufs Display füllt, vermittelt ein bestimmtes Bild von Aufmerksamkeit.

Gleichzeitig erwarten viele von Kindern eine Selbstkontrolle, die sich erst entwickeln muss. Impulskontrolle, Frustrationstoleranz und die Fähigkeit, Versuchungen zu widerstehen, entstehen nicht von selbst. Doch digitale Anwendungen sind darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit lange zu binden und sofortige Belohnungen zu liefern. Damit treffen unausgereifte Fähigkeiten auf professionell gestaltete Reizsysteme.

 Was Kinder unbedingt brauchen: Erwachsene, die präsent sind

Es reicht also nicht, die Verantwortung allein auf Plattformen, Schulen oder den Gesetzgeber zu übertragen. Natürlich müssen Anbieter stärker in die Pflicht genommen werden. Natürlich braucht es wirksamen Jugendschutz. Aber keine gesetzliche Regelung kann ersetzen, was Kinder am dringendsten brauchen: Erwachsene, die präsent sind, Grenzen setzen und Konflikte aushalten.

Grenzen sind kein Ausdruck von Misstrauen. Sie sind Fürsorge. Kinder brauchen nicht unbegrenzten Zugang zur digitalen Welt, sondern Orientierung in ihr. Dazu gehören Regeln für Bildschirmzeiten ebenso wie Gespräche über Inhalte, Risiken und Chancen.

Die digitale Welt wird nicht wieder verschwinden. Umso wichtiger ist es, Kinder auf sie vorzubereiten. Wer Kinder schützen will, sollte deshalb nicht nur über Plattformen und Verbote sprechen. Die entscheidende Frage lautet: Welche Verantwortung sind Erwachsene zu übernehmen bereit? Denn der wirksamste Jugendschutz beginnt nicht im Parlament und nicht im WLAN-Router. Er beginnt zu Hause.