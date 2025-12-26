piwik no script img

Social-Media-Sperre für KinderDigitalminister kritisiert Digitalisierung

Lag ein Smartphone unterm Weihnachtsbaum? Geht es nach Karsten Wildberger (CDU), sollten für Kinder strikte Grenzen gezogen werden.

Karsten Wildberger
Intervention zur Weihnachtszeit: Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung Foto: Kay Nietfeld/dpa

dpa | Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) zeigt sich offen für ein Social-Media-Verbot für Kinder wie in Australien. „Ich kann dem eine Menge abgewinnen. Ich halte die Frage nach einer Altersbeschränkung für mehr als berechtigt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Aus Studien, Schilderungen und Beobachtungen wisse man, wie tiefgreifend soziale Medien in die Entwicklung junger Menschen eingriffen. „Da ist jetzt mal die Frage zu stellen: Wie ermöglichen wir ihnen eine gesunde Entwicklung, so wie sie frühere Generationen ohne soziale Medien auch hatten. Was das richtige Alter ist, muss gut diskutiert werden“, fügte er hinzu und verwies auf eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission für „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“.

Experten sollen bis zum Sommer Vorschläge machen

Das Gremium aus Wissenschaftlern und Praktikern etwa aus Medizin und Jugendschutz hatte im Herbst seine Arbeit aufgenommen und soll bis zum Sommer Empfehlungen erarbeiten. Dabei geht es unter anderem um mögliche Altersgrenzen und auch um das vieldiskutierte Thema Handyverbot an Schulen.

Auch hier ist der Bundesdigitalminister für einen eher strikten Kurs: „Dass man sich mal ein, zwei Stunden hinsetzt, aufmerksam ist und nicht durch Dinge abgelenkt ist, ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung. Insofern finde ich, ist das nicht nur zumutbar, sondern wir schulden das den Kindern auch, dass sie diese Möglichkeit haben“, sagte Wildberger. Auszeit gehöre dazu. Bei solchen Debatten sei es wichtig, auf diejenigen zu hören, die damit täglich zu tun hätten und das seien die Lehrer.

Wildberger ist Deutschlands erster Bundesdigitalminister. Er ist auch zuständig für Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte den früheren MediaMarktSaturn-Chef aus der Wirtschaft in sein Kabinett geholt.

Seit 10. Dezember dürfen in Australien Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. Die Regierung will junge Menschen so vor Cybermobbing, problematischem Konsum und belastenden Inhalten schützen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Big Tech #Jugendliche #Verbot #Einsamkeit #Australien #Digitalisierung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein muskulöser Bodybuilder guckt auf sein Spiegelbild
Umgang mit Männlichkeitsbildern Die Manosphere in der Schule

In sozialen Netzwerken gewinnen frauenfeindliche Influencer immer mehr Reichweite bei Jugendlichen. Wie Lehrkräfte dagegen ohne Muskeln kämpfen können.

Von Gabrielle Meton
Gina Waibel vor Postern, die an den rassistischen Anschlag in Hanau erinnern.
Lehrerin über Rassismus an Schulen „Wer sagt, dass wir neutral sein müssten, hat keinen Plan“

Gina Waibel ist Lehrerin und viral gegangen. Ein Gespräch über Angriffe der AfD, Neutralität und was man rechten Gesinnungen entgegensetzen kann.

Interview von Alice von Lenthe
Ein Kind liegt im Bett und schaut auf ein Handy
Social-Media-Verbot in Australien Eine Regulierung wäre auch hierzulande so was von überfällig
Kolumne Starke Gefühle von Ulrike Winkelmann

Als erstes Land hat Australien ein Social-Media-Verbot für Jugendliche verhängt. Es wird Zeit zuzugeben, dass auch wir etwas ändern müssen.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

2 Kommentare

 / 

  • Genau, unsere Regierung sollte auf Digitalisierung umgestellt werden.



    Eine Regierung wie zu Kaiserszeiten im 21. Jahrhundert leisten wir uns.



    Unnötige, teure Parlamentarier, die ihre Arbeit von Kommissionen erarbeiten lassen müssen, da es an Fachkenntnissen fehlt, da können wir uns echt die Personalkosten einsparen und dadurch unseren Staatshaushalt enorm entlasten.



    Bürgernahe, demokratische Entscheidungen durch direkte Mitbestimmung mit Hilfe digitalisierter Abstimmungsprogrammen durch die Bürger.

  • S

    So viel Angst vor der Linken. CDU ist ja Ü60 Partei.

meistkommentiert

1
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
2
Alle Konten gekündigt Rote Hilfe droht das finanzielle Aus
3
Neuer Wehrdienst in Deutschland Verweigern will gelernt sein
4
Weihnachten mit der Familie Wenn das Fest zur Tortur wird
5
Widerstand gegen Bürgergeldreform in SPD Schöne Bescherung
6
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben