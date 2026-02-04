piwik no script img

Schäden durch ErderhitzungObligatorischer Schutz gegen Klimaschäden kommt bald

Naturkatastrophen werden immer zerstörerischer. Die Regierung will eine Pflichtversicherung gegen diese Gefahr. Die Versicherungsbranche lehnt das ab.

Eine Ortschaft an der Straße zwischen Dernau und Walporzheim, die von den Fluten auf einem Abschnitt einfach mitgerissen wurde und komplett überflutet ist
Schäden durch Katastrophen, wie die im Ahrtal 2021, sollen zukünftig versichert sein Foto: Christoph Hardt/imago
Jonas Waack

Von

Jonas Waack

Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erwartet, dass noch in diesem Jahr ein Gesetzgebungsverfahren zu einer Pflichtversicherung für Elementarschäden wie Überschwemmungen beginnt. Das sagte GDV-Präsident Norbert Rollinger am Mittwoch vor Journalist*innen.

„Extremwetterlagen nehmen zu. Starkregen, Hochwasser und andere Naturgefahren verursachen häufiger und im Durchschnitt teurere Schäden“, sagte er. In Hochrisikogebieten würden die Prämien für Versicherungen so stark steigen, dass viele Haushalte sie kaum noch stemmen könnten. „Wenn wir nichts tun, riskieren wir die flächendeckende Versicherbarkeit zu verlieren“, warnte Rollinger.

Angesichts der sich beschleunigenden Erderhitzung, die Überschwemmungen, Sturmfluten und Erdrutsche häufiger und heftiger macht, fordern Bundesländer und Ver­brau­cher­schüt­ze­r*in­nen schon seit Jahren eine verpflichtende Versicherung gegen Naturkatastrophen wie Überschwemmungen.

Sie fürchten, dass der Staat andernfalls immer öfter und mit immer größeren Summen einspringen muss, wenn Betroffene nicht auf den Klimafolgekosten sitzen bleiben sollen. Unter der Ampelregierung scheiterte das Vorhaben aber an FDP-Justizminister Marco Buschmann.

Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden einzuführen. An der Umsetzung arbeitet das Bundesjustizministerium, wie es der taz auf Anfrage mitteilte. Einen konkreten Zeitplan kann das Ministerium aber noch nicht nennen.

GDV will gefährdete Gebäude in eigenen Topf werfen

2025 stieg der Anteil der Wohnhäuser, die gegen Elementarschäden versichert sind, um 3 Prozentpunkte auf 57 Prozent. „Wir sind auf einem guten Weg, auch ohne Pflicht“, sagte Rollinger.

Bereits im vergangenen Dezember hat der GDV einen Vorschlag gemacht, wie eine höhere Versicherungsdichte gegen Elementarschäden aussehen könnte. Versicherungen für Gebäude in Hochrisikolagen sollen demnach in einem eigenen Topf namens „Elementar Re“ gebündelt werden. Die Kosten für die Versicherungen dieser Häuser – der GDV geht deutschlandweit von etwa 400.000 aus – werden begrenzt und die Lücke zur „eigentlich risikogerechten“ Prämie auf alle anderen Versicherten verteilt.

Der Staat soll nur einspringen, wenn eine Naturkatastrophe Schäden von mehr als 30 Milliarden Euro verursacht. Zudem schlägt der GDV eine Ausstiegsklausel vor: Während eine Wohngebäudeversicherung bislang in der Regel nur bei Feuer und Sturm greift, sollen künftig standardmäßig auch Überschwemmungen abgedeckt sein. Wer das nicht möchte, kann sich dagegen entscheiden, erhält dann im Ernstfall aber keine staatliche Unterstützung.

Bund der Versicherten kritisiert Ausstiegsklausel

Kritik am Vorschlag kommt vom Bund der Versicherten (BdV), der sich als Verbraucherschutzorganisation versteht, aber für Mitglieder auch Gruppenversicherungen anbietet. „Die vom Lobbyverband gelobte Vertragsfreiheit liegt aktuell vor allem in der Freiheit der Versicherer“, sagte Stephen Rehmke vom BdV. „Sie legen fest, was überhaupt versichert wird.“ Sturmfluten und Meereshochwasser an Flussmündungen seien ausgeschlossen, ebenso Regen, der als Sickerwasser in die Keller eindringt.

