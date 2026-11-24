taz: Sophia, Gewalt gegen Frauen und Kinder geht fast immer von Männern aus. In deinem Buch „Der Mann, das Opfer“ forderst du jetzt mehr Mitgefühl ausgerechnet mit dem Täter-Geschlecht. Wie willst du das einer Frau erklären, deren Partner sie gerade ins Krankenhaus geprügelt hat?

Sophia Fritz: Ich finde nicht, dass genau diese Frau mitfühlen muss. Das sollten eher die Frauen, die dafür gerade Kapazitäten haben. Und Männer! Zwischen denen sehe ich sehr, sehr selten Mitgefühl.

taz: Welche Frauen haben solche Kapazitäten?

Im Interview: Sophia Fritz wurde 1997 in Tübingen geboren, hat Drehbuch und Dramaturgie studiert und arbeitet heute als Autorin. In ihrem neuen Buch „Der Mann, das Opfer“ untersucht sie, ausgehend vom Tod ihres Bruders, männliches Leiden im Patriarchat.

Fritz: Ich habe die zum Beispiel gerade. Ich bin in total liebevollen Beziehungen, habe gute Therapieerfahrungen, habe gute Erfahrungen mit Männern gemacht, ebenso schlechte. Ich habe das Buch auch als Frau geschrieben, die ihren Bruder verloren hat. Mich hat schon immer gewundert: Wie fühlt sich das an, ein Mann zu sein? Wie wohnt es sich in Männlichkeit? Und mir persönlich fällt die Perspektive von Mitgefühl auch einfach leicht.

taz: Das können viele Frauen gut, es ist ja auch eine der Aufgaben, die das Patriarchat ihnen zuteilt. Dabei wären dazu grundsätzlich alle Menschen dazu in der Lage.

Fritz: Auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass eigentlich alle Menschen beziehungsorientiert leben, mit anderen in Verbindung sein und lieben wollen. Aber dann passieren Dinge im Leben, die uns formen, die dazu führen, dass einer sagt, ich will mein Gegenüber kontrollieren, weil es mir nicht möglich ist, Vertrauen zu spüren. Oder ich muss mein Gegenüber unterdrücken, statt auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil mir das schwerfällt. Wo waren da die Bruchstellen? Wo haben Verbindungen oder Vorbilder gefehlt, dass ich mich nicht zu einem integeren, sozialen Wesen entwickelt habe, sondern zu einem asozialen Arschloch, Sexisten oder Gewalttäter? Um das zu verstehen, hilft es, die Opferbrille abzulegen. Und wir müssen es verstehen, auch Gewalt in Zukunft zu verhindern.

taz: Du erklärst im Buch, wie zentral Scham für das Phänomen der Männergewalt ist. Auf welche Weise beschämen Eltern oder das Umfeld schon kleine Jungen?

Fritz: Mir haben Männer erzählt, dass sie als Kinder von anderen geschlagen wurden. Eine anwesende Autoritätsperson, zum Beispiel der Trainer, hat dann aber nicht mit den Schlägern geschimpft oder die Geschlagenen getröstet, sondern dafür runtergemacht, dass sie geweint haben, sie haben sie beschämt. Durch solche unangenehmen Erfahrungen lernen Männer schon früh: Sie dürfen nicht verletzlich sein. Diese unmenschliche Abhärtung fängt sogar schon im Bauch an, mit männlichen Föten wird weniger gesprochen als mit weiblichen. Oder Jungs werden oft „Kleine Männer“ genannt – übrigens habe ich noch „Du kleine Frau“ gehört. Auch da zeigt sich schon der Anspruch an einen Jungen. Oder so Sätze wie „Ach, das sind halt Jungs“ finde ich schlimm. Das ist Anti-Fürsorge. Und bei älteren Jungsgruppen habe ich schon so oft beobachtet, wie sie sich geärgert haben, gedisst haben, sich ein Bein gestellt haben, geschlagen haben, sich gegenseitig augelacht oder zu Mutproben gezwungen haben. Wenn ein Mann dann erst mal 30 ist, hat er in der Regel eine sehr starke Schamabwehr entwickelt.

taz: Wut ist ja das einzige Gefühl, das Männern im Patriarchat wirklich zugestanden wird, zum Beispiel beim Fußball. Dich wiederum macht es wütend, dass Männer nicht über die richtigen Dinge wütend sind.

Fritz: Ja, ich werde wütend, wenn ich sehe, wie wenig Männer sich für Gewalt schämen, zum Beispiel im Fall von Gisèle Pelicot. Oder Männer wie Donald Trump, die schämen sich für nichts, treten einfach nicht zurück. Ich finde, es braucht mehr von dem, was der Forscher Stephan Marx „Gewissensscham“ nennt. Das ist ja ein wertvolles Gefühl, das mir zeigt, ich habe einen Fehler gemacht, ich sollte mein Verhalten ändern.

taz: Das Dilemma ist ja, dass Männern, selbst wenn sie sich verändern wollen, durch ihre Zurichtung zum Mann genau das Instrumentarium genommen wurde, dass sie dafür brauchen.

