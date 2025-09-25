Jackson Lamb ist kein Vorgesetzter, der Wert auf konstruktive Feedback-Kultur und bedürfnisorientierte Führungskompetenz legt. Anders als in beleidigender Weise tritt er seinen Angestellten nicht gegenüber, und der Arbeitsplatz seiner Abteilung ist derart ranzig und unhygienisch, dass Gesundheitsbedenken aufkommen könnten.

Warum sein Team trotzdem bleibt? Weil es aus Menschen besteht, die nirgendwo anders mehr hin können – aus aussortierten Geheimagenten des MI5, die durch verschiedenste Fehltritte nicht mehr haltbar sind und ins „Slough House“ unter der Leitung von Lamb abgeschoben wurden.

Eine Losertruppe, eine Mannschaft aus Versagern im privaten wie im beruflichen Leben. Catherine (Saskia Reeves) etwa,trockene Alkoholikerin, Shirley (Aimee-Ffion Edwards), die massive Drogenprobleme und denVerlust ihres Partners bewältigen muss, River (Jack Lowden), der in einem Probeeinsatz des MI5öffentlichkeitswirksam versagt hat – alle zutiefst einsam und zutiefst britisch in ihremschwarzhumorigen Sarkasmus.

Dass der Anführer dieser weit von Idealismus entfernten, doch im Notfall immer noch hochfunktionalen Truppe am besten von Gary Oldman mit löchrigen Socken und fettigen Haaren gespielt werden kann, versteht sich von selbst. In der fünften Staffel von „Slow Horses“ besinnt sich die Serie wieder zurück auf ihre Anfänge und ist schnoddriger und lustiger denn je.

Die letzten Staffeln führten mitunter weit aus Großbritannien heraus und basierten auf vielgliedrigen Erzählsträngen. Diese Staffel hingegen konzentriert sich auf London als Ort des Geschehens und funktioniert hervorragend mit weniger komplexen Handlungssträngen und dafür noch pointierterem Witz und noch schärfer abbiegenden Spannungskurven.

Ein gespaltenes England

London steckt mitten im Bürgermeisterwahlkampf, als die Stadt von einer Reihe von Anschlägen erschüttert wird, die ein Ziel zu vereinen scheint: die Destabilisierung der Bevölkerung. Ein Massaker während einer Wahlkampfveranstaltung für den progressiven Kandidaten macht den Auftakt, die Explosion von Autos durch vergiftete Tankstellen und das Abschlachten von Pinguinen im städtischen Zoo führen die Anschlagsreihe weiter. Der Sohn des weltoffenen und liberalen Bürgermeisterkandidaten wird für die Anschläge instrumentalisiert und gefährdet so den Sieg seines Vaters, der rechtspopulistische Kandidat leidet indes unter seiner eigentlich selbst migrantischen Herkunft.

Ein gespaltenes England wird uns in dieser Staffel gezeigt, eines, auf dessen Wahlkampfveranstaltungen sich Studierende mit Jutebeuteln und wütende Männer mit Lederwesten gegenüberstehen und eine Seite die Argumentation der anderen nicht mehr nachvollziehen kann.

Und wäre all das nicht genug, läuft der sexuell frustrierte und zugleich größenwahnsinnige Ho, wohl einer der lustigsten Zöglinge Lambs, direkt in eine „Honeytrap“ und verrät der auf ihn angesetzten Frau bereitwillig geheimdienstliche Informationen…

die serie „Slow Horses“ Staffel 5, auf Apple TV+

Diese Staffel basiert auf dem fünften Band der „Slow Horses“-Buchreihe von Mick Herron, „London Rules“, von Krimifans geliebt für ihren Witz und ihre hohe literarische Qualität. Besetzung, Regie und Filmmusik verwandeln diese großartige Buchvorlage in einen echten Seriengenuss, bei dem jedes Klischee des Spionagethrillers überführt und jede Andeutung von Pathos parodiert wird.

Eine Verfilmung des sechsten und siebten Bandes wurde von Apple TV+ bereits angekündigt. Davor können sich Fans auf eine weitere Herron-Verfilmung der Streamingplattform in diesem Herbst freuen: „Down Cemetery Road“ mit Emma Thompson wird Ende Oktober erscheinen – höchste Zeit also, die Herron-Lektüre zur Vorbereitung zu beginnen.