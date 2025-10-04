piwik no script img

Serie über „Crossroads“-StarDie späten Jahre einer Seifenoperqueen

Die Miniserie „Nolly“ erzählt das Leben der britischen TV-Legende Joan Noele Gordon. Sie zeigt, dass es lang dauern kann, ehe der Erfolg kommt.

Eine Frau sitzt in einem Auto
Noele Gordon (Helena Bonham Carter) in der Serie „Nolly“ Foto: ITV Studios Limited 2022/wdr
Jan Feddersen

Von

Jan Feddersen

Die Heldin dieser dreiteiligen Serie ist nicht erfunden, sie gab es wirklich: Joan Noele Gordon, Jahrgang 1919, eine Berühmtheit des britischen Fernsehens: die erste Talkmoderatorin, die erste Frau, die einen britischen Premierminister interviewte – und schließlich, ihr biografischer Höhepunkt, beinah 18 Jahre der Mittelpunkt der Seifenoper „Crossroads“, in der sie die Chefin eines Motelkomplexes spielt.

Das alles geschah unter dem Radar der üblichen BBC-Rezeptionen aus Londoner Perspektive, denn die über 2.000 Episoden spielten in der Provinz. Gordon, die „Nolly“ gerufen wurde, war, wie es in der Geschichte über das Crossroads-Leben Gordons heißt, die „Königin der Midlands“, gemessen an den Stilen der Hauptstadt: müllig, hausfrauenhaft, billig. Heutzutage denkt man auch an ästhetische Atmosphären wie im Weißen Haus von Donald & Melania Trump, golden, wenn auch in der Seifenoper nur als Simulation echten Glams.

Die Serie mit der kraftvoll und verletzlich wirkenden Helena Bonham Carter in der Titelrolle der „Nolly“ entwickelt sich über die gut insgesamt zwei Stunden.

Am Anfang ist die Schauspielerin selbstbewusste Akteurin, die selbst in die Regie eingreift, Szenen verändert, Kommandos gibt, sie endet als Tragödin, die aus der Serie herausgeschrieben wird, der Albtraum von Soap-Langzeitbeschäftigten, zumal wenn es die Protagonistin ist. „Was wird aus mir?“, fragt sich die Anfang 60-jährige Nolly Gordon.

„Nolly“

in der ARD-Mediathek

Und das soll jetzt aufhören?

Dass diese Miniserie in Großbritannien gerade bei Frauen des problematisierten Alters populär wurde, wird nicht allein an der famosen Bonham Carter gelegen haben, sondern vor allem am Stoff, der zur Identifikation einlädt: Es hat doch so lang gedauert, ehe ich meinen Erfolg im Leben fand – und das soll jetzt aufhören?

Es sei empfohlen, den britischen Originalton einzustellen, die britische Contenance in schlimmsten Situationen der Niederlage ist ein Genuss.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Soap #Comedy #England
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein älterer Mann mit langen fettigen Haaren und Brille
Serie „Slow Horses“ mit Gary Oldman Hochfunktionale Loser
Der Serienhit „Slow Horses“ mit Gary Oldman geht in die fünfte Runde. Dabei besinnt sich die Serie zurück auf ihre Wurzeln und ist lustiger denn je.
Von Marie-Sofia Trautmann
Rolf Seelmann Eggebert an seinem Redaktionsschreibtisch
Nachruf auf Rolf Seelmann-Eggebert Der Royal des deutschen Journalismus
Kein Korrespondent deutschsprachiger Medien kam dem britischen Königshaus so nah wie Rolf Seelmann-Eggebert. Dabei war ihm Afrika viel näher. Nun ist der legendäre Reporter gestorben.
Von Jan Feddersen
3 Frauen und ein Mädchen in altertümlichen kostbaren Roben
Neue TV-Serie über britische Königin Königin Chaos
„My Lady Jane“ ist auf den ersten Blick nur eine weitere Königshaus-Serie – auf den Zweiten eine gelungene Girlpower-Komödie.
Von Patrick Heidmann
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Krieg im Gazastreifen Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität
2
Israel kapert Gaza-Hilfsflotilla Aktivisten sind effektiver als Diplomaten
3
Debatte über staatliches „Grunderbe“ Blühende Erbschaften
4
Friedensdemos in Berlin und Stuttgart Sie ringen um Frieden und Glaubwürdigkeit
5
Proteste der Generation Z Gen Zs aller Länder, vereinigt euch
6
Reformpläne der Bundesregierung Von Friedrich dem Großen zu Friedrich dem Verzagten