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Der Auslands-Podcast der taz Kakerlaken gegen Modi – wer sind Indiens Gen-Z-Rebellen?

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Seit Monaten protestieren die „Kakerlaken“ in Indien gegen die hindu-nationalistische Regierung. Wer steckt hinter der Protestwelle und was sind ihre Ziele?

Natalie Mayroth
Leon Holly
von Natalie Mayroth und Leon Holly

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In Indien demonstrieren seit Monaten junge Menschen unter dem Banner der „Kakerlaken-Bewegung“. Im Sommer beklagten sie Missstände im Bildungssystem und erreichten schließlich den Rücktritt des Bildungsministers.

Aktuell prangert die Bewegung in einer zweiten Protestwelle eine Streichung der Wählerlisten an. Über 130 Millionen Namen hat die Modi-Regierung aus den Verzeichnissen gestrichen – ein Schritt, der sich in den Augen der Demonstranten auch gegen Minderheiten und arme Menschen richtet.

Mit der Kakerlaken-Bewegung verbunden ist die satirische Partei Cockroach Janta Party (CJP). Der Name ist eine Anspielung auf die herrschende hindu-nationalistische BJP von Premier Narendra Modi. Die Sprecher und Vorsitzenden der CJP wurden schon mehrmals von der Polizei verhaftet oder in Gewahrsam genommen.

Doch wie lassen sich die CJP und die Bewegung ideologisch verorten? Was wollen sie erreichen? Und wie stehen die Chancen, dass sie Modis Macht wirklich gefährlich werden können? Darüber spricht taz-Korrespondent Leon Holly mit der Indien-Korrespondentin Natalie Mayroth.

Die Folge wurde aufgezeichnet am 21. Oktober 2026 um 11 Uhr MEZ.

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