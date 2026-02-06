piwik no script img

Petition an das Olympische KomiteeSport­le­r*in­nen wollen keine fossilen Sponsoren

Tausende Wintersportler warnen, die Olympischen Winterspiele schmölzen „buchstäblich dahin“. Sie fordern, die Zusammenarbeit mit Fossilen zu beenden.

Riesenmonitor mit dem Olympia Logo für Milan, Coca-Cola und ENi
Eni, meni, muh und raus bist du, zumindest, wenn es nach Olym­pio­nik*in­nen geht Foto: IPA Sport/ABACA/imago

Von

Mark Hertsgaard

Einige der weltweit besten Wintersportler haben das Internationale Olympische Komitee IOC aufgefordert, keine Gelder mehr von der fossilen Industrie anzunehmen, darunter auch vom italienischen Ölkonzern ENI, „Premium-Partner“ und offizieller Sponsor der Olympischen Winterspiele 2026.

„Es ist an der Zeit, die normal scheinende Verbindung zwischen unseren Sportarten und den Produkten zu hinterfragen, die fossile Unternehmen verkaufen“, heißt es in einer Petition, die am Mittwoch an IOC-Vertreter in Mailand übergeben wurde.

Die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle treibt den Klimawandel voran. Das führt zu steigenden Wintertemperaturen und einer Verringerung der Schneedecke, die für Skifahren, Snowboarden und andere Wintersportarten erforderlich ist. In weiten Teilen der Nordhalbkugel erwärmen sich die Winter rapide, was nicht nur die Olympischen Spiele und professionelle Sportwettkämpfe gefährdet, sondern auch Menschen und Gemeinden, die wirtschaftlich und kulturell vom kommerziellen Skisport und anderen winterlichen Freizeitaktivitäten abhängig sind.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bis heute hat die Petition an das IOC mehr als 20.000 Unterzeichner gefunden, darunter Alex Hall aus den USA, der bei den Winterspielen 2022 die olympische Goldmedaille im Freestyle-Skifahren gewann; Helvig Wessel aus Norwegen, der Freeride-Weltmeister 2024, und Nikolai Schirmer, ebenfalls aus Norwegen, dessen gemeinnützige Organisation „Ski Fossil Free“ die Petition organisiert und am 4. Februar persönlich an IOC-Vertreter übergeben hat.

Bedingungen für Winterolympiade werden immer schlechter

Bis Redaktionsschluss haben weder das IOC noch ENI zu der Petition Stellung genommen. Das IOC hat jedoch 2,4 Millionen Kubikmeter Kunstschnee gekauft, um zuverlässige Bedingungen für die Abfahrtsrennen in der italienischen Alpenstadt Cortina d'Ampezzo zu gewährleisten.

ENI, das zuvor erklärt hatte, bis 2050 klimaneutral sein zu wollen, gab im Dezember bekannt, dass „90 Prozent der Kraftstoffe, die ENI für die Spiele liefern wird, aus erneuerbaren Rohstoffen gewonnen werden“.

Laut einer neuen Studie der wissenschaftlichen Non-Profit-Organisation Climate Central sind die Temperaturen im Februar in den 70 Jahren seit der Ausrichtung der ersten Olympischen Winterspiele 1956 in Cortina um 3,6 Grad Celsius gestiegen. Cortina hat demnach heute 41 weniger Frosttage pro Jahr als 1956.

Weltweit wird nur die Hälfte der Orte, die für zukünftige Olympische Winterspiele als geeignet gelten, bis zum Jahr 2050 zuverlässig niedrige Temperaturen haben, wie Climate Central herausfand. „Wenn wir nichts gegen den vom Menschen verursachten Klimawandel und die Verbrennung fossiler Brennstoffe unternehmen, schmilzt die Möglichkeit, Olympische Winterspiele zu veranstalten, buchstäblich dahin“, sagte Kaitlyn Trudeau, eine der Studienautorinnen.

Winterspiele 2034 in Salt Lake City? Unwahrscheinlich

„Die Menschen in meiner Gemeinde diskutieren nicht darüber, ob der Klimawandel real ist oder nicht“, sagte Graham Zimmerman, professioneller Alpinist und Sprecher der gemeinnützigen Organisation Protect Our Winters, die die Unterschriftenaktion unterstützt hat. „Wenn wir auf die Berge blicken, ist er ganz offensichtlich.“

Zimmerman und sein Team befanden sich auf 7.000 Metern Höhe auf dem K2 in Pakistan, dem zweithöchsten Berg der Welt, als sie aufgrund von schmelzendem Schnee und Eis gezwungen waren, 14 Stunden lang auf einem schmalen Felsvorsprung Schutz zu suchen.