Fritz: Das stimmt, denn so ein Prozess kann ja total beschämend sein, da macht man sich verletzlich und die nötige Prozessoffenheit bedeutet eine Unsicherheit. Die muss ich ja erst mal aushalten können. Das ist ein schwieriger Prozess, aber den müssen Männer selbst machen. Das Problem ist, wenn ich als Flinta* dann Sachen sage wie „Men are trash“ oder „Männer LOL“, also versuche, Männer zu beschämen, weil ich möchte, dass sie sich schämen, damit sie sich endlich ändern, machen die das eh nicht. Dann machen die noch mehr zu. Wir können Männer nicht in den Feminismus reinmobben.

taz: Die UN hat als Motto für dieses Jahr „Die Verantwortung der Männer“ ausgerufen. Was kann ein Mann trotz aller Schwierigkeiten tun, der weder Opfer noch Täter sein will?

Fritz: Jeder kann für sich gucken, was er internalisiert hat. Wie geht ein Mann mit den Anteilen um, die als weiblich gelten, das Bedürfnis nach Zartheit, Schönheit oder Verbundenheit? Männer werden von klein auf dazu angehalten, diese Anteile in sich zu unterdrücken, damit sie als Männer gelten. Denn ein Mann wird in diesem System durch Abgenzung zur Frau definiert. Wenn ich aber lerne, Teile von mir zu unterdrücken, weil ich so nicht sein darf, kann ich diese an meinem Gegenüber auch nicht toll finden, im Gegenteil, ich muss sie hassen.

taz: Eine Grundlage für Frauenhass.

Fritz: Genau. Geschlechterzuschreibungen bedeuten immer Einschränkung, darauf weißt etwa der Männlichkeitsforscher Kim Posster hin. Damit ich als Mann gelesen werde, darf ich nicht als Frau gelesen werden. Das heißt, ich muss mich permanent einschränken – emotional, physisch. Gegen solche Einschränkungen kämpfen Fe­mi­nis­t*in­nen seit Jahrzehnten, der Spalt für Flinta* hat sich dadurch ein wenig geöffnet, Frauen können heute zum Beispiel Hosen tragen, ohne dass unsere Weiblichkeit infrage gestellt wird. Männer haben sich das leider nocht nicht kollektiv erkämpft.

taz: Was ist mit der Arbeiterbewegung? „Samstags gehört Vati mir“ war zum Beispiel eine von vielen wichtigen gewerkschaftliche Forderungen, die Männern überhaupt Zeit für Famile und Fürsorge ermöglicht hat. Oder die Friedensbewegung, die lehnt das Soldatentum, den Inbegriff patriarchaler Männlichkeit – schon immer ab. Sind das aus deiner Sicht keine Bewegungen gegen patriarchale Gewalt?

Fritz: Ja, aber die wirken nicht so nachhaltig, oder?

taz: Teilweise, oder? Die Gen Z protestiert wieder gegen Wehrpflichtpläne. Immerhin der Samstag ist bis heute ein freier Tag …

Fritz: Okay, stimmt, das ist super. Aber guck doch mal das Ehegattensplitting zum Beispiel, siehst du dagegen gerade eine Männerbewegung?

taz: Davon profitieren die ja oft. Warum sollte ein Mann sich gegen etwas wehren, wovon er profitiert?

Fritz: Ja, aber nur auf einer machtstrukturellen Ebene, nicht auf einer Bindungsebene. Also ich möchte nicht irgendein Jochen oder Hans-Jürgen sein, der 60 Jahre in seinem Betrieb war, auch wenn der eine bessere Rente bekommt, aber dafür keinen Kontakt zu seinen Enkeln hat und den Hörer nur noch zum Tschüsssagen in die Hand gedrückt bekommt, weil er nie gelernt hat, eine Beziehung zu seinen Kindern aufzubauen.

taz: Vom bürgerlichen Staat, der uns zwar tausend Mal lieber ist als der faschistische, brauchen Frauen nicht viel erwarten. Es fehlt Geld für Prävention, Männerarbeit, Frauenhäuser, und die Justiz bringt Gewaltbetroffenen nur selten Gerechtigkeit, Täter werden fast nie verurteilt. Hast du Verständnis, wenn Frauen Rachegelüste verspüren?

Fritz: Zu 100 Prozent. Ich denke zwar nicht, dass die Welt dadurch ein besserer Ort wird. Und meine eigene Rache war eher subtil, jemanden ignorieren zum Beispiel, das hat mir die Macht gegeben, den Kontakt wieder herzustellen oder eben nicht. Das habe ich bewusst gemacht, um jemanden zu verletzen, weil der mich verletzt hat. Und das werde ich auch bestimmt wieder tun, das ist menschlich.

taz: Aktuell stirbt in Deutschland jeden zweiten Tag eine Frau durch die Männergewalt. Man könnte mal diskutieren, ob das schon ein Genozid ist. Wie wird sich die Gewalt in Zukunft entwickeln?

Fritz: Meine Sorge ist, dass es wieder schlimmer wird, weil das Soldatische wiederkommt und ein Ohnmachtsgefühl, Angst, Mangel, Stress, also existenzieller Stress. Ich fürchte, dass dadurch wieder auf alte, vermeintlich sichere Verhaltensformen, zum Beispiel Kontrolle über Frauen, versucht wird, ein Gefühl von Sicherheit zu generieren. Ich sehe in den nächsten 100 Jahren keine gleichberechtigte, kriegsfreie Zukunft.

Das gesamte Gespräch finden Sie in Kürze auf dem Youtube-Kanal der taz, dort testet unsere Redakteurin Lotte Laloire ein neues Format, Arbeitstitel: „Lotte dreht frei“