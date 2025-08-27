Beim Gipfeltreffen der britischen Premierministerin Abigail Dalton (Suranne Jones) und der französischen Präsidentin Vivienne Toussaint (Julie Delpy) in London geht es hart zur Sache. In Großbritannien bricht die Versorgung mit Medikamenten zusammen, Frankreich könnte helfen. Präsidentin Toussaint fordert im Gegenzug ein strengeres Grenzregime mit französischen Soldaten auf britischem Territorium. Die heikle Verhandlungssituation eskaliert, als der Ehemann der englischen Premierministerin in Französisch-Guyana von Terroristen entführt wird und die französische Präsidentin gleichzeitig wegen eines Sex-Skandals erpresst wird.

Die Netflix-Serie „Hostage“ wirkt im ersten Moment arg konstruiert und wie ein Potpourri aktueller politischer Themen. Das reicht von der Krise der Gesundheitsversorgung und gekürzten Sozialkassen über nörgelnde Militärs und Debatten um Migration bis hin zum drohenden Rechtsruck in Frankreich. Aber die Mini­serie entwickelt sich im Laufe der fünf Episoden zu einem spannenden Thriller über die derzeitige Krise der Demokratie und wirft die Frage auf, wie leicht es für eine Gruppe Verschwörer ist, das demokratische Gleichgewicht einer europäischen Demokratie aus der Balance zu bringen.

Die Entführung des Mannes der britischen Premierministerin, der bei Ärzte ohne Grenzen arbeitet, löst eine Regierungskrise aus. Dabei ist Abigail Dalton eh unter Beschuss, weil sie ihr Wahlversprechen, die Gesundheitskrise des NHS zu lösen, nicht einhält. Das wird dramaturgisch durchexerziert von der Unterhaussitzung bis zum bangen Moment in der geheimdienstlichen Einsatzzentrale beim Kontakt mit den Entführern. Hilft Frankreich bei der Befreiung der verschleppten Ärzte oder sind der Präsidentin die Hände gebunden? Worum geht es bei der Erpressung und welche Rolle spielt ihr Stiefsohn, der seinen Vater, einen französischen Medienmogul, bis aufs Blut hasst?

 Die Politiker sind in dieser Serie Getriebene, die nur noch reflexhaft reagieren

Die französische Präsidentin wiederum steht kurz vor der Wiederwahl und hat sich bereits Parolen der Rechten zu eigen gemacht, in der Hoffnung, so deren Wahlsieg zu verhindern. Die demokratischen Politiker sind in dieser Serie Getriebene, die nur noch reflexhaft auf den Druck von Terroristen und rechten Ideologen reagieren. Bis sich die beiden Frauen zusammentun und beschließen, sich gemeinsam zu wehren, egal ob es ihrer aktuellen politischen Agenda nützt.

Rund um den Wahlsieg Donald Trumps gab es eine ganze Reihe Serien, die den Kampf gegen Faschismus und Rassismus thematisierten, wie „Watchmen“, „Hunters“, „The Man in the High Castle“, „Penny Dreadful – City of Angels“ bis hin zur zweiten Staffel des Star-Trek-Spin-offs ­„Picard“, in der eine Crew durch die Zeit reist, um Faschisten zu besiegen. Während sich in diesen Serien widerständige und unangepasste Figuren zum Kampf zusammenschließen, sind es hier gestandene demokratische Politiker, die des Machterhalts wegen mit rechten Positionen kokettieren, dann aber den Parlamentarismus verteidigen und Verschwörungen aufdecken.

Der Titel „Hostage“ hat nicht nur mit der Entführung des Mannes der Premierministerin zu tun, sondern weist auch auf die Gefahr für die Demokratie hin, wenn rechte Ideologen den Ton angeben und Sicherheitsbehörden sowie Militär plötzlich eine ganz eigene Dynamik entwickeln. Welche Rolle Veteranen für die weltweite rechtsextreme Bewegung spielen, darauf wies unlängst die Arte-Doku „World White Hate“ hin. ­„Hostage“ lotet fiktional aus, wie so etwas aussehen könnte. Auch wenn das mitunter etwas bemüht wirkt, ist die Serie absolut sehenswert.