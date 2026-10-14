Serena Bilanceri berichtet Israel lässt taz-Korrespondentin nicht ins Land

Die Israel-Korrespondentin der taz darf nicht mehr nach Israel einreisen. Das hat die israelische Regierung entschieden und die Aufenthaltsgenehmigung für Serena Bilanceri zurückgezogen. Als die Entscheidung Anfang der Woche bekannt wurde, berichteten viele Medien darüber. Die taz selbst, aber auch Organisationen wie Reporter ohne Grenzen verurteilten die Einreisesperre als Einschränkung der Pressefreiheit.

Die Regierung behauptet, Serena habe in Kommentaren zu einem Boykott Israels aufgerufen. Die Korrespondentin bestreitet das. Was steckt also wirklich hinter dem Entzug ihrer Aufenthaltsgenehmigung?

Serena hat in den letzten Monaten immer wieder über Siedlergewalt gegen Palästinenser im Westjordanland und die Verstrickung der israelischen Armee berichtet. Und darüber, wie die Regierung die Pressefreiheit immer mehr einschränkt.

Wie hat die Korrespondentin die letzten Tage erlebt? Wie steht es um die Pressefreiheit in Israel? Und wie versucht die taz, Serena jetzt doch noch die Einreise zu ermöglichen? Über diese und weitere Fragen hat sie mit taz-Redakteur Leon Holly gesprochen.

Die Folge wurde aufgezeichnet am 14.10.2026 um 12.00 MEZ.