„Auf dieser Höhe zieht man normalerweise dicke Kleidung an, um sich warmzuhalten“, sagte er. „Stattdessen mussten wir uns bei 5 Grad vor Lawinen und Steinschlag schützen, weil der Berg buchstäblich auseinanderfiel.“

Dass sich die Winter rapide erwärmen, obwohl derzeit in weiten Teilen der USA und Europas bittere Kälte herrscht, mag widersinnig erscheinen, aber Wetter ist nicht dasselbe wie Klima. „In einer sich erwärmenden Welt wird es weiterhin Kälteeinbrüche geben, nur werden sie seltener auftreten“, sagte Trudeau. „Wir werden weiterhin kalte Tage haben, nur wahrscheinlich weniger oft.“

2034 soll Salt Lake City Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2034 werden. Aber Rocky Anderson hat da seine Zweifel. Anderson war Bürgermeister der Stadt, als sie 2002 die Spiele ausrichtete. Jetzt zeigt er auf die majestätischen Gipfel östlich der Innenstadt und sagt: „In diesen Bergen liegt fast nirgendwo Schnee. Ich glaube nicht, dass wir 2034 Olympische Winterspiele in Utah sehen werden.“

Dieser Artikel wurde im Rahmen der Kooperation zwischen dem Projekt „Covering Climate Now“ und der taz veröffentlicht. Mark Hertsgaard ist Geschäftsführer von „Covering Climate Now“ und Umweltkorrespondent der Zeitschrift „The Nation“.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #IOC #Eisschmelze #Wintersport #Olympische Winterspiele 2026
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Bobbahn, im Hintergrund Alpen
Olympische Winterspiele vor dem Start Frieden, Liebe und viel Asphalt

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo sollen nachhaltig sein. Eine neue Bobbahn gibt es trotzdem und die Distanzen sind groß.

Von Andreas Rüttenauer
Eine Ortschaft an der Straße zwischen Dernau und Walporzheim, die von den Fluten auf einem Abschnitt einfach mitgerissen wurde und komplett überflutet ist
Schäden durch Erderhitzung Obligatorischer Schutz gegen Klimaschäden kommt bald

Naturkatastrophen werden immer zerstörerischer. Die Regierung will eine Pflichtversicherung gegen diese Gefahr. Die Versicherungsbranche lehnt das ab.

Von Jonas Waack
Zwei behelmte ICE-Beamte, der eine mit einer Gasmaske, stehen sich gegenüber
Proteste bei Olympischen Winterspielen Unerwünschte Teilnehmer

Bei den Winterspielen in Italien kommen ICE-Beamte aus den USA zum Einsatz. Die Regierung beschwichtigt, die Opposition kündigt Demonstrationen an.

Von Michael Braun

klimawandel

Qualm strömt aus dem Schornstein des Braunkohlekraftwerks Schkopau
EU plant Lockerungen bei Emissionshandel Der Markt regelt's nicht
Kommentar von Nick Reimer

Ökonomen schwärmten immer vom Emissionshandel als kapitalismusfreundliche Lösung für den Klimawandel. Nun ist klar: Das hat nicht funktioniert.

Werksgelände von BASF mit Chemieanlagen und Schornsteinen
CO2-Zertifikatehandel Brüssel legt die Axt am Klimaschutz an

Die EU diskutiert Pläne, ihr Emissionshandelssystem zum Klimaschutz weiter zu untergraben. Die Preise zogen in den letzten Jahren stark an.

Von Nick Reimer

Ein qualmendes Kraftwerk ist kaum durch dicken Nebel ausmachbar
Papier aus dem Wirtschaftsministerium Doch mehr Gaskraftwerke?

Wirtschaftsministerin Reiche hatte ihre Ausbaupläne für die klimaschädlichen Anlagen zuletzt zurückgefahren. Offenbar war das nicht ihr letztes Wort.

Von Hannes Koch

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Obdachlosigkeit in Deutschland Nächstenliebe ist nicht die Lösung
2
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
3
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
4
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
5
Spanien plant Social-Media-Mindestalter Schutz gegen Manipulation und Verrohung
6
Bundesbehörde darf nicht kündigen Gendern umschifft