Auch die Ausstiegsklausel und den damit verbundenen Verzicht auf staatliche Hilfe sieht der BdV kritisch. „Man kann den Staat nicht von einer Haftung freimachen oder ihn von der Pflicht zur Daseinsvorsorge und Klimafolgenanpassung entbinden“, sagte Rehmke.

Dass der Staat in Anpassung an die Folgen der Erderhitzung investieren muss, fordert auch der GDV. „Eine Pflicht allein verhindert keinen einzigen Schaden“, sagte Rollinger. „Wer nur über Pflichten spricht, aber nichts an Bebauung, Raumordnung und Schutzmaßnahmen ändert, baut ein System auf Sand.“ Nötig sei gleichzeitig, das Klima zu schützen. „Das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft gerät in Gefahr, wenn die Erderwärmung auf 3 Grad zugeht.“

Für den GDV werden in den kommenden Monaten die Reformen der privaten Altersvorsorge aber noch wichtiger als die Debatte um Elementarversicherungen. „Ein Neustart ist hier wichtig“, sagte Asmussen. „Das wird für uns positiv sein.“ Unter anderem fordert der Verband, dass Versicherer gegenüber Banken, Neobrokern und Fondsgesellschaften nicht benachteiligt werden, indem die gesetzliche Beratungspflicht ausgesetzt wird. Grundsätzlich hält der GDV es für notwendig, die Altersvorsorge stärker über Aktienmärkte zu organisieren und entsprechend zu fördern.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Versicherungsprämie #Versicherung #Wetterextreme #Überschwemmung #Sturmflut
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Merz und Costa brgrüßen sich herzlich
Entschärfter Antrag für Parteitag CDU schlittert knapp an interner Klima-Katastrophe vorbei

Der Wirtschafts- und der Sozialflügel der CDU wollten auf dem Parteitag den deutschen Klimaschutz entkernen. Das wusste die Parteiführung zu verhindern.

Von Sabine am Orde und Jonas Waack
Morgenstimmung in Brandenburg mit Windpark
Rückhalt für Klimaschutz Mehrheit will mehr Klima-Einsatz von Wirtschaft und Politik

Das Thema bleibt vielen wichtig, verliert aber an Aufmerksamkeit. Die meisten wünschen sich, dass der Nahverkehr besser wird und Energiepreise sinken.

Von Jonas Waack
Überschwemmung am Fischmarkt in Hamburg
Klimakrise und Kosten Wenn Versicherungen nicht mehr versichern
Kommentar von Jonas Waack

Die Schäden durch Naturkatastrophen steigen weiter, warnen mittlerweile auch Versicherer. Damit ist der nächste Kampf um Klimagerechtigkeit eröffnet.

klimawandel

Auf einem Schreibtisch liegt ein Kündigungsschreiben an den Allgemeinen Deutschen Automobil-Club, die Chipkarte für eine Mitgliedschaft beim ADAC sowie ein Kugelschreiber
Rücktritt des ADAC-Chefs Er hat für Klimaschutz geworben
Kommentar von Jonas Waack

Der ADAC-Verkehrspräsident muss gehen, das ist Kuschen vor einer lauten Minderheit. Konservative Institutionen haben wenig Rückgrat.

3.2.2026

Eisblumen an einem Fenster
Stockende Gebäudesanierung Teure Kältewelle für Arme
Kommentar von Anja Krüger

Der derzeitige Dauerfrost treibt die Heizkosten in die Höhe. Da ist es bitter, dass die energetische Sanierung von Gebäuden nicht vorankommt.

3.2.2026

Glatte Bürgersteige in Berlin
Verkehr und Wetter in Berlin Fahren, räumen, repeat

Busse und Bahnen in Berlin sind nach dem Warnstreik bei der BVG wieder unterwegs. Fragt sich nur wie lange, denn es soll wieder schneien.

3.2.2026

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ausweitung der russischen Angriffe Der Ukraine konsequent helfen – jetzt!
2
Zahl der Todesopfer in Gaza Leugnen, bis es nicht mehr geht
3
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
4
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
5
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
6
Rücktritt des ADAC-Chefs Er hat für Klimaschutz geworben