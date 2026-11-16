SPD-Vorsitzende gesucht Sie wird es sich nicht antun

E s hat etwas schwer Irritierendes, wie gefühlt fast die ganze SPD glaubt, mit Manuela Schwesig als künftiger Parteivorsitzenden werde endlich alles gut. Und die Sozialdemokratie wieder Liebling der Nation. Sicher, die am Montag in ihre dritte Amtszeit gestartete Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat einen beeindruckenden Landtagswahlkampf geführt und am Ende mit über 35 Prozent ein nicht nur für SPD-Verhältnisse traumhaftes Ergebnis eingefahren.

Die Frage ist, weshalb sich Schwesig nun den SPD-Parteivorsitz antun sollte, der im Zweifel auch künftig viel Ärger, aber wenig Glanz abwirft. Dass angesichts der desolaten Gesamtlage der Partei auch zunächst gefeierte Hoff­nungs­trä­ge­r:in­nen nichts ausrichten können, hat zuletzt das Beispiel des gescheiterten SPD-Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl, Steffen Krach, gezeigt.

Auch im kommenden Jahr stehen fünf Landtagswahlen an, bei denen – sieht man vom Saarland ab – weitere Niederlagen für die Partei nicht auszuschließen sind. Schwesig könnte es so machen wie die bisherige SPD-Bundesspitze, die sich in den vergangenen Wahlkämpfen kaum blicken ließ. Aber das wäre nicht Schwesig. Sie würde wohl wie in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich von einem Termin zum nächsten reisen.

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Bereits am Dienstag auf Tour

Dabei ist bekannt, dass die Ministerpräsidentin viel Wert auf die Zeit mit ihrer Familie legt. Zudem ist sie davon überzeugt, dass sie ihren Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern auch ihren regelmäßigen Bürgerdialogen im ganzen Bundesland zu verdanken hat. Ein Format, das sie fortsetzen will. Bereits am Dienstag ist sie hierfür wieder auf Tour.

Anders dürfte es bei der Kanzlerkandidatin-Frage aussehen. Schwesig betont zwar landauf, landab, dass sie gern Ministerpräsidentin bleiben „möchte“, und zwar die kompletten nächsten fünf Jahre. „Ich möchte“ ist gleichwohl nicht „ich werde“. Klar ist: Sollte sie sich wirklich zur SPD-Kandidatin für das Kanzleramt berufen fühlen, dann liegt der Schlüssel zum Erfolg hierfür sicher nicht im Willy-Brandt-Haus – sondern in einer erfolgreichen Regierungsarbeit in Schwerin.