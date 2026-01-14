piwik no script img

Klimawandel treibt Temperaturen hochDrittes außergewöhnliches Hitzejahr in Folge

2025 war das drittheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Klimadienst Copernicus warnt, die 1,5-Grad-Grenze werde definitiv überschritten.

Ein Eis am Stiel schmilzt vor hohen Temperaturen in einer Hand
Wir haben es in der Hand: 2025 war das drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen Foto: Michael Bihlmayer/imago
Jonas Waack

Von

Jonas Waack

Weil die Menschheit zu viel Kohle, Öl und Gas verbrannt, Wälder gerodet und Moore trockengelegt hat, war 2025 das drittheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das melden der europäische Erdbeobachtungsdienst Copernicus und die Weltwetterorganisation WMO. Die Durchschnittstemperatur war demnach 1,47 Grad höher als vor der Industrialisierung.

Im Schnitt liegen laut Copernicus die vergangenen „außergewöhnlich warmen“ drei Jahre aufgrund des extrem heißen Jahres 2024 sogar über der im Pariser Abkommen vereinbarten 1,5-Grad-Grenze. Das Jahr war zusätzlich zur Erderhitzung vom natürlichen Wetterphänomen El Niño geprägt, das die globalen Durchschnittstemperaturen nach oben treibt, während 2025 ein sogenanntes La-Niña-Jahr war, in dem die Temperaturen etwas niedriger sind.

„Die Hoffnung war, dass 2024 ein Ausreißer war, aber 2025 war nicht so viel kühler wie erhofft“, sagte Klimaforscher Niklas Höhne vom New Climate Institute und der niederländischen Universität Wageningen der taz.

Auch Copernicus warnt, dass die 1,5-Grad-Grenze im 30-jährigen Mittel schon Ende der 2020er Jahre erreicht werden könnte, 10 Jahre früher als Klimamodelle im Jahr 2015 vorausgesagt hatten. „Es bleibt wichtig, dass die Temperaturen so wenig wie möglich und so kurz wie möglich über 1,5 Grad steigen“, sagte Klimaforscher Höhne. „Wir müssen jetzt so schnell wie möglich raus aus Kohle und Gas.“

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Trump-Regierung gefährdet Klimaforschung

Die Daten von Copernicus beruhen auf acht Datensätzen, die sich aus Milliarden Beobachtungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen zusammensetzen. Beteiligt sind auch US-Institute wie die Weltraumbehörde Nasa, deren Klimaforschung die Trump-Regierung einschränken will. Zum Beispiel drohte sie, das Forschungszentrum NCAR zu schließen.

„Wir können von Glück sagen, dass es Redundanzen im System gibt“, sagte Klimaforscher Höhne. „Die Strukturen in der EU und den USA doppeln sich stark.“ Das sei schon deswegen gut, um Beobachtungen gegenseitig überprüfen zu können. „Aber jetzt ist es noch mal wichtiger.“ Deshalb müssten Klimaforschungsinstitute in der EU besser ausgestattet werden. „Auch in der EU werden Gelder für Klimaschutz und -forschung gekürzt“, sagte Höhne. „Wenn wir den Klimawandel nicht beobachten können, können wir auch nicht adäquat handeln, das ist gefährlich.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Klimaschutzziele #USA unter Trump #Pariser Abkommen #Meteorologie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mann mit roter Mütze sitzt an einem Tisch
Checker Tobi erklärt den Klimawandel Der kluge Kumpel der wissbegierigen Kinder

Im TV und im Kino erklärt Tobias Krell Kindern die Welt. Am Mittwoch spricht er mit Luisa Neubauer über die Antarktis – direkt in die Klassenzimmer.

Von Gereon Asmuth
In einem bereits weitgehend ausgebrannten Gebäude in Los Angeles lodern immer noch Flammen; das Dach ist bereits eingestürzt
Klimakrise 224 Milliarden US-Dollar durch Naturkatastrophen vernichtet

Nur weil keine Hurrikans die USA trafen, sind Schäden durch Naturkatastrophen 2025 gesunken. Der Klimawandel steigert die Kosten für Versicherer.

Von Jonas Waack
Jugendliche mit Schildern "Welt brennt Politik pennt" und "Gasausstieg 2035" auf einer Klima-Demonstration.
In­ge­nieu­r*in über KI und Klima „Die Regierung nutzt den KI-Hype für neue Gaskraftwerke“

Rechenzentren haben einen immensen Strom- und Wasserverbrauch, kritisiert Ex­per­t*in Joschi Wolf. Schwarz-rot nutze das für Anti-Klimapolitik.

Interview von Katharina Schipkowski

klimawandel

Mann mit roter Mütze sitzt an einem Tisch
Checker Tobi erklärt den Klimawandel Der kluge Kumpel der wissbegierigen Kinder

Im TV und im Kino erklärt Tobias Krell Kindern die Welt. Am Mittwoch spricht er mit Luisa Neubauer über die Antarktis – direkt in die Klassenzimmer.

Von Gereon Asmuth

13.1.2026

Überschwemmung am Fischmarkt in Hamburg
Klimakrise und Kosten Wenn Versicherungen nicht mehr versichern
Kommentar von Jonas Waack

Die Schäden durch Naturkatastrophen steigen weiter, warnen mittlerweile auch Versicherer. Damit ist der nächste Kampf um Klimagerechtigkeit eröffnet.

13.1.2026

Berufsverkehr in München
CO₂-Reduktion muss schneller werden Hohe Erwartungen ans Klimaschutzprogramm

Verbände und Opposition fordern eine Einhaltung der Klimaziele der Bundesregierung. Die Hürden dafür sind hoch, die Erwartungen ebenso.

Von Jonas Waack

13.1.2026

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
2
Proteste in Iran Die kreisläufige Form der Geschichte
3
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee
4
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
5
Aufstand in Iran Das religiöse Zombie-Regime ist am Ende
6
Nach dem Brand in Crans-Montana Die dröhnende Stille